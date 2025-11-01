Final nebun în campionatul României de fotbal între CFR și Dinamo. Clujenii au condus cu 1 la 0 până în minutul 88, dar câinii roșii au întors scorul în prelungiri - VIDEO

ProTV.md, 1 noiembrie 2025 17:50

Final nebun în campionatul României de fotbal între CFR și Dinamo. Clujenii au condus cu 1 la 0 până în minutul 88, dar câinii roșii au întors scorul în prelungiri - VIDEO

Acum 5 minute
18:10
De Halloween, mai mulți tineri s-au întrecut în cele mai tari costume, iar ringurile de dans s-au transformat în scene de film, în mai multe cluburi din Chișinău - VIDEO ProTV.md
18:10
Numărul rachetelor lansate de Rusia asupra Ucrainei în octombrie, la un nivel fără precedent în cel puțin doi ani și jumătate ProTV.md
Acum 15 minute
18:00
Dennis Man continuă să impresioneze la formația PSV Eindhoven. Românul a marcat un gol superb, dar a și dat și o pasă decisivă în ultimul meci al olandezilor - VIDEO ProTV.md
Acum 30 minute
17:50
Bazilica Sagrada Familia din Barcelona a devenit cea mai înaltă biserică din lume, atingând aproximativ 163 de metri - VIDEO ProTV.md
17:50
Final nebun în campionatul României de fotbal între CFR și Dinamo. Clujenii au condus cu 1 la 0 până în minutul 88, dar câinii roșii au întors scorul în prelungiri - VIDEO ProTV.md
Acum o oră
17:40
Bătălia pentru Pokrovsk: Rușii anunță că au distrus trupele speciale ucrainene trimise pentru apărarea „porții de intrare în Donețk” - VIDEO ProTV.md
17:40
Opt decenii de dans, pasiune și suflet moldovenesc. Baletul Național Joc a marcat 80 de ani de la înființare cu un concert care a ridicat sala în picioare - VIDEO ProTV.md
17:20
Distracție, costume spectaculoase, petreceri tematice și decor înfricoșător. În mai multe țări ale lumii a fost sărbătorit Halloween-ul - VIDEO ProTV.md
Acum 2 ore
17:00
Trump a adus aur masiv într-o baie de la Casa Albă. Președintele SUA e mândru de renovare ProTV.md
16:20
Rasele de câini ciobănești românești ar putea fi recunoscute la nivel mondial. Reprezentanții asociațiilor chinologice cer includerea lor în patrimoniul UNESCO - VIDEO ProTV.md
16:20
Două persoane ucise și cel puțin 10 rănite, după ce un bărbat a deschis focul asupra locuințelor dintr-un sat din Creta ProTV.md
16:20
Ce se întâmplă dacă nu se acordă împrumuturi de reparații pentru Ucraina. Planurile alternative care se află pe masa UE ProTV.md
Acum 4 ore
15:50
Problema ambuteiajelor din capitală - departe de a fi rezolvată. Ce soluție a fost propusă și care sunt explicațiile autorităților municipale - VIDEO ProTV.md
15:30
„Avem nevoie de măsuri curajoase, care să asigure dezvoltarea economiei." Mesajul președintelui Maia Sandu, la investirea Guvernul Munteanu - VIDEO ProTV.md
15:30
Cum a reușit Ucraina să dea o lovitură strategică Rusiei: A distrus aproape jumătate din sistemele antiaeriene care s-au dovedit cele mai performante în război ProTV.md
15:30
„La aceeași adresă se înregistrează un număr depășit de persoane." Declarațiile juriștilor, după ce de la începutul acestui an, sute de moldoveni au rămas fără buletinele românești ProTV.md
14:30
Scene neobișnuite pe frontul din Ucraina: O cămilă folosită de trupele ruse, capturată de soldaţii ucraineni lângă Harkov ProTV.md
14:30
„Avem nevoie de măsuri curajoase, care să asigure dezvoltarea economiei." Mesajul președintelui Maia Sandu, la investirea Guvernul Munteanu ProTV.md
14:20
Bătălia pentru Pokrovsk: Rușii anunță că au distrus trupele speciale ucrainene trimise pentru apărarea „porții de intrare în Donețk” ProTV.md
14:20
Momente spectaculoase și unice au fost pe scena de la Vocea României, iar aseară, scaunele antrenorilor s-au întors pentru ultima dată în acest sezon. Ce urmează ProTV.md
14:20
Se împlinește un an de la tragedia din gara din Novi Sad, care a luat viața a 16 oameni. Mii de manifestanți din toată Serbia au ieșit la protest într-un marș ProTV.md
Acum 6 ore
13:40
Ce se întâmplă în fiecare școală din Rusia în care Putin controlează catedra ProTV.md
13:20
Carburanții se scumpesc la începutul lunii noiembrie. Cât vor achita șoferii - FOTO ProTV.md
13:20
Europarlamentarul Siegfried Mureșan, după investirea Guvernului Republicii Moldova: „Uniunea Europeană vă este alături și vă va sprijini, ca și până acum, pe cele trei mari obiective" ProTV.md
13:10
O altă explozie în România: A fost urmată de incendiu, într-un bloc din Timişoara ProTV.md
12:40
Armata israeliană: „Cele trei cadavre primite vineri din Gaza nu aparțin ostaticilor” ProTV.md
12:40
Ucraina anunță că a atacat conducta de produse petroliere din regiunea Moscovei. „Daune mult mai mari decât orice sancţiuni” ProTV.md
Acum 8 ore
12:00
Reintegrarea regiunii transnistrene ar trebui făcută până la aderarea Moldovei la UE? Răspunsul ministrului de Reintegrare, Valeriu Chiveri - VIDEO ProTV.md
11:40
„Prioritatea principală noi o cunoaștem - aderarea la Uniunea Europeană." Ce alte priorități a enumerat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu - VIDEO ProTV.md
11:30
„O problemă rară - avem bani arhisuficienți pentru investiții". Declarațiile ministrului Finanțelor, după investirea în funcție - VIDEO ProTV.md
11:20
Ministrul Muncii și Protecției Sociale: „Avem o țintă foarte clară, în patru ani de mandat să susținem peste 100 de mii de persoane care să-și găsească un loc de muncă" - VIDEO ProTV.md
11:00
Declarațiile prim-ministrului Alexandru Munteanu, după depunerea jurământului: „Împreună cu echipa vom încerca să arătăm rezultate"- VIDEO ProTV.md
10:50
Ultima oră. Președintele țării, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea Guvernului /DOC ProTV.md
10:30
Membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu au depus jurământul. Președintele țarii: „Volumul de lucru este unul fără precedent pentru Moldova" - FOTO/VIDEO ProTV.md
10:20
LIVE. Ceremonia de depunere a jurământului de către membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu - FOTO ProTV.md
Acum 12 ore
10:00
LIVE. Ceremonia de depunere a jurământului de către membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu ProTV.md
09:50
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat că a transmis informații secrete KGB-ului belarus, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile - VIDEO ProTV.md
09:20
Noi restricţii pentru jurnalişti la Casa Albă. Secretarul adjunct de presă spune că unii reporteri au fost prinşi ascultând conversaţii. Măsura vine după restricţionarea accesului presei la Pentagon ProTV.md
08:50
Mesaje de acum 109 ani. Ce au scris doi soldați australieni pe hârtiile plasate într-o sticlă în 1916 și descoperită accidental acum ProTV.md
08:40
Noul Guvern va depune jurământul de învestire, în fața președintelui țării ProTV.md
08:30
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat” ProTV.md
08:20
Alertă cu drone pe aeroportul din Berlin. Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore ProTV.md
08:10
Vreme frumoasă la începutul lunii noiembrie. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în restul țării. Prognoza meteo ProTV.md
08:10
„Ne relaxăm în momentul în care Putin este mai îndrăzneţ ca niciodată”. Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupele de la graniţa cu Rusia ProTV.md
Acum 24 ore
23:20
A ars ca o torță. Remorca unui TIR, plină cu marfă - cuprinsă de flăcări la Bălți. Imagini surprinse de martori - VIDEO ProTV.md
23:20
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe fondul tensiunilor nucleare. Decizia finală îi aparține lui Trump - VIDEO ProTV.md
23:10
Nicu Popescu - numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Decretul a fost semnat de șefa statului - VIDEO ProTV.md
23:10
Prioritățile sectoriale și echipa de miniștri, prezentate de Alexandru Munteanu în fața deputaților: „Voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, nu unul populist" - VIDEO ProTV.md
23:00
Final de drum la Hong Kong pentru Sorana Cîrstea - VIDEO ProTV.md
23:00
Juventus Torino are un nou antrenor. După demiterea lui Igor Tudor, funcția a fost preluată de Luciano Spaletti - VIDEO ProTV.md
