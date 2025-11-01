Poliţia Română susține că tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor

14:10

„Scopul Uniunii Europene este să transforme Republica Moldova în colonie. Cu cât Republica Moldova este mai săracă, cu cât cetățenii săi trăiesc mai greu, cu atât mai ușor le va fi să destrame țara. Poporul nostru va fi folosit ca forță de muncă sau carne de tun, iar teritoriul țării noastre va fi folosit drept paravan pentru interesele militare europene”, a declarat reprezentanta așa-zisului bloc „Victorie-Pobeda”, Marina Tauber.