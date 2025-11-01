De luni, moldovenii se pot înregistra pentru compensațiile la energie pentru iarna 2025–2026

17:00

Un incident a avut loc în Mississippi, SUA, unde mai multe maimuțe de laborator au evadat dintr-un camion răsturnat. Inițial, s-a crezut că acestea sunt purtătoare de herpes, COVID sau hepatita C, ceea ce a dus la uciderea unora dintre ele de către autorități. Totuși, situația s-a dovedit a fi mai complexă decât părea la