LIVE // Ceremonia de depunere a jurământului de către membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu

Ucraina a predat Lituaniei un militar rus capturat de forţele sale armate, pentru a fi judecat în această ţară pentru crime de război, a anunţat vineri parchetul ucrainean. „Pentru prima dată de la începutul agresiunii la scară mare (a Rusiei), Ucraina a predat un militar rus unui stat străin, Lituania, pentru ca el să fie […]