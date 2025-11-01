/VIDEO/ Verde-n ochi: Guvernul Munteanu are miniștri surpriză și program de 10 pagini ca blitz-test
TV8, 1 noiembrie 2025 18:10
/VIDEO/ Verde-n ochi: Guvernul Munteanu are miniștri surpriză și program de 10 pagini ca blitz-test
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
18:10
Acum 2 ore
17:10
Acum 4 ore
16:40
16:10
15:40
15:10
Acum 6 ore
13:40
13:10
Acum 8 ore
12:40
12:10
11:50
11:40
Acum 12 ore
10:30
10:30
10:20
09:50
09:30
09:20
Acum 24 ore
00:10
00:00
00:00
31 octombrie 2025
23:40
23:30
23:00
22:30
22:10
21:30
21:10
21:00
20:40
20:10
20:10
19:20
18:50
18:50
Ieri
18:40
18:10
18:10
17:50
17:20
16:50
16:30
16:20
16:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.