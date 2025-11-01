România: Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat a fost rănit, 60 de persoane s-au autoevacuat

România: Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara. Un bărbat a fost rănit, 60 de persoane s-au autoevacuat

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md