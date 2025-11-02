Meteo, 2 noiembrie 2025: zi caldă, fără precipitații

08:40

Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 30 octombrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 78 de bani, cu trei bani mai puțin. Dolarul american se scumpește cu un ban și va avea valoarea de 17 lei. Leul românesc va fi cotat la valoarea de […] Post-ul Curs valutar, 30 octombrie 2025: euro se ieftinește cu trei bani, iar dolarul se scumpește cu un ban apare prima dată în Observatorul de Nord.