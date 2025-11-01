Guvernul României reafirmă sprijinul pentru noul Executiv de la Chișinău și integrarea europeană: „Drumul european ales de frații noștri din Republica Moldova este cel corect”

09:50

Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, după ce, conducând un automobil fără a deține permis, a provocat decesul unui pieton. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, la sfârșitul lunii mai 2025, inculpatul a urcat la volanul unui […]