Pentagonul a aprobat furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina
SafeNews, 1 noiembrie 2025 16:30
Președintelui american Donald Trump îi revine decizia finală privind furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina. Pentagonul a aprobat livrarea acestora, stabilind că transferul nu va afecta stocurile militare ale Statelor Unite. Declarația a fost făcută pentru CNN de oficiali americani familiarizați cu subiectul și a fost ulterior preluată de alte instituții media. Evaluarea șefilor de stat […] Articolul Pentagonul a aprobat furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 10 minute
17:00
Judocanul moldovean Mihail Latîșev s-a calificat în finala Campionatului European Under 23, care se desfășoară în perioada 31 octorbrie – 2 noiembrie, la Arena Chișinău. Sportivul a obținut patru victorii consecutive și va lupta pentru medalia de aur în categoria de până la 90 de kilograme. Pe parcursul competiției, Latîșev i-a învins pe sârbul Miljan […] Articolul Judocanul Mihail Latîșev, din nou în finala europeană la categoria de până la 90 kg apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
16:50
De luni, moldovenii se pot înregistra pentru compensațiile la energie pentru iarna 2025–2026 # SafeNews
Începând cu 3 noiembrie 2025, consumatorii casnici se pot înregistra pe platforma compensatii.gov.md pentru a beneficia de compensații la energie destinate perioadei reci a anului 2025–2026. Programul are rolul de a sprijini gospodăriile vulnerabile în acoperirea cheltuielilor la energia electrică și termică. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, mecanismul de acordare a compensațiilor va fi […] Articolul De luni, moldovenii se pot înregistra pentru compensațiile la energie pentru iarna 2025–2026 apare prima dată în SafeNews.
16:40
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: Uniunea Europeană va fi alături și va sprijini noul Guvernul în implementarea celor trei obiective. Care sunt ele # SafeNews
Eurodeputatul Siegfried Mureșan a dat asigurări că Uniunea Europeană va fi alături și va sprijini noul Guvernul în implementarea celor trei obiective” atragerea fondurilor din Planul de Creștere, continuarea reformelor și înaintarea procesului de aderare. „Urez mult succes noului Guvern al Republicii Moldova și prim-ministrului Alexandru Munteanu”, a scris el pe pagina sa de Facebook. […] Articolul Eurodeputatul Siegfried Mureșan: Uniunea Europeană va fi alături și va sprijini noul Guvernul în implementarea celor trei obiective. Care sunt ele apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
16:30
Președintelui american Donald Trump îi revine decizia finală privind furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina. Pentagonul a aprobat livrarea acestora, stabilind că transferul nu va afecta stocurile militare ale Statelor Unite. Declarația a fost făcută pentru CNN de oficiali americani familiarizați cu subiectul și a fost ulterior preluată de alte instituții media. Evaluarea șefilor de stat […] Articolul Pentagonul a aprobat furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina apare prima dată în SafeNews.
16:20
LIVE // Ceremonia de depunere a jurământului de către membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu # SafeNews
Sâmbătă, 1 noiembrie, începând cu ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, are loc ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul Cabinet de miniștri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a primit ieri votul de încredere din partea Parlamentului. La ceremonie participă și președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Cabinetul condus […] Articolul LIVE // Ceremonia de depunere a jurământului de către membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
19:30
ULTIMA ORĂ! Ceremonia de depunere a jurământului a noului Guvern Munteanu va avea loc sâmbătă la Președinție # SafeNews
Sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, va avea loc ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noul Cabinet de miniștri, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Evenimentul va avea loc la o zi după ce Parlamentul a acordat votul de încredere noului Guvern. La ceremonie vor participa Președintele Republicii Moldova, […] Articolul ULTIMA ORĂ! Ceremonia de depunere a jurământului a noului Guvern Munteanu va avea loc sâmbătă la Președinție apare prima dată în SafeNews.
19:20
După mai bine de opt ore de dezbateri, Parlamentul a învestit noul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Executivul a fost susținut de 55 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care au votat pentru aprobarea programului de activitate și acordarea votului de încredere. Opoziția a criticat dur noul program de guvernare, descriind echipa lui […] Articolul Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului apare prima dată în SafeNews.
17:10
Două persoane cu funcții de conducere de la Liceul „Gheorghe Asachi”, plasate în arest preventiv pentru 30 de zile # SafeNews
Judecătoria Ciocana a dispus aplicarea arestului preventiv pentru două persoane reținute în cadrul anchetei de corupție de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău. Cei doi au fost plasați în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile, potrivit deciziei instanței. Amintim că două persoane cu funcții de conducere din cadrul liceului, precum și […] Articolul Două persoane cu funcții de conducere de la Liceul „Gheorghe Asachi”, plasate în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în SafeNews.
Ieri
17:00
Alexandru Munteanu: „Voi demisiona dacă Moldova nu aderă la Uniunea Europeană până în 2030” # SafeNews
Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat că își va da demisia în cazul în care Republica Moldova nu va adera la Uniunea Europeană până în anul 2030. Declarația a fost făcută în plenul Parlamentului, după ce deputatul comunist Adrian Domentiuc l-a întrebat despre termenul de integrare europeană. „Dacă nu îndepliniți promisiunea […] Articolul Alexandru Munteanu: „Voi demisiona dacă Moldova nu aderă la Uniunea Europeană până în 2030” apare prima dată în SafeNews.
16:50
Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război # SafeNews
Ucraina a predat Lituaniei un militar rus capturat de forţele sale armate, pentru a fi judecat în această ţară pentru crime de război, a anunţat vineri parchetul ucrainean. „Pentru prima dată de la începutul agresiunii la scară mare (a Rusiei), Ucraina a predat un militar rus unui stat străin, Lituania, pentru ca el să fie […] Articolul Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război apare prima dată în SafeNews.
16:40
Teste nucleare – de ce au încetat, de ce se vorbeşte despre reluarea lor şi cine deţine arme nucleare? # SafeNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a ordonat joi armatei americane să reia imediat testarea armelor nucleare după o pauză de 33 de ani, declaraţia fiind făcută cu câteva minute înainte de întâlnirea sa cu preşedintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, relatează Reuters. Agenţia de presă publică un material de tip documentar în care prezintă […] Articolul Teste nucleare – de ce au încetat, de ce se vorbeşte despre reluarea lor şi cine deţine arme nucleare? apare prima dată în SafeNews.
16:10
Turcia a condamnat la închisoare pe viață 11 persoane pentru dezastrul de la Hotelul Grand Kartal, unde un incendiu a ucis zeci de persoane în plin sezon turistic # SafeNews
Un tribunal turc a condamnat vineri 11 persoane la închisoare pe viață pentru incendiul care a ucis în ianuarie 78 de oameni la un complex de schi din Munții Bolu, în nord-vestul Turciei, a relatat presa de stat de la Ankara, citată de Reuters. Halit Ergul, proprietarul hotelului Grand Kartal, unde a izbucnit incendiul, s-a numărat […] Articolul Turcia a condamnat la închisoare pe viață 11 persoane pentru dezastrul de la Hotelul Grand Kartal, unde un incendiu a ucis zeci de persoane în plin sezon turistic apare prima dată în SafeNews.
16:00
VIDEO // Cetățean rus și doi moldoveni urmăriți penal pentru escrocherie și delapidare: 4 milioane de lei și un imobil sustrase ilegal # SafeNews
Trei persoane – un cetățean rus de 49 de ani și doi moldoveni din Chișinău, un bărbat de 29 de ani și o femeie de 33 de ani – sunt cercetate penal pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari. Bărbații ar fi însușit ilegal aproximativ 4 milioane de lei din conturile unei companii […] Articolul VIDEO // Cetățean rus și doi moldoveni urmăriți penal pentru escrocherie și delapidare: 4 milioane de lei și un imobil sustrase ilegal apare prima dată în SafeNews.
15:50
Un nou jaf la muzeu, de această dată în California: hoții au furat peste 1.000 de obiecte, inclusiv bijuterii # SafeNews
Poliția din California investighează furtul a peste 1.000 de obiecte din colecția unui muzeu, printre care bijuterii din metal, coșuri cu specific amerindian și obiecte de zi cu zi, cum ar fi trofee sportive, care spun povestea statului California, anunță agenția de presă AP. Jaful a avut loc în dimineața de 15 octombrie, într-un depozit […] Articolul Un nou jaf la muzeu, de această dată în California: hoții au furat peste 1.000 de obiecte, inclusiv bijuterii apare prima dată în SafeNews.
15:40
VIDEO // Europol, în colaborare cu autoritățile din Moldova și Ucraina, destructurează rețeaua Wagner și Redut: 654 de mercenari ruși identificați în urma anchetei # SafeNews
Europol, în colaborare cu Poliția Republicii Moldova și Poliția Ucrainei, a anunțat finalizarea celei de-a doua faze a unei investigații internaționale privind crime de război comise de mercenari ruși din grupările Wagner și Redut. Conform comunicatului oficial, echipa Europol pentru Crime Internaționale Grave a sprijinit autoritățile naționale în identificarea suspecților implicați în atrocități comise pe […] Articolul VIDEO // Europol, în colaborare cu autoritățile din Moldova și Ucraina, destructurează rețeaua Wagner și Redut: 654 de mercenari ruși identificați în urma anchetei apare prima dată în SafeNews.
15:20
FOTO // Doi angajați ai Batalionului „Scorpion” au absolvit cursul internațional de lunetiști pentru operațiuni speciale # SafeNews
Doi angajați ai Batalionului cu Destinație Specială „Scorpion” au participat la cursul de instruire „Lunetist pentru Operațiuni Speciale”, în perioada septembrie — octombrie 2025, organizat de Centrul Operațiuni Speciale al Comandamentului General al Jandarmeriei din Ankara, Republica Turcia. Cursul a vizat dezvoltarea competențelor avansate în domeniul operațiunilor speciale, concentrându-se pe tehnici de tragere, recunoaștere, intervenție […] Articolul FOTO // Doi angajați ai Batalionului „Scorpion” au absolvit cursul internațional de lunetiști pentru operațiuni speciale apare prima dată în SafeNews.
15:20
Șeful FBI anunță că autoritățile americane au dejucat un atentat terorist. Când urma să aibă loc atacul # SafeNews
FBI a dejucat „un potenţial atac terorist” şi a arestat „mai multe persoane” în Michigan, a anunţat vineri directorul FBI, Kash Patel. „În această dimineaţă, FBI a dejucat un potenţial atac terorist şi a arestat mai multe persoane în Michigan care ar fi pus la cale un atac violent în weekendul de Halloween. Mai multe […] Articolul Șeful FBI anunță că autoritățile americane au dejucat un atentat terorist. Când urma să aibă loc atacul apare prima dată în SafeNews.
15:00
Rusia s-a declarat pregătită să continue negocierile cu Ucraina pentru încheierea războiului, doar dacă acestea se vor desfășura în formatul de la Istanbul, a declarat vice-ministrul rus de Externe, Mihail Galuzin, pentru mass-media rusă, citată de RBC Ukraine. Galuzin susține că Istanbul e pregătit pentru a găzdui negocierile dintre cele două țări și că Moscova […] Articolul Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție apare prima dată în SafeNews.
15:00
„Primul din lume”. Gigantul chinezesc Shein sfidează criticile și deschide un magazin permanent în capitala modei # SafeNews
Gigantul asiatic de comerț electronic Shein își va inaugura, săptămâna viitoare, primul magazin permanent într-un renumit centru comercial din centrul Parisului, au confirmat vineri proprietarii companiei, potrivit The Brussels Times. Spațiul de 1.000 de metri pătrați, situat la etajul șase al Bazar de l’Hôtel de Ville, o clădire emblemtică amplasată vis-a-vis de Primăria Parisului, va fi […] Articolul „Primul din lume”. Gigantul chinezesc Shein sfidează criticile și deschide un magazin permanent în capitala modei apare prima dată în SafeNews.
14:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu: pensiile trebuie discutate, eu nu mă pensionez înainte de 70 de ani # SafeNews
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat joi, în Parlament, că nu intenționează să se pensioneze înainte de 70 de ani și a sugerat că vârsta de pensionare ar putea fi revizuită în funcție de realitățile demografice și de practicile europene. „Eu am 61 de ani și până la 70 de ani am de gând să […] Articolul Premierul desemnat Alexandru Munteanu: pensiile trebuie discutate, eu nu mă pensionez înainte de 70 de ani apare prima dată în SafeNews.
14:40
Gardul este parte din imaginea de ansamblu a locuinței tale. Așa cum alegi cu grijă culoarea fațadei sau designul acoperișului. La fel merită tratată și alegerea gardului. Iar când vorbim despre modele de garduri metalice cu finisaj mat texturat. Nu vorbim doar despre estetică, ci și despre calitate, rezistență și o senzație plăcută la atingere și privire. […] Articolul Modele de garduri premium cu finisaj mat texturat apare prima dată în SafeNews.
14:00
Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei va găzdui marți, 4 noiembrie, la Madrid, o reuniune „secretă, cu ușile închise” a Coaliției Voinței. La reuniune vor participa reprezentanți ai 35 de țări, care se vor întâlni pentru a discuta despre sprijinul suplimentar acordat Ucrainei, a informat El Mundo. Va fi o zi de lucru intensă, care va […] Articolul Liderii Coaliției Voinței se reunesc într-o ședință secretă pentru a ajuta Ucraina apare prima dată în SafeNews.
13:50
VIDEO // Traficanți de droguri prinși la Chișinău: 9 kilograme de mefedronă aduse din Europa în conserve de fructe # SafeNews
Trei bărbați au fost reținuți de polițiștii moldoveni după ce au încercat să introducă ilegal în țară 9 kilograme de mefedronă, ascunse în conserve de fructe. Drogurile, aduse din Europa prin colete transportate cu autocare, aveau o valoare estimată de peste 6 milioane de lei. Potrivit ofițerilor Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații, în […] Articolul VIDEO // Traficanți de droguri prinși la Chișinău: 9 kilograme de mefedronă aduse din Europa în conserve de fructe apare prima dată în SafeNews.
13:40
Ministrul desemnat al Sănătății, Emil Ceban, vrea o lege a malpraxisului și reforme în sistemul medical # SafeNews
Noul ministru desemnat al Sănătății, Emil Ceban, anunță că una dintre primele sale acțiuni la conducerea instituției va fi implicarea directă în soluționarea cazurilor de malpraxis și promovarea unei legi care să reglementeze clar răspunderea medicilor și a instituțiilor medicale. Ceban a subliniat că Ministerul Sănătății va colabora îndeaproape cu Parlamentul pentru elaborarea și adoptarea […] Articolul Ministrul desemnat al Sănătății, Emil Ceban, vrea o lege a malpraxisului și reforme în sistemul medical apare prima dată în SafeNews.
13:20
Președinții Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ai fostului Partid „Șor” au fost condamnați la 4 ani de închisoare cu suspendare. Procurorii consideră pedeapsa prea blândă și o vor contesta # SafeNews
Judecătoria Chișinău a pronunțat sentința împotriva președinților Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid „Șor”, găsiți vinovați de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului de către un grup criminal organizat. Cei doi au primit câte patru ani de închisoare cu suspendare și interdicții de activitate politică și financiară, iar sume de peste 6 […] Articolul Președinții Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ai fostului Partid „Șor” au fost condamnați la 4 ani de închisoare cu suspendare. Procurorii consideră pedeapsa prea blândă și o vor contesta apare prima dată în SafeNews.
13:00
Alexandru Munteanu: „Moldova se pregătește pentru iarnă fără criză energetică, iar independența energetică garantează securitatea națională” # SafeNews
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a afirmat astăzi în Parlament că Republica Moldova se pregătește să treacă sezonul rece fără riscuri majore legate de energie, subliniind legătura directă dintre independența energetică și securitatea națională. Declarația a fost făcută în răspuns la întrebările deputatului PAS Lilian Carp, care a solicitat detalii despre planurile guvernului pentru creșterea producției […] Articolul Alexandru Munteanu: „Moldova se pregătește pentru iarnă fără criză energetică, iar independența energetică garantează securitatea națională” apare prima dată în SafeNews.
12:50
O remorcă de TIR a fost cuprinsă de flăcări astăzi, 31 octombrie 2025, pe strada Industrială nr. 4 din municipiul Bălți. Pompierii au intervenit rapid pentru a stinge incendiul, după ce apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:46. La fața locului au fost trimise patru echipe de intervenție. Salvatorii au constatat că […] Articolul Incendiu la Bălți: Remorcă de TIR mistuită de flăcări apare prima dată în SafeNews.
12:40
Atenție, șoferi! Începând cu 1 noiembrie, în sezonul rece, lumina de întâlnire va fi obligatorie și pe timp de zi # SafeNews
Începând cu 1 noiembrie și până pe 31 martie, șoferii trebuie să circule cu farurile aprinse chiar și ziua, potrivit legislației rutiere. Măsura vizează creșterea vizibilității vehiculelor și reducerea riscului de accidente, mai ales în condiții meteo nefavorabile: ceață, ploaie sau ninsoare. Poliția recomandă conducătorilor auto să verifice funcționarea corectă a luminilor, să adapteze viteza […] Articolul Atenție, șoferi! Începând cu 1 noiembrie, în sezonul rece, lumina de întâlnire va fi obligatorie și pe timp de zi apare prima dată în SafeNews.
12:30
Alexandru Munteanu: problema transnistreană trebuie rezolvată prin soluții economice, nu prin măsuri dure # SafeNews
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru, a declarat că abordarea sa față de regiunea transnistreană va fi centrată pe soluții economice, evitând măsurile dure. În discursul de prezentare a programului viitorului cabinet de miniștri, Munteanu a subliniat că noua guvernare va fi deschisă la colaborări pentru rezolvarea problemelor existente. Premierul desemnat a precizat […] Articolul Alexandru Munteanu: problema transnistreană trebuie rezolvată prin soluții economice, nu prin măsuri dure apare prima dată în SafeNews.
12:20
Președinta Maia Sandu și comisara UE pentru Servicii Financiare Maria Luís Albuquerque au discutat despre dezvoltarea pieței financiare și investițiile în țara noastră # SafeNews
Discuții privind aprofundarea cooperării economice și financiare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană au avut loc astăzi între președinta Maia Sandu și Maria Luís Albuquerque, Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor. Întâlnirea a avut loc în contextul avansării procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Oficialii au apreciat aderarea țării noastre […] Articolul Președinta Maia Sandu și comisara UE pentru Servicii Financiare Maria Luís Albuquerque au discutat despre dezvoltarea pieței financiare și investițiile în țara noastră apare prima dată în SafeNews.
12:10
Rusia foloseşte acum în Ucraina rachete dezvoltate în secret care l-au determinat pe Trump să renunţe în 2019 la tratatul nuclear Forțele Nucleare Intermediare # SafeNews
Rusia a atacat în ultimele luni Ucraina cu o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare l-a determinat pe președintele american Donald Trump să renunțe, în primul său mandat de președinte al Statelor Unite, la un pact de control al armelor nucleare cu Moscova, a declarat ministrul ucrainean de externe, citat de Reuters. Informația a fost confirmată […] Articolul Rusia foloseşte acum în Ucraina rachete dezvoltate în secret care l-au determinat pe Trump să renunţe în 2019 la tratatul nuclear Forțele Nucleare Intermediare apare prima dată în SafeNews.
12:00
Nou director interimar al Administrației Naționale a Drumurilor: Ștefan Popa, prezentat oficial echipei # SafeNews
Astăzi, Ștefan Popa a fost prezentat oficial ca noul director interimar al Administrației Naționale a Drumurilor (AND). Prezentarea a avut loc în prezența viceprim-ministrului și ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, și a șefului Agenției Proprietății Publice, Roman Cojohari. Ministrul Bolea a subliniat că noul director va avea un rol esențial în coordonarea proiectelor […] Articolul Nou director interimar al Administrației Naționale a Drumurilor: Ștefan Popa, prezentat oficial echipei apare prima dată în SafeNews.
11:50
VIDEO // Doi tineri din Fălești, prinși în flagrant încercând să plaseze droguri în sectorul Ciocana # SafeNews
Doi tineri de 19 ani din Fălești au fost surprinși în flagrant de polițiști și procurori în timp ce încercau să plaseze droguri într-o zonă forestieră din sectorul Ciocana al capitalei. Investigațiile au arătat că aceștia acționau ca „curieri” pentru un magazin online de droguri, distribuind substanțe narcotice de tip PVP, cunoscute și sub denumirea […] Articolul VIDEO // Doi tineri din Fălești, prinși în flagrant încercând să plaseze droguri în sectorul Ciocana apare prima dată în SafeNews.
11:40
Un șofer de 33 de ani a fost surprins de polițiști în timp ce conducea un Porsche cu 165 km/h pe drumul M-1, între Chișinău și Dubăsari. Autoritățile au aplicat sancțiuni legale: amendă de 2.500 de lei și suspendarea permisului de conducere pentru 45 de zile. Poliția atrage atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă […] Articolul Porsche-ul „zburător”: șofer prins conducând cu 165 km/h pe traseul Chișinău–Dubăsari apare prima dată în SafeNews.
11:30
Alexandru Munteanu, în Parlament: „Voi conduce un guvern care ascultă și lucrează, nu unul populist” # SafeNews
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a susținut astăzi un discurs în plenul Parlamentului, cerând votul de încredere pentru Cabinetul său și programul de guvernare. Munteanu a mulțumit președintelui Maia Sandu, fracțiunii PAS și cetățenilor pentru sprijinul care a permis transformarea Republicii Moldova într-un stat „respectat și capabil să se dezvolte prin forțele proprii”. „Ceea ce s-a […] Articolul Alexandru Munteanu, în Parlament: „Voi conduce un guvern care ascultă și lucrează, nu unul populist” apare prima dată în SafeNews.
11:10
„Banii pentru ceai și cafea” n-au convins polițiștii de frontieră: două tentative de mită dejucate # SafeNews
În această săptămână, polițiștii de frontieră din Republica Moldova au respins două tentative de mită, dejucând încercări de corupere la punctele de trecere „Cahul” și „Sculeni”. Primul incident a avut loc la Cahul, pe sensul de intrare în țară, când un cetățean ucrainean de 38 de ani a încercat să ofere bani unui polițist de […] Articolul „Banii pentru ceai și cafea” n-au convins polițiștii de frontieră: două tentative de mită dejucate apare prima dată în SafeNews.
11:00
Dreptate după doi ani: o femeie originară din R. Moldova, găsită spânzurată în Italia, a fost ucisă de soțul ei; bărbatul a fost condamnat la închisoare pe viață # SafeNews
După o anchetă complexă și un proces încărcat de emoție, Curtea cu Jurați din Padova a stabilit că victima, o femeie originară din Republica Moldova și stabilită de mai mulți ani în Italia, nu s-a sinucis, ci a fost ucisă de soț. Acesta a fost condamnat la închisoare pe viață pentru crimă, la mai bine […] Articolul Dreptate după doi ani: o femeie originară din R. Moldova, găsită spânzurată în Italia, a fost ucisă de soțul ei; bărbatul a fost condamnat la închisoare pe viață apare prima dată în SafeNews.
10:30
Compania numită după o sabie celebră a deschis fabrica unde intenționează să producă drone „rechin”, de dimensiunea unui autobuz # SafeNews
Compania americană de apărare Anduril Industries a inaugurat vineri o nouă unitate de producție la Sydney, destinată fabricării dronelor subacvatice cunoscute sub numele de „Ghost Shark” („Rechin fantomă”), în cadrul contractului de furnizare în valoare de 1,7 miliarde de dolari australieni (1,1 miliarde de dolari americani) semnat cu Marina australiană, relatează Reuters. În luna septembrie, Australia […] Articolul Compania numită după o sabie celebră a deschis fabrica unde intenționează să producă drone „rechin”, de dimensiunea unui autobuz apare prima dată în SafeNews.
10:10
Maia Sandu l-a numit pe Nicu Popescu emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat un decret prin care îl numește pe Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. În această calitate, Nicu Popescu va avea mandatul de a consolida sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea politică a procesului de aderare […] Articolul Maia Sandu l-a numit pe Nicu Popescu emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice apare prima dată în SafeNews.
10:00
LIVE // Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025 pentru investire a Guvernului # SafeNews
Articolul LIVE // Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 31 octombrie 2025 pentru investire a Guvernului apare prima dată în SafeNews.
09:50
Fără permis de conducere la volan: un tânăr care a accidentat mortal un pieton a fost condamnat la 4 ani de închisoare # SafeNews
Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, după ce, conducând un automobil fără a deține permis, a provocat decesul unui pieton. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, la sfârșitul lunii mai 2025, inculpatul a urcat la volanul unui […] Articolul Fără permis de conducere la volan: un tânăr care a accidentat mortal un pieton a fost condamnat la 4 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
09:30
Doina Gherman: „Armonizarea cu normele UE și rectificarea bugetară sunt prioritățile Parlamentului după învestirea Guvernului Munteanu” # SafeNews
Vicepreședintele Parlamentului, Doina Gherman, anunță că în următoarele luni, armonizarea legislației naționale cu normele europene va fi una dintre principalele priorități ale legislativului. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „În context” de la postul de televiziune moldova1. Potrivit acesteia, după învestirea Guvernului Munteanu, Parlamentul își va concentra activitatea pe două direcții majore: rectificarea bugetară […] Articolul Doina Gherman: „Armonizarea cu normele UE și rectificarea bugetară sunt prioritățile Parlamentului după învestirea Guvernului Munteanu” apare prima dată în SafeNews.
09:10
Maica Spionilor și „biserica-minune” de lângă Moscova: Cum se folosește Rusia de o icoană ca să-și trimită soldații să moară în Ucraina # SafeNews
În comunitatea secretă a Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR) din Baciurino, lângă Moscova, liderii spionajului rusesc vin să se roage într-o capelă ce include o așa-numită icoană făcătoare de minuni. Icoana este promovată și în teritoriile ocupate din Ucraina pentru a „umple mințile soldaților ruși cu iluzii, înainte să fie trimiși la moarte”, […] Articolul Maica Spionilor și „biserica-minune” de lângă Moscova: Cum se folosește Rusia de o icoană ca să-și trimită soldații să moară în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
08:50
FOTO // Cum vrea Egiptul să-și revitalizeze turismul, cu 7 milioane de vizitatori în plus anual: Pariu pe un uriaș obiectiv, de 50 de hectare # SafeNews
Oficialii egipteni speră că inaugurarea unui nou muzeu sâmbătă va accelera revigorarea industriei turismului, afectată de mai bine de un deceniu de tulburările interne, pandemie și de conflictele regionale, scrie Reuters. Oficialii consideră că Marele Muzeu Egiptean, sau GEM (Grand Egyptian Museum), ar putea atrage doar el până la 7 milioane de vizitatori în plus […] Articolul FOTO // Cum vrea Egiptul să-și revitalizeze turismul, cu 7 milioane de vizitatori în plus anual: Pariu pe un uriaș obiectiv, de 50 de hectare apare prima dată în SafeNews.
08:40
Bazilica Sagrada Familia din Barcelona a devenit joi cea mai înaltă biserică din lume, după ce o parte din turnul central a fost ridicată la locul său. Capodopera arhitectului Antoni Gaudí se înalţă acum la 162,91 metri deasupra oraşului, a anunţat biserica într-un comunicat, citat de AP. Aceasta depăşeşte turla catedralei din Ulm, Germania, care […] Articolul VIDEO // Sagrada Familia din Barcelona a devenit cea mai înaltă biserică din lume apare prima dată în SafeNews.
08:30
Guvernul Munteanu, la un pas de învestire: Parlamentul decide astăzi asupra votului de încredere # SafeNews
Premierul desemnat Alexandru Munteanu se prezintă astăzi în fața Parlamentului, alături de echipa sa, pentru a solicita votul de încredere asupra programului de guvernare și a listei cabinetului de miniștri. Ședința este programată pentru ora 10:00. În plen, Munteanu va expune programul intitulat „UE, pace, dezvoltare”, care include obiective legate de aderarea la Uniunea Europeană […] Articolul Guvernul Munteanu, la un pas de învestire: Parlamentul decide astăzi asupra votului de încredere apare prima dată în SafeNews.
08:20
Un avion a pierdut brusc altitudinea în timpul zborului. Mai mulți pasageri au ajuns la spital după aterizarea de urgenţă # SafeNews
Mai mulți pasageri ai unui zbor al companiei JetBlue au ajuns la spital după ce o scădere bruscă a altitudinii în timpul unui zbor din Mexic a forţat, joi, o aterizare de urgenţă în Florida. Zborul din Cancun se îndrepta spre Newark, New Jersey, când avionul a pierdut brusc altitudinea, au spus autoritățile, potrivit AFP, […] Articolul Un avion a pierdut brusc altitudinea în timpul zborului. Mai mulți pasageri au ajuns la spital după aterizarea de urgenţă apare prima dată în SafeNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Maimuțele de laborator care au evadat în SUA nu au herpes, COVID sau hepatită C, spune universitatea care le cerceta. Dar pot deveni periculoase # SafeNews
Un incident a avut loc în Mississippi, SUA, unde mai multe maimuțe de laborator au evadat dintr-un camion răsturnat. Inițial, s-a crezut că acestea sunt purtătoare de herpes, COVID sau hepatita C, ceea ce a dus la uciderea unora dintre ele de către autorități. Totuși, situația s-a dovedit a fi mai complexă decât părea la […] Articolul Maimuțele de laborator care au evadat în SUA nu au herpes, COVID sau hepatită C, spune universitatea care le cerceta. Dar pot deveni periculoase apare prima dată în SafeNews.
16:50
Spania e din nou sub ape: alerta de cod roșu a fost trimisă prea târziu în unele zone, iar în Sevilla nu a fost trimisă deloc # SafeNews
Agenția națională de meteorologie din Spania, AEMET, a fost criticată pentru emiterea unei alerte roșii pentru provincia Huelva abia după ce ploile torențiale începuseră deja să lovească zona. Potrivit publicației spaniole The Olive Press, locuitorii au fost nemulțumiți, considerând că avertizarea a venit prea târziu. Alertarea a fost trimisă pe telefoanele mobile în jurul orei […] Articolul Spania e din nou sub ape: alerta de cod roșu a fost trimisă prea târziu în unele zone, iar în Sevilla nu a fost trimisă deloc apare prima dată în SafeNews.
16:30
Kremlinul anunţă că testele Poseidon şi Burevestnik nu au fost ”teste nucleare”, după ce Trump a decis reluarea testelor armamentului nuclear ”pe picior de egalitate” # SafeNews
Kremlinul îşi temperează joi anunţurile recente cu privire la testarea unei drone submarine şi unei rachete cu capacităţi nucleare, subliniind că nu a fost vorba despre ”teste nucleare” propriu-zise, după decizia preşedintelui american Donald Trump de a relansa teste de armament nuclear, relatează AFP. Donald Trump a ordonat joi să se testeze ”arme nucleare” americane, […] Articolul Kremlinul anunţă că testele Poseidon şi Burevestnik nu au fost ”teste nucleare”, după ce Trump a decis reluarea testelor armamentului nuclear ”pe picior de egalitate” apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.