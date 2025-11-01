Cel mai subestimat obicei, care ne schimbă cu adevărat viața
Noi.md, 1 noiembrie 2025 23:00
Într-o lume în care sîntem învățați să „ne stabilim obiective”, să „ne disciplinăm” și să „profităm la maximum de viață”, un singur sfat pare aproape ridicol: bea mai multă apă. Dar anume în asta constă esența. De obicei, lucrurile cele mai simple funcționează.Dr. Jennifer Ashton, autoarea cărții „Un an de îngrijire de sine”, știe acest lucru din experiența personală. Atîția ani le-a spus paci
• • •
Pe măsură ce se apropie perioada marilor reduceri de Black Friday, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) reamintește consumatorilor importanța informării corecte și a unei atitudini prudente, chiar sceptice în fața ofertelor comerciale tentante. În această perioadă, numeroși operatori economici promovează campanii menite să stimuleze achizițiile rapide.Indiferent de moda
Toamna tîrzie este perioada în care cerul devine mai întunecat, aerul miroase a fum, iar în minte se aude din ce în ce mai des cuvîntul „oboseală”. Ziua este scurtă, soarele este un oaspete rar, iar starea de spirit intră în hibernare odată cu natura. Organismul parcă șoptește: „Încetinește ritmul”. Și exact asta trebuie să faci.E timpul să ne încălzim din interior.„Stresul este un efect s
Militari antrenați în misiuni de menținere a păcii participă la exercițiul „Scutul Păcii 2025”, care se desfășoară în perioada 26 octombrie – 13 noiembrie 2025.Exercițiul, organizat de Armata Națională, include și evaluarea în cadrul Programului Conceptului Operațional de Capacități și are loc în centrele de instruire ale instituției, comunică Moldpres.Potrivit Ministerului Apărării, exerc
De ce mîncăm prea mult și cum să rezolvăm această problemă: sfaturile medicului, care într-adevăr funcționează # Noi.md
Cu toții cunoaștem acest sentiment. Seara deschizi frigiderul „doar pentru ceva ușor” și, după jumătate de oră, îți dai seama că „ușorul” s-a transformat într-o jumătate de oală de paste și cîteva bomboane de ciocolată deasupra. De ce mîncăm prea mult, chiar și cînd nu ne este foame? Și putem învăța să mîncăm mai puțin – fără diete, fără vină și fără a număra caloriile?Analizăm împreună cu un
Cîțiva suspecți implicați în jaful de la Muzeul Luvru din Paris, arestați la începutul acestei săptămîni, au compărut sîmbătă în fața judecătorilor instanței din Paris.Potrivit „Европейская правда”, procuratura din Paris a comunicat acest lucru într-un comentariu pentru AFP. {{845756}}Procuratura din Paris nu a precizat numărul suspecților care au fost aduși în fața instanței.
Apare fără să fie invitată – în timpul mesei, al plimbării sau chiar al somnului. Mai întîi o ușoară mîncărime, apoi roșeață, și deja gîndurile aleargă mai repede decît pulsul: ce a fost asta? de ce din nou?Alergia este una dintre cele mai misterioase și imprevizibile afecțiuni ale omului modern. Dar, după cum arată experiența medicilor, logica sa o putem înțelege. Și atunci viața devine din n
Noul ministru al Economiei, Eugen Osmochescu: „Avem un plan de acțiuni care este bine determinat" # Noi.md
Noul Guvern are un plan de acțiuni bine pus la punct privind dezvoltarea economică a țării, iar primele măsuri care pot fi implementate pe o perioadă de 100 de zile, pot determina atingerea unei creșteri economice de până la 1-2 la sută.Estimările au fost făcute de ministrul desemnat al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, transmite ziua.md.{{845782}}„Noi deja avem o c
Mod de preparare:Peştele se curăţă, se taie felii de 2-3 cm mărime, se sărează şi se piperează. Se face marinata cu oţet, ulei, apă şi condimente. Ceapa şi ţelina se taie fidea, morcovul se taie felii. Într-un vas adînc emailat se pun legumele, deasupra se pune peştele, se toarnă marinata şi se căleşte la foc foarte mic timp de 3-3,5 ore pînă este gata. Peştele este gata, atunci cînd coastele
Începînd de astăzi, Republica Moldova a trecut la procedura de tranzit comun prin sistemul NCTS (New Computerised Transit System) — un nou mecanism electronic care conectează serviciul vamal moldovean la rețeaua europeană de schimb de date.NCTS este un sistem modern care permite schimbul de informații în timp real între autoritățile vamale și operatorii economici în timpul transportului mărf
Sute de arbori noi au fost plantați astăzi: campania de toamnă din Republica Moldova continuă # Noi.md
Î.M. Regia „Autosalubritate” s-a alăturat campaniei municipale de plantare a arborilor, organizată de Primăria Chișinău în această toamnă.În cadrul acțiunii desfășurate astăzi la depozitul municipal de deșeuri din Țînțăreni, angajații întreprinderii au plantat circa 350 de arbori, care vor contribui la reabilitarea ecologică a zonei.Toți copacii au fost udați cu apă tehnică purificată,
Trei persoane au fost rănite în urma unei explozii și a incendiului care a izbucnit la rafinăria Navajo Refinery, considerată cea mai mare din statul New Mexico. {{845643}} Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat poliția locală și compania HF Sinclair, proprietara întreprinderii. Departamentul de poliție al orașului Artiga a indicat pe rețelele de socializare că a primit un
Noul premier al R. Moldova, Alexandru Munteanu, va efectua primele sale vizite, după învestire, la București și Bruxelles și va relansa dialogul cu SUA.Totodată, printre obiectivele Cabinetului Munteanu se numără creșterea economică, atragerea investițiilor, definitivarea bugetului pentru anul 2026, susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, sprijinirea a 100.000 de persoane să-și găsească
Două avioane ale companiei aeriene United Airlines s-au ciocnit pe aeroportul LaGuardia din New York.Potrivit Oxu.Az, informația a fost publicată de New York Post.{{844826}}Incidentul a avut loc pe fondul întîrzierilor semnificative ale zborurilor, cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile și de lipsa personalului din cauza suspendării continue a activității agențiilor federale.
Mihail Latîșev, pe drumul spre medalia Campionatului European: cine va fi următorul adversar al judocanului # Noi.md
Unul dintre liderii judo-ului moldovean, Mihail Latîșev, a început cu dreptul Campionatul European U-23, care se desfășoară în perioada 31 octombrie - 2 noiembrie la Chișinău (Arena Chișinău, intrarea liberă) .{{844427}}La categoria de greutate pînă la 90 kg, compatriotul nostru a obținut deja două victorii convingătoare – asupra adversarilor din Serbia și Croația, transmite Media Sport.
Administrația fostului președinte american Joe Biden ar fi interzis lui Elon Musk să salveze astronauții blocați pe Stația Spațială Internațională (ISS) pînă la alegerile prezidențiale din 2024.{{804125}}Potrivit Oxu.Az, cu referire la TASS, Musk a făcut această declarație în cadrul podcastului comediantului și prezentatorului american Joe Rogan.„Mi s-a spus că de la Casa Albă au sosit i
Condiții mai bune de joacă pentru copii și terenuri de sport pentru toți locuitorii.În sectoarele capitalei continuă să fie efectuate lucrări de modernizare a locurilor de joacă pentru copii și a terenurilor de fitness.Doar pe parcursul săptămînii 27-31 octombrie 2025, reprezentanții serviciilor municipale au intervenit pe mai multe adrese:• A fost finalizată instalarea complexului de
Au schimbat uniformele de serviciu pe echipament sportiv: angajații Ministerului de Interne au luptat pe terenul de volei # Noi.md
Echipa Inspectoratului General al Poliției a demonstrat încă o dată că performanța nu se oprește la uniformă.De această dată, polițiștii noștri au cucerit medalia de aur la competiția de volei din cadrul Spartachiadei Sportive a Ministerului Afacerilor Interne, ediția 2025.Evenimentul a reunit angajați din cele cinci subdiviziuni ale MAI, promovînd spiritul de echipă, disciplina și pasiune
Este important de știut cum e posibilă înregistrarea unei fundații cu numele unei personalități istorice și dacă este necesar acordul urmaşilor acesteia.Potrivit art. 7 alin. (1) și (2) al Legii nr. 581/1999 cu privire la fundații, denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvîntul "fundaţie".Dacă în denumirea fundaţiei figurează numele unei persoane fizice, fundaţia va prezenta Agenției Ser
Sînt bani arhisuficienți pentru investiții, susține ministrul Finanțelor, Adrian Gavriliță, care a precizat că acești bani trebuie folosiți eficient, rapid și cu randament maxim pentru cetățeni.Declarațiile au fost făcute de către acesta, după depunerea jurămîntului de investire în funcție, transmite protv.{{845782}}„O problemă rară - avem bani arhisuficienți pentru investiții. Trebuie să
Natalia Plugaru: În patru ani vom ajuta peste 100 de mii de persoane să-și găsească un loc de muncă # Noi.md
Noua ministră a Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat unul dintre obiectivele principale ale mandatului său: să susțină peste 100 de mii de cetățeni în căutarea unui loc de muncă în următorii patru ani. Ea a declarat acest lucru imediat după depunerea jurămîntului.{{844801}}„Împreună cu echipa Ministerului Muncii, intenționăm să continuăm după principiul cu grijă față de toț
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat recent că țara noastră are nevoie urgentă de reglementări clare pentru spațiul informațional.Potrivit speakerului, este strict necesar un astfel de mecanism încît să poată fi combătute eficient campaniile de dezinformare, fără a fi lezată libertatea de exprimare. Igor Grosu a evidențiat că reglementarea rețelelor sociale este una din priorităț
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Spectacole: Spectacolul "Regina de zăpadă" - 2 Noiembrie 2025, 11:00, Teatrul "A.P.Cehov" FIȚI SĂNĂTOS, DOMNULE! - 2 Noiembrie 2025, 17:30, Teatrul "Eugene Ionesco" CHIRIȚA ÎN CONCERT LA CHIȘINĂU -
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Lilian Carp, a declarat cu durere, în cadrul ședinței de ieri a Legislativului, că fostul parlamentar democrat Vladimir Plahotniuc „a terorizat mai multe familii”, inclusiv familia sa.„Acest Plahotniuc, pe care l-ați fătat voi, a terorizat oameni. O să vă dau un caz. Acest Plahotniuc a terorizat o familie în care un membru al familiei mai avea doar
Compania israeliană CGI Group, specializată în securitate și analiză, a declarat că i s-a propus pe darknet să cumpere o parte din bijuteriile furate din Luvru.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat ziarul Bild.{{844251}}„La cinci zile după jaful de la Luvru, o persoană care s-a prezentat drept reprezentant al hoților ne-a contactat prin intermediul site-ului oficial al CGI Group. N
În această săptămînă, Parlamentul a găzduit o sesiune de discuții interactive la care au participat 55 de tineri din toată țara, cu vîrste cuprinse între 17 și 28 de ani, beneficiari ai unui program de mentorat.Tinerii au avut ocazia să cunoască despre cum funcționează instituțiile statului, cum se elaborează politicile și se adoptă deciziile, dar și cum pot contribui, prin implicare civică, l
Cu doar o lună în urmă, în ajunul alegerilor, ni se spunea să votăm pentru un viitor european apropiat.Însă acum, din declarațiile reprezentanților guvernării, aflăm că perspectiva europeană se îndepărtează și devine din ce în ce mai vagă.Atunci pentru ce am votat?Portalul Noi.md vă propune o privire asupra acestei situații prin prisma caricaturii autorului Alexandru Dimitrov, în cad
Decretul privind numirea Guvernului condus de Alexandru Munteanu a fost semnat de președinta Maia Sandu și publicat pe site-ul oficial al Președinției.În temeiul votului de încredere acordat de Parlament, este numit Guvernul în următoarea componență{{845768}}Alexandru Munteanu - Prim-ministru;Eugen Osmochescu – viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării;
Alexandru Balan, acuzat că a transmis informații secrete către KGB-ul din Belarus, rămîne în arest # Noi.md
Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii arestului preventiv pentru fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Balan, pentru încă 30 de zile.{{838180}}Conform informațiilor oficiale, între 2024 și 2025, suspectul s-a întîlnit de două ori la Budapesta cu ofițerii serviciului secret belarus, fiind remunerat pentru serviciile sale și pri
UPDATE //Astăzi, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu au depus jurămîntul, după ce ieri deputații le-au dat votul de încredere.update//„Porniți la drum cu responsabilitatea de a veni în întîmpinarea așteptărilor mari și pe drept justificate ale oamenilor. Este esențial ca în perioada următoare să vă îndreptați eforturile către
Miniștrii desemnați ai Guvernului Munteanu depun în aceste momente jurământul de învestire în funcție, în cadrul unei ceremonii la care participă președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu.Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului Republicii Moldova. Executivul a fost aprobat de 55 de deputați.
În punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 67 963 traversări. {{845403}}Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămîn a fi:PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 18 153 traversări persoane;PTF Leușeni – 11 351 traversări persoane;PTF Sculeni – 9 169 traversări persoane;PTF Otaci – 4 494 traversări persoane;PTF Palanca – 4 456 travers
Stefanco: „Avem miniștri și secretari de stat, care nu fac diferență între orz și grîu, dar au salarii de un milion” # Noi.md
Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco, a declarat ironic că avem miniștri și secretari de stat, cu salarii de un milion de lei, dar care nu știu să facă diferența între orz și grîu. „Lăsați aroganța, coborîți pe pămînt”, a afirmat acesta, la ședința de ieri a Parlamentului.„Ajungem în Europa, domnilor foști miniștri ai agriculturii. Cu cine ajungem? Cu companiile transnațion
Conceptul de „orașe inteligente” nu se mai limitează doar la implementarea tehnologiilor. În practica internațională, astăzi acest lucru presupune o transformare complexă care are drept obiectiv crearea unor orașe confortabile, sustenabile și centrate pe om. Experții evidențiază cinci direcții interconectate care modifică radical imaginea metropolelor. Prima ține de planificarea urbană cu
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:1 noiembrie — a 305-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 60 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Prooroc Ioil. Sf. Cuv. IoanCe se sărbătorește în lume: Ziua Mondia
Astăzi, în Republica Moldova, se va menține cer variabil, fără precipitații esențiale.Vîntul va fi slab pînă la moderat, din nord-vest, cu trecere treptată în sud-est.Dimineața se va forma ceață slabă, izolat.Pe parcursul zilei, în sudul țării temperatura aerului va urca pînă la +15…+17°C, în centrul țării se vor înregistra +13...+15°C, iar în nord — în jur de +10...+12°C.
Vinurile moldovenești de clasa premium vor apărea în cele mai bune restaurante și vinării din Kazahstan # Noi.md
Vinurile moldovenești de clasa premium vor ocupa un loc de vază în cele mai bune restaurante și vinării din KazahstanDespre acest lucru a anunțat fondatoarea Școlii de sommelier din Moldova, Irina Staheeva, după întîlnirea de la Ambasada Kazahstanului în Moldova, unde vinificatorii moldoveni au fost întîmpinați cu căldură și ospitalitate, conform vechilor tradiții ale poporului kazah, ca pe ce
Platon: „În CV-ul lui Munteanu totul este clar. Nu este vorba despre țară, ci despre relații”. # Noi.md
Veaceslav Platon, intervenind în emisiunea Iuliei Fiodorova pe canalul Mlive, a comentat numirea noului prim-ministru Alexandru Munteanu.Potrivit lui, traiectoria profesională a lui Munteanu nu este o poveste despre competențe, ci despre relații de familie: „Sora soției lucra la Banca Națională. L-a ajutat pe soțul surorii mai mici. Apoi – la Banca Mondială. Totul este clar. Nu este vorba desp
Vladimir Cioban: „Forțele de ordine de pe ambele maluri ale Nistrului ar putea coopera eficient în domeniul luptei împotriva drogurilor” # Noi.md
Forțele de ordine de pe ambele maluri ale Nistrului ar putea coopera eficient în domeniul luptei împotriva drogurilor, dacă ar dori acest lucru.Această opinie a fost exprimată de fostul șef al Direcției antidrog în cadrul IGP, Vladimir Cioban, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată de canalul de televiziune N4.El a menționat că anterior au existat exemple de s
Educația și cercetarea, ignorate în dezbaterile parlamentare: Corneliu Popovici trage un semnal de alarmă # Noi.md
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, atrage atenția asupra lipsei totale de interes manifestată de deputați față de domeniile educației, culturii, cercetării, tineretului și sportului în cadrul dezbaterilor-maraton asupra Programului de activitate al Guvernului și a votului de încredere, transmite Noi.md.„Am urmărit dezbaterile-maraton din Parlament privind Programul de activitate
Pentru a doua oară în doar trei zile, forțele aeriene au interceptat un avion de spionaj rusesc deasupra Mării Baltice, au anunțat oficialii de la Varșovia.Ministrul Apărării a precizat că aeronavele forțelor aeriene poloneze au escortat avionul de supraveghere rusesc, fără ca spațiul aerian al Poloniei să fie încălcat, transmite euronews.roIncidentul survine la scurt timp după ce Polonia
Un bărbat, care se declară susținător al lui Renato Usatîi, a lansat injurii și amenințări la adresa jurnalistei TV8 Mariana Rață.Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) condamnă atacul și cere autorităților să-l sancționeze, transmite ipn.mdPe 30 octombrie, jurnalista a fost insultată și amenințată pe Facebook de utilizatorul Boris Cerlat, care se prezintă susținător al „Partidului Nos
Pacienții de la Centrul de Sănătate din Edineț vor beneficia de servicii medicale mai performante, datorită unui echipament modern de radiografie digitală donat instituției de Guvernul Japoniei, prin intermediul Programului de granturi pentru securitate umană „Kusanone”.Echipamentul, în valoare de 130 de mii de dolari, va contribui la îmbunătățirea calității investigațiilor medicale și la redu
Noi complexe de joacă și fitness au fost amenajate în sectoarele capitalei pe parcursul acestei săptămîni.Concomitent, mai multe terenuri au fost reparate și modernizate. Direcția generală locativ-comunală și amenajare (DGLCA) precizează că acțiunile realizate sînt menite să le ofere locuitorilor din Chișinău spații sigure, funcționale și atractive pentru recreere și activitate fizică, transmi
Restricții de circulație pe podul peste Dunăre, care leagă orașul românesc Giurgiu și Ruse din Bulgaria, se anunță pentru zilele de 4 și 5 noiembrie.Măsura este cauzată de realizarea unor lucrări de construcție, transmite ipn.mdMăsura va fi aplicată în două etape. În intervalul orelor 9:00-21:00 pe 4 noiembrie, circulația va fi oprită, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicul
Actorul american Johnny Depp a donat 65.000 de dolari Centrului de instruire muzicală din Massanassa, provincia Valencia, Spania, afectat de uraganul Dana.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de agenția Europa Press, cu referire la președintele centrului, Jesus Mateo.{{844537}}Potrivit acestuia, angajații centrului și studenții săi sînt fericiți să primească donația din partea ved
Cel mai frumos motan din lume în acest an a fost numit Wild Forest’s Nordri, cîștigător al Campionatului Mondial Felin 2025 din România, la care au participat 757 de pisici din 35 de țări. Competiția a reunit 398 de crescători și 36 de pisici adoptate, informează Noi.md.Nordri, un Norvegian de Pădure alb, și-a adjudecat titlul suprem, în timp ce fiul său, Wild Forest’s Quasar, în vîrstă de 7 l
În timp ce căuta rîme pentru a merge la pescuit, un bărbat din Suedia a avut norocul să găsească o… comoară. Pescarul a anunțat imediat autoritățile din Stockholm, care au început săpăturile arheologice.Arheologii au scos la suprafață o comoară de peste 6 kg ce conținea aproximativ 20.000 de monede de argint și bijuterii din Evul Mediu timpuriu. Experții au descris comoara ca fiind neobișnuit
Xi Jinping: Al 15-lea plan cincinal, etapă decisivă pentru modernizarea socialistă a Chinei # Noi.md
Revista Qiushi va publica, în ediția din 1 noiembrie, un articol semnat de Xi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), intitulat „Explicația despre recomandările CCPCC pentru elaborarea celui de-al 15-lea plan cincinal de dezvoltare economică și socială”, scrie romanian.cri.cn.Xi Jinping subliniază că perioada 2026–2030, corespunzătoare celui de
Compania lui Elon Musk a prezentat noua strategie a misiunii lunare pe fondul criticilor din partea NASA din cauza întîrzierilor în dezvoltarea rachetei Starship.Compania americană SpaceX a prezentat un plan actualizat și „simplificat” al misiunii lunare, care ar trebui să reducă timpul de pregătire și să sporească siguranța echipajului.{{839620}}Acest lucru s-a întîmplat pe fondul critici
