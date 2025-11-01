Mihail Latîșev a fost la un pas de a deveni din nou campion european la tineret
TVR Moldova, 1 noiembrie 2025 18:10
Judocanul Mihail Latîșev a fost la un pas de a deveni din nou campion european la tineret. Cu puțin timp în urmă, reprezentantul Republicii Moldova a fost învins în finala Europeanului de la Chișinău, difuzat de TVR MOLDOVA. Pe parcursul întregului turneu, Mihail Latîșev, medaliat cu argint, a fost încurajat de sute de spectatori din tribune. Tot astăzi s-a desfășurat ceremonia de deschidere a competiției, la care au fost prezenți președinții federațiilor europene și mondiale de judo.
• • •
Acum o oră
18:10
Acum 4 ore
16:20
Alexandru Balan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, reținut în România sub suspiciunea că ar fi transmis informații secrete către KGB-ul Belarusului, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile în urma deciziei Curții de Apel București.
15:40
Dan Perciun declară război plăților ilegale în școli și vrea să îmbunătățească manualele # TVR Moldova
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, aflat la începutul unui nou mandat, își propune să abordeze problema plăților informale, calitatea manualelor școlare, modalitatea desfășurării examenului de absolvire a gimnaziilor și a examenlor de calificare în colegii și școli profesionale, integritatea academică în universități și ultimele etape ale consolidării rețelei universitare.
15:00
Mesajul premierului României, Ilie Bolojan, adresat omologului său din R. Moldova, Alexandu Munteanu # TVR Moldova
Premierul României, Ilie Bolojan, a felicitat noul executiv al Republicii Moldova și pe premierul Alexandru Munteanu cu ocazia învestirii și a asigurat autoritățile de la Chișinău de tot sprijinul pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil.
Acum 6 ore
14:30
Bulgaria restricționează exportul de carburanți. Cum influențează decizia asupra pieței din RM? # TVR Moldova
Parlamentul Bulgariei a adoptat vineri restricții temporare pentru exporturile de produse petroliere, inclusiv către alte state din UE, pentru a-și asigura o aprovizionare suficientă în contextul sancțiunilor SUA asupra energiei rusești, potrivit AFP.
12:50
„Lovitură serioasă” pentru logistica Rusiei, anunță Serviciul de informații militare ucrainene # TVR Moldova
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a declarat că atacul a vizat conducta Kolțevoy, lungă de 400 de kilometri, utilizată pentru a aproviziona forțele armate ale Rusiei cu benzină, motorină și combustibil pentru avioane de la rafinăriile din Reazan, Nijni Novgorod și Moscova.
Acum 8 ore
11:50
Egiptul deschide astăzi cel mai mare muzeu din lume. Peste 100 de șefi de stat, regi și membri ai caselor regale și-au anunţat participarea la marea inaugurare. Peste 100.000 de artefacte ale civilizației egiptene vor fi dezvăluite vizitatorilor, iar unele dintre obiecte vor putea fi văzute în premieră. TVR este prima televiziune din România care a filmat în cel mai mare muzeu din lume.
11:20
Guvernul Alexandru Munteanu a fost învestit oficial: Șefa statului, Maia Sandu, a semnat decretul # TVR Moldova
Executivul în frunte cu Alexandru Munteanu a fost învestit oficial în funcție sâmbătă, după desfășurarea ceremoniei, șefa statului, Maia Sandu, a semnat decretul.
10:50
Un episod din dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc privind Furtul Miliardului, examinat în instanță se referă la finanțarea mass-media. Procurorii dețin probe că o parte din miliardul de dolari furat din trei bănci moldovenești - Banca de Economii, Banca Socială și Unibank - în 2014 a fost transferată instituțiilor media ale căror proprietar era Vladimir Plahotniuc, potrivit Radio Europa Liberă.
Acum 12 ore
09:30
Consiliul Europei a evaluat gradul de conformare a procuraturii R. Moldova la standardele europene # TVR Moldova
Trei români care lucrează pentru CE au participat, la Chișinău, la o masă rotundă privind implementarea standardelor Uniunii Europene referitoare la independența, integritatea și responsabilitatea activitatea procurorilor de peste Prut.
09:10
Sute de mercenari Wagner şi Redut, descoperiți de R. Moldova şi Ucraina, cu sprijinul Europol # TVR Moldova
Cel puţin 654 de combatanţi ai companiilor militare private ruseşti Wagner şi Redut au fost identificaţi de Europol ca suspecţi de crime de război, inclusiv execuţia unor civili, violenţe sexuale şi atacuri ilegale, în timpul războiului din Ucraina, relatează TVRINFO.RO.
08:40
Rocadă în fracțiunea parlamentară PAS. Opt deputați au renunțat la mandat. cine îi va înlocui? # TVR Moldova
Cinci deputați din fracțiunea PAS pleacă în Guvern după ce cabinetul Alexandru Munteanu a primit votul de încredere a Parlamentului.
Acum 24 ore
20:10
România și Republica Moldova fac un nou pas spre o economie comună europeană. Cea de-a doua ediție a Business Forumului pentru Parteneriate Strategice de la Chișinău a reunit oameni de afaceri, profesori universitari și autorităţi din cele două state. Potrivit participanţilor, evenimentul deschide drumuri noi pentru investiții, inovație și cooperare.
19:20
/LIVE TEXT/ Alexandru Munteanu la Parlament: „Furtul Miliardului - o rușine pentru țară” # TVR Moldova
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a mers astăzi în Parlament pentru a cere votul de încredere privind Cabinetului său și programul de guvernare intitulat „UE, pace, dezvoltare".
19:20
Alexandru Munteanu, după votul de încredere: „Este o mare onoare pentru mine să pot servi țara” # TVR Moldova
Alexandru Munteanu a exprimat recunoștință deputaților care au acordat vot de încredere guvernului. Pentru executivul condus de Munteanu au votat 55 de deputați.
19:10
19:10
În premieră, Republica Moldova este gazda Campionatului European de Judo la Tineret. Primii reprezentanți ai "tricolorilor" și-au demonstrat deja abilitățile, fiind încurajați de sute de spectatori, veniți cu drapelul țării la "Chișinău Arena". TVR MOLDOVA este partenerul media general al evenimentului sportiv de amploare.
19:00
„Dacă n-o să reușim, o să pierdem totul”. Parlamentul a acordat vot de încredere Guvernului Munteanu # TVR Moldova
Parlamentul a acordat vot de încredere Guvernului Alexandru Munteanu cu votul majorității. Pentru Guvernul Munteanu au votat 55 de deputați, opoziția parlamentară nu a susținut Guvernul Munteanu.
18:50
Ieri
18:30
Arestul preventiv pentru fostul deputat Constantin Țuțu a fost prelungit cu 30 de zile pentru traversarea ilegalǎ a frontierei şi pentru corupere în urma unei decizii a Curții de Apel Centru, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
17:50
Studenții pasionați de inteligența artificială și-au testat creativitatea la DATASTORM 2025 # TVR Moldova
Studenții pasionați de inteligența artificială și-au testat creativitatea în cadrul concursului Data Scientist Challenge – DATASTORM 2025. Echipele au lucrat la probleme complexe, cu sprijinul mentorilor din companii IT, iar cele mai bune idei au fost premiate. Unii au primit şi oferte de muncă.
17:30
Șefa Liceului „Gheorghe Asachi”, Natalia Bulat, și angajatul unei firme, arest în închisoare # TVR Moldova
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat,și reprezentantul unui agent economic, reținuți pentru fapte de corupție, au fost plasați, vineri, în arest preventiv în urma deciziei Judecătoriei Ciocana.În același dosar, potrivit surselor TVR Moldova, este cercetat în libertate adjunctul instituției de învățământ, Lidia Iorga.
16:50
Este corupție, nu sunt bani - promisiunile lui Emil Ceban pentru colegii săi din medicină # TVR Moldova
Emil Ceban, candidatul propus la funcția de ministru al Sănătății în Guvernul Munteanu, spune că va declara toleranță zero la corupție în instituțiile medicale. Mai mult, Emil Ceban susține spune că, funcție, de acest indice instituțiile medicale vor avea acces la finanțare.
16:40
Reciclează sau donează! Covorul tău vechi aduce -50% reducere și un zâmbet celor care au nevoie!!! # TVR Moldova
Floare Carpet lansează o promoție cu dublu impact – protejăm mediul și sprijinim comunitatea. Iar tu ești răsplătit cu reduceri fabuloase și cadouri de suflet!
16:30
Iulian Cojocaru și-a trecut numele pe lista marcatorilor în ultima rundă a preliminariilor din Liga Campionilor la Futsal. Golul reușit de jucătorul din Republica Moldova nu i-a permis, însă, clubului United Galați să obțină victorie aseară. Campioana României are două înfrângeri în cont.
16:10
De la 1 noiembrie până în 31 martie, conducătorii auto din Republica Moldova trebuie să circule cu faza scurtă a farurilor şi pe timp de zi. Măsura este prevăzută în Regulamentul Circulaţiei Rutiere.
14:30
Amenzi grele și închisoare cu suspendare pentru șefii Partidului „Șor” de la Criuleni și Ialoveni # TVR Moldova
Pe 30 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, i-a condamnat pe președinții organizațiilor teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid „Șor”, pentru acceptarea de bani de la grupul criminal organizat. De asemenea, magistrații au mai dispus aplicarea unor amenzi de milioane de lei.
14:10
Record de studenți străini: Cele mai solicitate - Universitatea de Medicină și Universitatea Tehnică # TVR Moldova
Tot mai mulţi tineri din alte ţări aleg să îşi facă studiile la universităţile din Republica Moldova. În acest an, peste o mie de studenți din 24 de țări s-au înscris la programele de studii superioare. Cele mai solicitate sunt Universitatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea de Stat şi cea Tehnică. Există deja un program adaptat, în limba engleză, pentru studenţii străini.
14:10
În zona Bisericii „Buna Vestire” din Chișinău s-au făcut săpături arheologice care au scos la iveală mai multe morminte. Arheologii cred că este vorba de un vechi cimitir. Cercetările sunt realizate de Universitatea „Ion Creangă", în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie și Institutul Patrimoniului Cultural.
13:10
Primele declarații ale miniștrilor din Guvernul Munteanu: „Priorităţile au fost trasate” # TVR Moldova
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, şi-a adus întreaga echipă la Parlament pentru prezentarea programului de guvernare şi pentru a cere votul de încredere. Noii miniştri vorbesc despre schimbări şi modernizare, iar cei reconfirmaţi în funcţie promit să ducă la capăt proiectele începute şi să continue investiţiile.
13:10
„Nu cred că e serios”: Al. Munteanu o contrazice pe Maia Sandu în cazul vetting-ului avocaților? # TVR Moldova
„În planul nostru de guvernare, avocații nu sunt incluși (n.r. - în procesul de vetting), o să vorbim la momentul oportun, deocamdată, nu cred că este ceva la ceea ce ne gândim serios în Guvernului”, a spus premierul desemnat Alexandru Munteanu, fiind întrebat în Parlament, vineri, în timpul ședinței de învestire a executivului, dacă va susține inițiativa președintei Maia Sandu ca și avocații să fie supuși unui proces de vetting.
12:50
Alexandru Munteanu, în fața deputaților: „Voi fi un premier care ascultă, respectă şi lucrează” # TVR Moldova
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat pentru funcția de premier, a ajuns, de dimineaţă, la Parlament, unde îşi prezintă echipa și programul de guvernare. De la tribuna legislativului, unde a venit să ceară votul deputaţilor, a reiterat că printre priorităţile sale sunt proiectele economice şi atragerea investițiilor pentru a ridica bunăstarea cetăţenilor. În aceste clipe, Alexandru Munteanu răspunde la întrebările parlamentarilor.
12:30
12:00
Premierul desemnat Alexandru Munteanu i-a replicat lui Igor Dodon, vineri, în timpul prezentării programului de guvernare în Parlament, că, în ultimii 30 de ani, a fost parte a guvernării la întrebarea politicianului pro-rus despre ce fel de model de dezvoltare va aplica noul executiv. Igor Dodon a criticat faptul că dezvoltarea Republicii Moldova în ultimii ani, după el, s-ar fi bazat pe accesarea de credite de la partenerii de dezvoltare pentru a finanța consumul intern, fapt ce a dus la exodul populației.
11:40
Noaptea trecută, mai multe regiuni din Ucraina au fost vizate de noi atacuri masive cu drone și rachete rusești, care au provocat pagube și victime în rândul civililor.
11:10
Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat după ce Moscova a trimis o notă la Washington # TVR Moldova
Statele Unite au anulat summitul planificat să aibă loc la Budapesta între președintele Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, în urma poziției ferme a Rusiei în ceea ce privește cererile sale intransigente legate de Ucraina, scrie TVR Info.
10:50
10:40
A condus fără permis și a provocat moartea unui pieton: Patru ani de închisoare pentru un tânăr # TVR Moldova
Procuratura municipiului Chișinău anunță că un tânăr de 20 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis. Acesta a fost găsit vinovat de încălcarea regulilor de circulație rutieră de către o persoană care conduce un vehicul fără a deține permis de conducere, faptă ce a dus, din imprudență, la decesul unei persoane.
10:30
10:30
Centralele energetice din regiunile rusești Oriol, Vladimir și Iaroslavl, Rusia, au fost atacate în noaptea de 31 octombrie, potrivit oficialilor ruși și canalelor Telegram, transmite kyivindependent.com.
10:10
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, merge astăzi în Parlament pentru a cere votul de încredere privind Cabinetului său și programul de guvernare intitulat „UE, pace, dezvoltare". Deputații vor decide dacă acordă votul acestui Executiv sau dacă urmează o nouă rundă de consultări politice.
09:40
Cei diagnosticati cu cancer sunt nevoiti deseori să descifreze zeci de analize medicale pline de termeni complicați. Un antreprenor din Chişinău a decis să creeze împreună cu fratele său o aplicaţie digital care sistematizează toate documentele medicale. Aşa a apărut CINDI – o aplicaţie care cu ajutorul Inteligenţei Artificiale, analizează fişierele încărcate, explică și vine cu recomandări. Pe viitor ar putea continue și istoricul medical complet al unei persoane, facilitând dialogul pacientului cu medical.
08:40
06:10
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, merge vineri în Parlament pentru a cere votul de încredere pentru cabinetul său de miniștri cu programul „UE, pace, dezvoltare”. Deputații vor decide dacă acordă votul acestui executiv sau dacă urmează o nouă rundă de consultări politice.
30 octombrie 2025
20:50
„Beauty Autumn, sezonul II", cel mai mare târg de produse cosmetice, îngrijire și parfumuri din Republica Moldova, are loc, timp de patru zile, la Chișinău. În paralel, se desfășoară și "Prof. Beauty", expoziția dedicată specialiștilor în domeniul esteticii. Vizitatorii pot descoperi branduri internaționale, tehnologii moderne și cele mai noi tendințe din industria frumuseții.
20:20
Cei mai buni tineri judocani ai Europei își vor da întâlnire, în următoarele trei zile, la Chișinău. În premieră, Republica Moldova va fi gazda Campionatului European de Judo de Tineret. Astăzi a avut loc tragerea la sorți, iar competiția pe tatami va începe mâine dimineața. TVR MOLDOVA, partenerul media general al evenimentului, va difuza cele mai importante lupte din cadrul turneului continental. Televiziunea română a pregătit o ediție specială, care va putea fi urmărită în această seară, de la ora 21.
19:50
Treizeci și trei de ani de la trecerea în neființă a lui Ion și a Doinei Aldea-Teodorovici # TVR Moldova
Astăzi se împlinesc 33 de ani de când i-am pierdut pe Ion și Doina Aldea-Teodorovici, simboluri ale patriotismului și luptei pentru limba română. Cei doi artiști au fost omagiați la Chișinău, de familie, prieteni și admiratorii care nu le-au uitat nici glasul, nici mesajul. La monumentul din strada Alexei Mateevici a avut loc un eveniment plin de recunoștință. Cu acest prilej, centrul de creație–muzeu "Doina și Ion Aldea-Teodorovici" și-a deschis porțile publicului.
19:20
Centrul de Cultură şi Artă "Ginta Latină" va fi reabilitat şi va avea o sală modernă de cinema # TVR Moldova
Centrul de Cultură şi Artă "Ginta Latină" va fi reabilitat şi va avea o sală modernă de cinema. Asta datorita unui proiect transfrontalier între Teatrul "Ginta Latină" şi Ateneul Naţional de la Iaşi. Proiectul "CINEMA" îşi mai propune să încurajeze coproducțiile româno-moldoveneşti de film, organizarea de festivaluri de film și spectacole teatrale comune, dar şi activitățile culturale pentru copii și tineri în mediul rural.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Republica Moldova face pași importanți în alinierea sectorului bancar la standarde europene # TVR Moldova
În ultimii ani, activitatea sectorului bancar din Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative, iar domeniul economic se aliniază tot mai mult la standardele europene. Sunt printre concluziile unui forum organizat astăzi la Chişinău de Banca Naţională a Moldovei. La eveniment au luat parte autorităţi, specialişti din domeniile bancar si economic, dar şi oficiali europeni, printre care şi comisarul UE pentru Servicii Financiare.
18:10
Fostă membră a Executivului CSI, Olga Cebotari va superviza integrarea europeană a R. Moldova # TVR Moldova
Socialista Olga Cebotari, fost membră a Executivului CSI, cu conturi în România, a fost desemnată vicepreședintă a Comisiei pentru integrare europeană din noul parlament. Comisia este prezidată de deputatul PAS, Marcel Spatari. Un alt vicepreședinte al comisiei respective este Ana Calinici, parlamentar PAS.
