19:00

Mod de preparare:Peştele se curăţă, se taie felii de 2-3 cm mărime, se sărează şi se piperează. Se face marinata cu oţet, ulei, apă şi condimente. Ceapa şi ţelina se taie fidea, morcovul se taie felii. Într-un vas adînc emailat se pun legumele, deasupra se pune peştele, se toarnă marinata şi se căleşte la foc foarte mic timp de 3-3,5 ore pînă este gata. Peştele este gata, atunci cînd coastele