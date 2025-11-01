Ministrul Educației, Dan Perciun, promite reforme structurale și investiții majore în sistemul de învățământ
Cotidianul, 1 noiembrie 2025 18:00
Dan Perciun, care își continuă activitatea în calitate de ministru al educației în Guvernul Alexandru Munteanu, și-a exprimat angajamentul de a depune toate eforturile pentru realizarea celor zece obiective-cheie asumate în campania electorală. Ministrul a vorbit despre necesitatea dezaglomerării școlilor din capitală, incluziunea elevilor cu dizabilități severe și consolidarea rețelei școlare, transmite IPN. „Vom aborda …
• • •
Acum 5 minute
18:40
Ministrul Justiției, rezervat în privința vetingului avocaților: „Sistemul juridic nu e matematic. În primul rând, trebuie să discutăm cu avocații” # Cotidianul
Noul ministru al Justiției, Vladislav Cojuhari a evitat să ofere un răspuns clar cu privire la aplicarea mecanismului de veting pentru avocați, menționând că este nevoie de un dialog amplu și de o analiză atentă a cadrului legal existent. „Ieri, în Parlament, a fost adresată această întrebare. Noi avem o lege cu privire la avocatură, …
Acum o oră
18:00
Acum 2 ore
17:20
VIDEO | Mihai Popșoi: „Vom munci pentru a apropia Republica Moldova de marea familie europeană” # Cotidianul
Politica externă a Republicii Moldova va continua, în următorii ani, să consolideze parteneriatele bilaterale și multilaterale în interesul național. Declarația a fost făcută sâmbătă de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, după depunerea jurământului noului Guvern condus de premierul Alexandru Munteanu. „Astăzi am depus jurământul pentru a-mi continua activitatea în funcția de viceprim-ministru, ministru …
16:50
Premierul României, Ilie Bolojan, mesaj pentru Guvernul Munteanu: „Am încredere că vom continua să lucrăm împreună cu aceeași determinare pentru binele cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Prutului” # Cotidianul
Premierul României, Ilie Bolojan a felicitat, sâmbătă, noul Guvern al Republicii Moldova condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, transmițând că are încredere că vor lucra împreună și că va susține în continuare eforturile autorităților de la Chișinău pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cât mai curând posibil, transmite Agerpres. „Am încredere că vom continua …
Acum 4 ore
16:10
Din 3 noiembrie, familiile se pot înregistra pentru compensațiile la energie în sezonul rece pe platforma compensatii.gov.md # Cotidianul
Începând cu 3 noiembrie, se deschid înscrierile pe platforma compensatii.gov.md pentru plățile acordate în perioada sezonului rece 2025-2026. Detalii despre mecanismul de acordare a compensațiilor vor fi prezentate luni, într-o conferință de presă susținută de ministra Natalia Plugaru, transmite IPN. De la lansarea programului, în 2022, aproape 900 de mii de familii au beneficiat de …
15:50
Start înscrierilor la „Moldova Eco Energetică 2025”. Instituțiile publice și autoritățile locale pot depune proiecte verzi # Cotidianul
Instituțiile publice și autoritățile locale sunt invitate să participe la competiția „Moldova Eco Energetică 2025”, care recompensează cele mai eficiente și inovatoare proiecte din domeniul energiei durabile, scrie Realitatea.md. Proiectele pot fi depuse la următoarele categorii: eficiență energetică în clădiri publice, producerea energiei electrice sau termice regenerabile, eficiență energetică în iluminatul stradal, precum și premiul …
Acum 6 ore
14:40
Doru Petruți, despre noul Guvern: „Domnului Munteanu nu i-au mai lăsat loc pentru povești. Toate poveștile care s-au putut spune au fost deja spuse. E un guvern sortit să livreze” # Cotidianul
Noul Guvern condus de Alexandru Munteanu începe mandatul sub presiune maximă„nu mai există spațiu pentru povești”, avertizează sociologul Doru Petruți. Expertul consideră că acest Cabinet este sortit să livreze rezultate concrete și rapide, într-o perioadă în care așteptările cetățenilor și presiunea pentru reforme sunt fără precedent. În cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md, sociologul Doru …
13:10
Adrian Băluțel explică cum Nicu Popescu va accelera procesul de aderare la UE în noua funcție de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Cotidianul
Pe 31 octombrie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care îl numește pe Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, o funcție considerată o premieră pentru țară. În paralel, Popescu și-a anunțat demisia din Parlament pentru a se dedica acestui nou mandat. La emisiunea Punctul pe …
Acum 8 ore
12:30
Alexandru Tănase explică de ce Moldova rămâne neatractivă pentru investitori: „Capitalul vine dacă poate obține profit. În Republica Moldova nu poți obține profit” # Cotidianul
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră că Republica Moldova nu dispune, în prezent, de condițiile necesare pentru a atrage investiții majore, iar așteptările privind capacitatea noului premier, Alexandru Munteanu, de a genera un val investițional sunt „nerealiste”. Invitat în cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la TVR Moldova, Tănase a declarat că lipsa …
12:00
Maia Sandu, după învestirea Guvernului Munteanu: „Volumul de muncă este fără precedent, dar cetățenii așteaptă rezultate concrete” # Cotidianul
Decretul privind numirea noului Guvern a fost semnat de președinta Maia Sandu și publicat pe pagina web a Președinției Republicii Moldova. În cadrul ceremoniei de depunere a jurământului, șefa statului le-a transmis noilor membri ai Cabinetului că pornesc la drum într-o perioadă dificilă pentru țară și pentru întreaga regiune, subliniind că cetățenii așteaptă acum rezultate …
Acum 12 ore
10:30
Începând de astăzi, 1 noiembrie, un nou medicament pentru tratarea osteoporozei este compensat din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM). Lista preparatelor compensate a fost completată cu Acidum ibandronicum, un medicament destinat tratamentului osteoporozei la femei. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), preparatul va fi disponibil atât sub formă de comprimate …
10:10
În aceste momente, la sediul Președinției Republicii Moldova are loc ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul Cabinet de miniștri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Noul Guvern a primit, vineri 31 octombrie, votul de încredere din partea Parlamentului și urmează să-și preia oficial atribuțiile în cadrul ceremoniei de la Președinție. Premierul Alexandru Munteanu …
10:00
Ambasadorul României la Chișinău, către noul premier Munteanu: „Împreună, vom duce parteneriatul nostru solid la un nou nivel” # Cotidianul
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a transmis un mesaj de felicitare noului premier de la Chișinău, Alexandru Munteanu, după acordarea votului de încredere în Parlament. Diplomatul român a subliniat că România va continua să colaboreze strâns cu Executivul de la Chișinău pentru dezvoltarea de proiecte concrete menite să consolideze parteneriatul bilateral. „Sunt convins …
Acum 24 ore
22:00
VIDEO | „Am venit cu o ramură de măslin, eu credeam într-o consolidare” – Premierul Munteanu, către opoziția care nu l-a votat: Unii așteaptă ca noi să eșuăm. Sincer, e ceva suicidal # Cotidianul
Premierul Alexandru Munteanu a ținut un discurs emoționant și ferm de la tribuna Parlamentului, înainte ca deputații să îl voteze în plen. Acesta s-a adresat opoziției care a refuzat ulterior să voteze noul Guvern. Munteanu a declarat că este deschis criticilor constructive, dar a condamnat atitudinea unor deputați care, potrivit lui, „par să aștepte ca …
21:30
21:10
Mitropolitul Basarabiei, Petru, mesaj de binecuvântare pentru Guvernul Munteanu: sprijin pentru credința creștină și promovarea identității autentice a poporului român din Republica Moldova # Cotidianul
Mitropolitul Basarabiei, Înaltpreasfințitul Petru, a transmis un mesaj de binecuvântare și susținere pentru noul Guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, exprimându-și încrederea că executivul va conduce țara „spre unitate, stabilitate și prosperitate”. Ierarhul a subliniat că slujirea de a conduce un neam este, potrivit înțelesului evanghelic, „o chemare la jertfă și dăruire”, …
20:40
Parlamentul a luat act de demisia unor deputați. Cinci parlamentari au renunțat la mandat, după ce au devenit membri ai cabinetului de miniștri condus de Prim-ministrul Alexandru Munteanu. Astfel, Vladimir Bolea va activa, în continuare, în funcția de vicepremier, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, iar Mihail Popșoi – în funcția de viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Externe. Dan Perciun va fi …
20:00
Primul mesaj al noului premier, după votul de încredere: „E o mare onoare să pot servi țara” # Cotidianul
La scurt timp după ce a primit votul de încredere al Parlamentului, noul prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a transmis un mesaj de recunoștință și angajament față de cetățeni. Într-o postare publicată pe Facebook, premierul a declarat că este „o mare onoare” să poată servi țara și a subliniat că prioritatea Guvernului va fi …
19:50
VIDEO | Lilian Carp către opoziție: Voi l-ați fătat pe Plahotniuc, pe acel Plahotniuc care mi-a terorizat familia # Cotidianul
Un moment emoționant a avut loc în plenul Parlamentului, unde un deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate a vorbit despre suferințele prin care a trecut familia sa în perioada regimului Plahotniuc. Lilian Carp a acuzat forțele politice care au guvernat în anii 2000 că au creat sistemul care l-a adus la putere pe Vladimir Plahotniuc. …
19:10
În atenția presei: Ceremonia de depunere a jurământului a noului Guvern Munteanu, sâmbătă, 1 noiembrie, la Președinție # Cotidianul
Sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, va avea loc ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul Cabinet de miniștri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Noul Guvern, condus de premierul Alexandru Munteanu, care a primit astăzi votul de încredere din partea Parlamentului, va depune jurământul în fața președintei Republicii …
18:50
Parlamentul Republicii Moldova a acordat astăzi votul de încredere pentru noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Legislativul a aprobat programul de guvernare şi lista cabinetului propus. Guvernul Munteanu își propune finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028, prin implementarea Programului Național de Aderare 2025–2029 și modernizarea cadrului juridic și instituțional. Munteanu …
Ieri
18:10
VIDEO | Oana Țoiu crede că redobândind cetățenia română, moldovenii devin mai „europeni” # Cotidianul
Ministra afacerilor externe, Oana Țoiu, a recunoscut că în jurul procesului de redobândire a cetățeniei române au existat, de-a lungul timpului, suspiciuni legate de domicilii fictive și alte nereguli. Declarația vine în contextul reținerii a circa 870 de cărți de identitate românești deținute de cetățeni moldoveni cu dublă cetățenie, cazuri investigate de poliția de frontieră …
18:00
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău și un om de afaceri, au fost plasați în arest pentru 30 de zile în dosarul de corupție și trafic de influență # Cotidianul
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, în cadrul unui dosar de corupție și trafic de influență. Decizia a fost pronunțată vineri, 31 octombrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, la solicitarea procurorilor și a ofițerilor Centrului Național Anticorupție …
17:50
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, va sta încă 30 de zile în arest pentru traversarea ilegală a frontierei şi corupere # Cotidianul
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Măsura a fost dispusă de judecătorii Curții de Apel Chișinău, la solicitarea procurorilor PCCOCS, în dosarul în care fostul parlamentar este învinuit de traversare ilegală a frontierei și tentativă de corupere. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), …
17:40
Guvernul Munteanu, în fața unei opoziții unite: Socialiștii, Comuniștii, Democrația Acasă și Alternativa lui Ceban refuză să ofere votul de încredere # Cotidianul
Opoziția parlamentară a anunțat că nu va vota Guvernul condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu, deși mai mulți lideri politici au declarat că vor susține inițiativele Executivului care vor fi în beneficiul cetățenilor. Președintele PSRM, Igor Dodon, a afirmat că socialiștii nu vor acorda vot de încredere noului Cabinet, dar se vor implica în continuare …
16:30
VIDEO I Premierul desemnat Alexandru Munteanu: „Avocații nu vor fi incluși în procesul de vetting” # Cotidianul
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat în plenul Parlamentului că avocații nu vor fi incluși în procesul de vetting, măsură care, potrivit lui, se va aplica doar judecătorilor și procurorilor. „Cred că toți suntem de acord că sistemul juridic trebuie schimbat. Ne-am concentrat asupra măsurilor de vetting pentru judecători și procurori. Deja suntem în urmă …
16:20
SUA anulează summitul Trump-Putin de la Budapesta: Moscova refuză orice concesie privind războiul din Ucraina # Cotidianul
Statele Unite au decis să anuleze summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, după ce Rusia a refuzat să își modifice poziția în negocierile privind încetarea războiului din Ucraina. Potrivit Financial Times, citat de Reuters, decizia a venit după o convorbire tensionată între șefii diplomațiilor americană și rusă, Marco …
15:20
VIDEO | Ion Ceban surprinde în Parlament. Edilul a anunțat că este gata să susțină Guvernul Munteanu: „Vrem garanții de transparență și sfârșitul șantajului politic” # Cotidianul
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a făcut o declarație surprinzătoare în plenul Parlamentului: el a spus că este gata să susțină Guvernul Alexandru Munteanu, cu condiția ca noul Executiv să ofere garanții de transparență, corectitudine și depolitizare a administrației publice locale. „Eu personal aș susține candidatura dumneavoastră la funcția de prim-ministru și probabil și colegii mei …
15:20
Voronin, după ce potențialii miniștrii au fost invitați în loja din Legislativ: „Procedura se cheamă nah*er s pliaja”. # Cotidianul
Vladimir Voronin nu scapă nici o ocazie să se dea în spectacol și să transforme ședința parlamentului în circ. De această data acesta și-a amintit una din expresiile sale favorite, pe care a mai folosit-o și în alte situații. „Știți cum se numește procedura asta? Procedura se cheamă nah*en s pliaja”, a șoptit Voronin, râzând …
14:30
Doi foști lideri locali ai Partidului „Șor”, condamnați la câte patru ani de închisoare pentru finanțare ilegală a formațiunii # Cotidianul
Foștii președinți ai oficiilor teritoriale Criuleni și Ialoveni ai fostului partid politic „Șor” au fost condamnați la câte patru ani de închisoare pentru acceptarea finanțării formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție, care precizează că decizia instanței poate fi contestată. Potrivit procurorilor, inculpații au fost privați de dreptul …
13:50
VIDEO | Comunista Caraman sfidează identitatea națională: Până nu recunoașteți limba moldovenească, eu voi vorbi în limba de comunicare interetnică # Cotidianul
Deputata comunistă Diana Caraman a declarat jurnaliștilor că refuză să vorbească în limba română, declarând că o va face doar când Republica Moldova va recunoaște „limba moldovenească” drept limbă de stat. Caraman a pus la îndoială legalitatea modificării Constituției care consfințește denumirea corectă a limbii oficiale. „Până în momentul în care limba maternă sau limba …
13:30
VIDEO | „Stați pe garduri și aruncați cu roșii stricate”: Munteanu, către socialiști după ce au criticat planul Guvernului privind salariile și economia # Cotidianul
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a avut o reacție tranșantă la criticile deputatei socialiste Alla Darovannaia, care a pus sub semnul întrebării realismul promisiunilor privind creșterea salariului minim și susținerea a 100.000 de persoane în câmpul muncii. Deputata PSRM a afirmat că planurile Guvernului ar necesita o dublare a economiei naționale și o creștere a productivității …
13:10
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a venit cu o propunere inedită înaintea ședinței de astăzi a Parlamentulu, și anume introducerea unei limite de vârstă pentru politicieni. Ținta inițiativei sale a fost comunistul Vladimir Voronin, despre care Usatîi a spus că ar trebui să-și petreacă timpul alături de familie, deși i-a recunoscut care merite din primul …
12:30
VIDEO | Socialistul Odnostalco, nemulțumit că Munteanu nu a inclus Găgăuzia în priorități. Munteanu „Este o manipulare, mai ales de la cineva care vine din partidul care a guvernat și s-a „ocupat” de Găgăuzia atâția ani” # Cotidianul
Premierul desemnat Alexandru Munteanu l-a acuzat pe deputatul socialist Vladimir Odnostalco de manipulare, după ce acesta i-a reproșat că programul de guvernare nu ar include măsuri dedicate Găgăuziei. Replica a fost dată în plenul Parlamentului, în timpul dezbaterilor privind învestirea noului Cabinet. „Domnule deputat, aveți ziua de naștere azi și nu vreau să vă stric, …
11:50
Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat și devine emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Cotidianul
Fostul ministru de Externe, Nicu Popescu a anunțat că își depune mandatul de deputat pentru a contribui, din noua poziție, la procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și la consolidarea sprijinului internațional pentru acest obiectiv. Asta după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea lui în funcția de …
11:50
VIDEO | Renato Usatîi ironizează procesul de desemnare a membrilor noului cabinet de miniștri: Parcă suntem la ‘Pole Ciudes’. Ce să alegem, banii sau premiul? # Cotidianul
Înaintea ședinței Parlamentului la care premierul desemnat Alexandru Munteanu urma să ceară votul de încredere, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat modul în care a fost prezentată lista miniștrilor și a glumit pe seama procesului de selectare a membrilor cabinetului. Politicianul a acuzat lipsa de transparență și a comparat situația cu o emisiune de …
11:20
VIDEO | „Cum o să rezolvați problema exodului populației?” Dodon, pus la perete de Munteanu: Mi se pare ironică întrebarea. Ați fost la guvernare mulți ani # Cotidianul
Premierul desemnat Alexandru Munteanu l-a pus la punct pe liderul socialiștilor, Igor Dodon, în timpul dezbaterilor din Parlament privind programul de guvernare și componența noului Cabinet. După ce Dodon a afirmat că „problema numărul unu a Republicii Moldova este depopularea” și a cerut explicații privind modelul economic pe care îl propune noul Guvern, Munteanu a …
10:30
Nicu Popescu, numit de Maia Sandu emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a lui Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Potrivit Administrației Prezidențiale, noul emisar va avea misiunea de a consolida sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea politică a procesului de aderare și de …
10:10
Alexandr Slusari: „Aș fi acceptat funcția de ministru al Agriculturii doar într-un guvern care nu pune bife în negocierile cu UE” # Cotidianul
Fostul deputat și ex-director al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, afirmă că nu i s-a propus să facă parte din viitorul cabinet de miniștri condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. Totuși, politicianul spune că ar fi acceptat funcția de ministru al Agriculturii doar dacă ar fi fost vorba despre un executiv „cu adevărat pro-european, care …
10:10
LIVE | Ședința plenară a Parlamentului. Învestirea Guvernului Munteanu, pe ordinea de zi # Cotidianul
Deputații se întrunesc în ședința plenară a Parlamentului pentru a dezbate programul de activitate al Guvernului condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. De menționat că, potrivit legislației, prim-ministrul desemnat solicită votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a cabinetului de miniștri. Alexandru Munteanu urmează să își prezente programul intitulat …
09:40
Premierul desemnat Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament pentru votul de încredere # Cotidianul
Premierul desemnat Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a cere votul de încredere. Ședința legislativului este programată pentru ora 10:00, transmite IPN. Potrivit Constituției, premierul desemnat solicită votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a întregii liste a cabinetului de …
30 octombrie 2025
20:10
Focul care încă nu s-a stins… La București a fost organizat un marș de comemorare, la un deceniu de la tragedia cumplită din Clubul Colectiv # Cotidianul
La zece ani de la noaptea în care în România a ars clubul Colectiv, mii de oameni au ieșit din nou în stradă la București. Ei cer dreptate pentru cele 65 de vieți pierdute și amintesc că, un deceniu mai târziu, nimeni nu a plătit pentru tragedia care a zguduit o țară întreagă. Corupția continuă …
19:20
Republica Moldova – parte a Grupului de experți la nivel înalt privind Fortificarea Rezilienței în Europa de Est # Cotidianul
Republica Moldova a fost inclusă în Grupul la nivel înalt de experți privind fortificarea rezilienței în Europa de Est, o platformă strategică europeană care reunește specialiști din statele membre ale Uniunii Europene și din țările candidate la aderare. Scopul acestui format este de a sprijini armonizarea legislațiilor naționale cu Regulamentul UE privind serviciile digitale și …
18:50
Autoritățile poloneze sancționează ferm infracțiunile ce au la bază sentimentul anti-ucrainean. Două persoane, arestate în Polonia după ce au smuls drapelul Ucrainei de pe clădirea unui consulat # Cotidianul
Două persoane au fost arestate în sud-estul Poloniei pentru smulgerea drapelului ucrainean de pe clădirea consulatului Ucrainei din Przemyśl. Este vorba despre doi cetățeni polonezi, în vârstă de 21, respectiv 23 de ani. Ambasadorul Ucrainei la Varșovia, Vasyl Bodnar, a avut următoarea reacție pe platforma X: “Mulțumesc sincer poliției poloneze pentru acțiunile rapide și eficiente …
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
VIDEO | Republica Moldova vrea să intre în clubul energiei nucleare: Chișinăul negociază participarea la noul reactor de la Cernavodă # Cotidianul
Republica Moldova ar putea deveni partener al României în proiectul de extindere a centralei nucleare de la Cernavodă. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Chișinăul și-a exprimat intenția de a participa la construcția unui nou bloc energetic, iar discuțiile se află „în fază incipientă” „Referitor la Nuclearelectrica, se poartă discuții pentru achiziționarea de energie …
17:30
VIDEO | Voronin îl ia peste picior pe Tarlev: În colhoz eu eram ‘прицепчик’, iar el era tractorist – și iaca acum e în Comisia Juridică. / Tarlev: Dumnealui nici tractorist n-a ajuns, a rămas ‘прицепчик’ # Cotidianul
Ședința de astăzi a Parlamentului, în care deputații au continuat discuțiile privind componența comisiilor parlamentare, a fost animată de un schimb ironic de replici între fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și fostul premier Vasile Tarlev. În contextul unei dezbateri legate de criteriile de integritate și profil profesional ale deputaților desemnați în comisiile permanente, …
17:10
Două inimi, un singur ideal: 33 de ani fără Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Mesaje de comemorare de la Maia Sandu și Igor Grosu # Cotidianul
Astăzi se împlinesc 33 de ani de la moartea tragică a celor care au cântat pentru libertatea și demnitatea acestui neam – Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Cuplul-simbol al renașterii naționale a fost comemorat la Chișinău prin evenimente speciale, momente de reculegere și deschiderea unui centru cultural dedicat memoriei lor. „Astăzi se împlinesc 33 de ani …
16:30
Socialiștii vor mai multe funcții în Parlament. Acuzații aduse PAS-ului: „Matematic, ne revin 2,06 membri în Biroul Permanent” # Cotidianul
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunțat că va contesta decizia Parlamentului privind aprobarea componenței Biroului permanent, adoptată în ședința din 30 octombrie. Conform hotărârii votate de majoritatea parlamentară, președintele fracțiunii PSRM, Igor Dodon, va reprezenta socialiștii în Biroul permanent, iar Vlad Batrîncea, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului, face parte din acesta …
16:20
Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele online au devenit arme ale manipulării folosite de regimuri autoritare” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, desfășurat la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. În discursul său, șefa statului a avertizat asupra pericolelor pe care le reprezintă manipularea online și dezinformarea pentru democrațiile moderne. Evenimentul reunește anual șefi de stat și de guvern, lideri …
16:20
Ambasadorul Ucrainei punctează de ce și-a pierdut Rusia din influența asupra R.Moldova: Legăturile mai strânse cu Europa le-au oferit oamenilor oportunitatea de a vedea că viața poate fi diferită, liberă, corectă, cu drepturi și libertăți reale / Pe de altă parte, diplomatul ucrainean îndeamnă la precauție. Motivul # Cotidianul
Într-un interviu acordat pentru RBC-Ukraine, ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Păun Rohovei, a discutat despre victoria forțelor pro-europene în recentele alegeri parlamentare, despre propaganda rusă și despre sentimentele pro-ruse regăsite în rândul minorităților din Republica Moldova – găgăuzii, bulgarii și ucrainenii. Alegerile s-au încheiat cu o victorie de impact a partidului PAS, care va deține în …
