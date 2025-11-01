„Avem nevoie de măsuri curajoase, care să asigure dezvoltarea economiei." Mesajul președintelui Maia Sandu, la investirea Guvernul Munteanu
ProTV.md, 1 noiembrie 2025 14:30
Scene neobișnuite pe frontul din Ucraina: O cămilă folosită de trupele ruse, capturată de soldaţii ucraineni lângă Harkov
„Avem nevoie de măsuri curajoase, care să asigure dezvoltarea economiei." Mesajul președintelui Maia Sandu, la investirea Guvernul Munteanu
Bătălia pentru Pokrovsk: Rușii anunță că au distrus trupele speciale ucrainene trimise pentru apărarea „porții de intrare în Donețk”
Momente spectaculoase și unice au fost pe scena de la Vocea României, iar aseară, scaunele antrenorilor s-au întors pentru ultima dată în acest sezon. Ce urmează
Se împlinește un an de la tragedia din gara din Novi Sad, care a luat viața a 16 oameni. Mii de manifestanți din toată Serbia au ieșit la protest într-un marș
Ce se întâmplă în fiecare școală din Rusia în care Putin controlează catedra
Carburanții se scumpesc la începutul lunii noiembrie. Cât vor achita șoferii - FOTO
Europarlamentarul Siegfried Mureșan, după investirea Guvernului Republicii Moldova: „Uniunea Europeană vă este alături și vă va sprijini, ca și până acum, pe cele trei mari obiective"
O altă explozie în România: A fost urmată de incendiu, într-un bloc din Timişoara
Armata israeliană: „Cele trei cadavre primite vineri din Gaza nu aparțin ostaticilor”
Ucraina anunță că a atacat conducta de produse petroliere din regiunea Moscovei. „Daune mult mai mari decât orice sancţiuni”
Reintegrarea regiunii transnistrene ar trebui făcută până la aderarea Moldovei la UE? Răspunsul ministrului de Reintegrare, Valeriu Chiveri - VIDEO
„Prioritatea principală noi o cunoaștem - aderarea la Uniunea Europeană." Ce alte priorități a enumerat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu - VIDEO
„O problemă rară - avem bani arhisuficienți pentru investiții". Declarațiile ministrului Finanțelor, după investirea în funcție - VIDEO
Ministrul Muncii și Protecției Sociale: „Avem o țintă foarte clară, în patru ani de mandat să susținem peste 100 de mii de persoane care să-și găsească un loc de muncă" - VIDEO
Declarațiile prim-ministrului Alexandru Munteanu, după depunerea jurământului: „Împreună cu echipa vom încerca să arătăm rezultate"- VIDEO
Ultima oră. Președintele țării, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea Guvernului /DOC
Membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu au depus jurământul. Președintele țarii: „Volumul de lucru este unul fără precedent pentru Moldova" - FOTO/VIDEO
LIVE. Ceremonia de depunere a jurământului de către membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu - FOTO
LIVE. Ceremonia de depunere a jurământului de către membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat că a transmis informații secrete KGB-ului belarus, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile - VIDEO
Noi restricţii pentru jurnalişti la Casa Albă. Secretarul adjunct de presă spune că unii reporteri au fost prinşi ascultând conversaţii. Măsura vine după restricţionarea accesului presei la Pentagon
Mesaje de acum 109 ani. Ce au scris doi soldați australieni pe hârtiile plasate într-o sticlă în 1916 și descoperită accidental acum
Noul Guvern va depune jurământul de învestire, în fața președintelui țării
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
Alertă cu drone pe aeroportul din Berlin. Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore
Vreme frumoasă la începutul lunii noiembrie. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în restul țării. Prognoza meteo
„Ne relaxăm în momentul în care Putin este mai îndrăzneţ ca niciodată”. Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupele de la graniţa cu Rusia
A ars ca o torță. Remorca unui TIR, plină cu marfă - cuprinsă de flăcări la Bălți. Imagini surprinse de martori - VIDEO
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe fondul tensiunilor nucleare. Decizia finală îi aparține lui Trump - VIDEO
Nicu Popescu - numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Decretul a fost semnat de șefa statului - VIDEO
Prioritățile sectoriale și echipa de miniștri, prezentate de Alexandru Munteanu în fața deputaților: „Voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, nu unul populist" - VIDEO
Final de drum la Hong Kong pentru Sorana Cîrstea - VIDEO
Juventus Torino are un nou antrenor. După demiterea lui Igor Tudor, funcția a fost preluată de Luciano Spaletti - VIDEO
Cel mai important turneu de judo, găzduit vreodată de țara noastră, Campionatul European Under 23, a început astăzi - VIDEO
Ucraina încearcă să contracareze infiltrările, ultima tactică a trupelor ruse, care strâng cercul la Pokrovsk şi Kupiansk
Ucraina a identificat rușii responsabili de răpirea a 339 de copii. Ce riscă cei aflați pe „lista neagră” a serviciilor de informații
Viața pentru civilii din Ucraina, „o luptă pentru supraviețuire”. Avertismentul ONU înainte de a patra iarnă de război
Victoria Belous, discurs viral în Parlament: „Drumurile nu plouă din cer, iar unii care au primit milioane de la stat dau lecții despre economie” - VIDEO
Alexandru Munteanu, primul mesaj după votul de încredere: „Să ne unim forțele pentru binele și parcursul european al Republicii Moldova”
Părinții Andreei Cuciuc acuză că fiica lor ar fi fost otrăvită: suspectat este nepotul unui instrumentist celebru. Cristi Botgros respinge acuzațiile și amenință cu acțiuni legale - VIDEO
Alexandru Munteanu conduce un cabinet mixt: jumătate miniștri noi, jumătate din Guvernul precedent, iar cinci dintre aceștia vor deține simultan funcția de viceprim-ministru - VIDEO
Ironii, critici și apeluri la maturitate politică la ședința de învestire a Guvernului Munteanu: Usatîi glumește, Costiuc și Caraman resping colaborarea, Grosu cere dezbatere civilizată - VIDEO
Votul de încredere pentru Guvernul Munteanu acordat exclusiv de deputații PAS: premierul subliniază că va asculta critica și va lupta neobosit pentru binele și parcursul european al țării - VIDEO
Ședința Parlamentului: Guvernul Munteanu a primit votul de încredere în Parlament din partea a 55 de deputați PAS - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 31.10.2025
LIVE. Ședința Parlamentului: Guvernul Munteanu a primit votul de încredere în Parlament din partea a 55 de deputați PAS
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe fondul tensiunilor nucleare. Decizia finală îi aparține lui Trump
China a trimis în spațiu cel mai tânăr astronaut al său și patru șoareci. Echipajul Shenzhou-21 are în plan 27 de proiecte
Forțele poloneze au interceptat un avion militar rusesc deasupra Mării Baltice pentru a treia oară în patru zile
