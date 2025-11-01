S-a aflat ce voiau să facă hoții cu bijuteriile furate din Luvru
Noi.md, 1 noiembrie 2025 13:00
Compania israeliană CGI Group, specializată în securitate și analiză, a declarat că i s-a propus pe darknet să cumpere o parte din bijuteriile furate din Luvru.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat ziarul Bild.{{844251}}„La cinci zile după jaful de la Luvru, o persoană care s-a prezentat drept reprezentant al hoților ne-a contactat prin intermediul site-ului oficial al CGI Group. N
• • •
13:00
Acum o oră
12:30
În această săptămînă, Parlamentul a găzduit o sesiune de discuții interactive la care au participat 55 de tineri din toată țara, cu vîrste cuprinse între 17 și 28 de ani, beneficiari ai unui program de mentorat.Tinerii au avut ocazia să cunoască despre cum funcționează instituțiile statului, cum se elaborează politicile și se adoptă deciziile, dar și cum pot contribui, prin implicare civică, l
12:30
Cu doar o lună în urmă, în ajunul alegerilor, ni se spunea să votăm pentru un viitor european apropiat.Însă acum, din declarațiile reprezentanților guvernării, aflăm că perspectiva europeană se îndepărtează și devine din ce în ce mai vagă.Atunci pentru ce am votat?Portalul Noi.md vă propune o privire asupra acestei situații prin prisma caricaturii autorului Alexandru Dimitrov, în cad
Acum 2 ore
12:00
Decretul privind numirea Guvernului condus de Alexandru Munteanu a fost semnat de președinta Maia Sandu și publicat pe site-ul oficial al Președinției.În temeiul votului de încredere acordat de Parlament, este numit Guvernul în următoarea componență{{845768}}Alexandru Munteanu - Prim-ministru;Eugen Osmochescu – viceprim-ministru și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării;
11:30
Alexandru Balan, acuzat că a transmis informații secrete către KGB-ul din Belarus, rămîne în arest # Noi.md
Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii arestului preventiv pentru fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, Alexandru Balan, pentru încă 30 de zile.{{838180}}Conform informațiilor oficiale, între 2024 și 2025, suspectul s-a întîlnit de două ori la Budapesta cu ofițerii serviciului secret belarus, fiind remunerat pentru serviciile sale și pri
11:30
UPDATE //Astăzi, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu au depus jurămîntul, după ce ieri deputații le-au dat votul de încredere.update//„Porniți la drum cu responsabilitatea de a veni în întîmpinarea așteptărilor mari și pe drept justificate ale oamenilor. Este esențial ca în perioada următoare să vă îndreptați eforturile către
Acum 4 ore
11:00
Miniștrii desemnați ai Guvernului Munteanu depun în aceste momente jurământul de învestire în funcție, în cadrul unei ceremonii la care participă președinta Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu.Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului Republicii Moldova. Executivul a fost aprobat de 55 de deputați.
11:00
În punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 67 963 traversări. {{845403}}Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămîn a fi:PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 18 153 traversări persoane;PTF Leușeni – 11 351 traversări persoane;PTF Sculeni – 9 169 traversări persoane;PTF Otaci – 4 494 traversări persoane;PTF Palanca – 4 456 travers
10:30
Stefanco: „Avem miniștri și secretari de stat, care nu fac diferență între orz și grîu, dar au salarii de un milion” # Noi.md
Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco, a declarat ironic că avem miniștri și secretari de stat, cu salarii de un milion de lei, dar care nu știu să facă diferența între orz și grîu. „Lăsați aroganța, coborîți pe pămînt”, a afirmat acesta, la ședința de ieri a Parlamentului.„Ajungem în Europa, domnilor foști miniștri ai agriculturii. Cu cine ajungem? Cu companiile transnațion
10:30
Conceptul de „orașe inteligente” nu se mai limitează doar la implementarea tehnologiilor. În practica internațională, astăzi acest lucru presupune o transformare complexă care are drept obiectiv crearea unor orașe confortabile, sustenabile și centrate pe om. Experții evidențiază cinci direcții interconectate care modifică radical imaginea metropolelor. Prima ține de planificarea urbană cu
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:1 noiembrie — a 305-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 60 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Prooroc Ioil. Sf. Cuv. IoanCe se sărbătorește în lume: Ziua Mondia
09:30
Astăzi, în Republica Moldova, se va menține cer variabil, fără precipitații esențiale.Vîntul va fi slab pînă la moderat, din nord-vest, cu trecere treptată în sud-est.Dimineața se va forma ceață slabă, izolat.Pe parcursul zilei, în sudul țării temperatura aerului va urca pînă la +15…+17°C, în centrul țării se vor înregistra +13...+15°C, iar în nord — în jur de +10...+12°C.
Acum 8 ore
07:00
Vinurile moldovenești de clasa premium vor apărea în cele mai bune restaurante și vinării din Kazahstan # Noi.md
Vinurile moldovenești de clasa premium vor ocupa un loc de vază în cele mai bune restaurante și vinării din KazahstanDespre acest lucru a anunțat fondatoarea Școlii de sommelier din Moldova, Irina Staheeva, după întîlnirea de la Ambasada Kazahstanului în Moldova, unde vinificatorii moldoveni au fost întîmpinați cu căldură și ospitalitate, conform vechilor tradiții ale poporului kazah, ca pe ce
06:30
Platon: „În CV-ul lui Munteanu totul este clar. Nu este vorba despre țară, ci despre relații”. # Noi.md
Veaceslav Platon, intervenind în emisiunea Iuliei Fiodorova pe canalul Mlive, a comentat numirea noului prim-ministru Alexandru Munteanu.Potrivit lui, traiectoria profesională a lui Munteanu nu este o poveste despre competențe, ci despre relații de familie: „Sora soției lucra la Banca Națională. L-a ajutat pe soțul surorii mai mici. Apoi – la Banca Mondială. Totul este clar. Nu este vorba desp
06:30
Vladimir Cioban: „Forțele de ordine de pe ambele maluri ale Nistrului ar putea coopera eficient în domeniul luptei împotriva drogurilor” # Noi.md
Forțele de ordine de pe ambele maluri ale Nistrului ar putea coopera eficient în domeniul luptei împotriva drogurilor, dacă ar dori acest lucru.Această opinie a fost exprimată de fostul șef al Direcției antidrog în cadrul IGP, Vladimir Cioban, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată de canalul de televiziune N4.El a menționat că anterior au existat exemple de s
06:00
Educația și cercetarea, ignorate în dezbaterile parlamentare: Corneliu Popovici trage un semnal de alarmă # Noi.md
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, atrage atenția asupra lipsei totale de interes manifestată de deputați față de domeniile educației, culturii, cercetării, tineretului și sportului în cadrul dezbaterilor-maraton asupra Programului de activitate al Guvernului și a votului de încredere, transmite Noi.md.„Am urmărit dezbaterile-maraton din Parlament privind Programul de activitate
05:30
Pentru a doua oară în doar trei zile, forțele aeriene au interceptat un avion de spionaj rusesc deasupra Mării Baltice, au anunțat oficialii de la Varșovia.Ministrul Apărării a precizat că aeronavele forțelor aeriene poloneze au escortat avionul de supraveghere rusesc, fără ca spațiul aerian al Poloniei să fie încălcat, transmite euronews.roIncidentul survine la scurt timp după ce Polonia
Acum 12 ore
04:30
Un bărbat, care se declară susținător al lui Renato Usatîi, a lansat injurii și amenințări la adresa jurnalistei TV8 Mariana Rață.Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) condamnă atacul și cere autorităților să-l sancționeze, transmite ipn.mdPe 30 octombrie, jurnalista a fost insultată și amenințată pe Facebook de utilizatorul Boris Cerlat, care se prezintă susținător al „Partidului Nos
03:30
Pacienții de la Centrul de Sănătate din Edineț vor beneficia de servicii medicale mai performante, datorită unui echipament modern de radiografie digitală donat instituției de Guvernul Japoniei, prin intermediul Programului de granturi pentru securitate umană „Kusanone”.Echipamentul, în valoare de 130 de mii de dolari, va contribui la îmbunătățirea calității investigațiilor medicale și la redu
02:30
Noi complexe de joacă și fitness au fost amenajate în sectoarele capitalei pe parcursul acestei săptămîni.Concomitent, mai multe terenuri au fost reparate și modernizate. Direcția generală locativ-comunală și amenajare (DGLCA) precizează că acțiunile realizate sînt menite să le ofere locuitorilor din Chișinău spații sigure, funcționale și atractive pentru recreere și activitate fizică, transmi
01:30
Restricții de circulație pe podul peste Dunăre, care leagă orașul românesc Giurgiu și Ruse din Bulgaria, se anunță pentru zilele de 4 și 5 noiembrie.Măsura este cauzată de realizarea unor lucrări de construcție, transmite ipn.mdMăsura va fi aplicată în două etape. În intervalul orelor 9:00-21:00 pe 4 noiembrie, circulația va fi oprită, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicul
01:00
Actorul american Johnny Depp a donat 65.000 de dolari Centrului de instruire muzicală din Massanassa, provincia Valencia, Spania, afectat de uraganul Dana.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de agenția Europa Press, cu referire la președintele centrului, Jesus Mateo.{{844537}}Potrivit acestuia, angajații centrului și studenții săi sînt fericiți să primească donația din partea ved
00:30
Cel mai frumos motan din lume în acest an a fost numit Wild Forest’s Nordri, cîștigător al Campionatului Mondial Felin 2025 din România, la care au participat 757 de pisici din 35 de țări. Competiția a reunit 398 de crescători și 36 de pisici adoptate, informează Noi.md.Nordri, un Norvegian de Pădure alb, și-a adjudecat titlul suprem, în timp ce fiul său, Wild Forest’s Quasar, în vîrstă de 7 l
Acum 24 ore
00:00
În timp ce căuta rîme pentru a merge la pescuit, un bărbat din Suedia a avut norocul să găsească o… comoară. Pescarul a anunțat imediat autoritățile din Stockholm, care au început săpăturile arheologice.Arheologii au scos la suprafață o comoară de peste 6 kg ce conținea aproximativ 20.000 de monede de argint și bijuterii din Evul Mediu timpuriu. Experții au descris comoara ca fiind neobișnuit
31 octombrie 2025
23:30
Xi Jinping: Al 15-lea plan cincinal, etapă decisivă pentru modernizarea socialistă a Chinei # Noi.md
Revista Qiushi va publica, în ediția din 1 noiembrie, un articol semnat de Xi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), intitulat „Explicația despre recomandările CCPCC pentru elaborarea celui de-al 15-lea plan cincinal de dezvoltare economică și socială”, scrie romanian.cri.cn.Xi Jinping subliniază că perioada 2026–2030, corespunzătoare celui de
23:30
Compania lui Elon Musk a prezentat noua strategie a misiunii lunare pe fondul criticilor din partea NASA din cauza întîrzierilor în dezvoltarea rachetei Starship.Compania americană SpaceX a prezentat un plan actualizat și „simplificat” al misiunii lunare, care ar trebui să reducă timpul de pregătire și să sporească siguranța echipajului.{{839620}}Acest lucru s-a întîmplat pe fondul critici
23:00
În largul insulei Sapientza, în sudul Greciei, a început o campanie de amploare pentru curățarea fundului mării de „plase fantomă” – unelte de pescuit abandonate, care provoacă daune enorme ecosistemelor.Aceste plase, care seamănă cu perdele pe fundul mării, sînt purtate de curenți, încîlcind animalele marine și, în timp, se descompun în microplastic, otrăvind lanțurile alimentare și creînd „z
22:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întîlnit vineri, la Gyeongju, Coreea de Sud, cu premierul Canadei, Mark Carney, în cadrul celei de-a 32-a Reuniuni Informale a Liderilor APEC, scrie romanian.cri.cn. Xi Jinping a subliniat că anul acesta marchează 55 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice China-Canada și 20 de ani de parteneriat strategic bilateral. Datorită eforturilor comune, rela
22:30
În fața noilor provocări cu care se confruntă o lume aflată într-o continuă transformare, entitățile diferite trebuie să manifeste viziune și responsabilitate, luînd decizii care să corespundă așteptărilor popoarelor din Asia-Pacific și să reziste testului istoriei, a declarat președintele Chinei, Xi Jinping, într-un discurs video prezentat la Summitul liderilor de afaceri APEC, desfășurat vineri
22:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, a îndemnat membrii Organizației de Cooperare Economică din Asia-Pacific (APEC) să apere împreună sistemul comercial multilateral și să promoveze o dezvoltare economică deschisă și incluzivă, scrie romanian.cri.cn.„Trebuie să practicăm un multilateralism autentic și să consolidăm autoritatea și eficiența sistemului comercial multilateral, cu Organizația Mondială
22:30
Fostul bancher și ex-deputat Veaceslav Platon, într-o discuție cu Iulia Fedorova pe canalul Mlive, a oferit o evaluare detaliată a situației politice și economice din țară. Potrivit lui, Moldova trăiește într-un regim de imitație, în care nici puterea, nici opoziția nu propun un proiect real de dezvoltare, iar sistemul bancar și politica de creditare duc la o criză iminentă.{{843429}} „Acești
22:00
Oamenii de știință au descoperit și filmat un pește la o adîncime de peste 8 kilometri, stabilind un nou record pentru peștii de adîncime. Peștele a fost descoperit în largul coastelor Japoniei, în canalul Izu-Ogasawara, la marginea vestică a Oceanului Pacific.Aici, oamenii de știință au filmat o specie necunoscută de Pseudoliparis, o varietate de melci marini, la o adîncime incredibilă de 833
21:30
Lucrările de reparație și întreținere a drumurilor publice aflate în gestiunea Consiliului Raional Telenești capătă tot mai multă intensitate după o scurtă pauză tehnică. Despre aceasta a comunicat autoritățile raionale.Astfel, în ultimele zile, s-au executat lucrări de reparație a sectoarelor defecte de drum în zona de codru — localitățile Ghiliceni, Zgărdești, Cucioaia.{{844591}}Începînd
21:00
Alexandru Munteanu, după votul de încredere acordat în Parlament: "Este o mare onoare " # Noi.md
Alexandru Munteanu, Guvernul căruia a obținut astăzi votul de încredere din partea a 55 de deputați, a venit cu un mesaj de gratitudine în rețelele sociale, notează Noi.md."Mulțumesc deputaților Parlamentului Republicii Moldova pentru sprijinul acordat programului de guvernare și pentru încrederea oferită echipei noastre. Este o mare onoare pentru mine să pot servi țara.{{845715}}Ne vom co
21:00
După suspendarea activității guvernului federal în Statele Unite, guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, a anunțat introducerea stării de urgență pentru a asigura finanțarea urgentă a programului de cupoane alimentare pentru persoanele nevoiașe.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat The Guardian.„Vreau să activez toate mijloacele de care dispunem pentru ca locuitorii din New
20:30
După o pauză, parlamentarii au revenit în sală pentru a continua să examineze proiectele de hotărîri privind demisia a opt deputați, notează Noi.md. Veronica Roșca, deputată PAS și președintă a Comisiei juridice, pentru numiri și imunități a prezentat documentele:-proiectul de Hotărîre privind demisia din funcția de deputat a lui Dan Perciun, documentul fiind votat de 54 de deputați; a fos
20:30
Inspectorii de mediu din Dubăsari au desfășurat recent acțiuni de control în teren, avînd drept scop respectarea legislației de mediu.În urma raziilor, au fost documentate mai multe contravenții ce țin de braconajul piscicol și de tăieri ilicite de arbori, notează Noi.md.{{844648}}Pe lacul de acumulare Dubăsari, au fost identificate cazuri de pescuit ilicit, fiind ridicate unelte interzise
20:00
Sîmbătă, 1 noiembrie, la ora 10:00, la sediul Președinției Republicii Moldova, va avea loc ceremonia oficială de depunere a jurămîntului de către noul Cabinet de miniștri, condus de Prim-ministrul Alexandru Munteanu, notează Noi.md. Noul Guvern a primit astăzi votul de încredere din partea a 55 de deputați. La ceremonia de sîmbătă, va participa și Președintele Parlamentului, Igor Grosu.{{8
20:00
Ordinea de zi a ședinței de astăzi a Parlamentului a fost completată cu opt proiecte de Hotărîri, notează Noi.md.Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, este vorba "despre proiecte de Hotărîri privind demisia deputaților, care vor merge în Guvern".Pentru includerea în ordinea de zi a proiectelor de Hotărîre privind demisia deputaților:-Dan Perciun au votat 56 de deputați{
20:00
Kylian Mbappé, atacantul echipei Real Madrid a primit „Gheata de Aur” pentru cel mai bun marcator al sezonului trecut în fotbalul european.Ceremonia a fost desfășurată în loja de onoare a stadionului Santiago Bernabeu. La eveniment au fost prezenți președintele Florentino Pérez, antrenorul Xabi Alonso și jucătorii primei echipe. Deși debutul său la Real Madrid nu a fost strălucit, francezul și
20:00
Egiptul deschide porțile unui muzeu grandios lîngă Piramide, sperînd să atragă milioane de vizitatori din întreaga lume și să transforme din nou turismul în motorul economiei.Cu o suprafață de 500.000 de metri pătrați, Marele Muzeu Egiptean (GEM) va fi inaugurat sîmbătă la poalele Piramidelor din Giza și va găzdui zeci de mii de artefacte, inclusiv colecția completă a comorilor faraonului Tuta
19:30
Parlamentul a votat pentru noul Guvern, care va fi condus de Alexandru Munteanu, notează Noi.md.În sală, au fost 88 de deputați în momentul votării. Pentru noul Executiv și programul acestuia au votat 55 de deputați.{{845539}}Menționăm că astăzi Alexandru Munteanu, care a fost desemnat oficial de președinta țării candidat la funcția de prim-ministru a venit cu echipa sa de miniștri în Parl
19:30
O treime dintre persoanele aflate în detenție în Republica Moldova sînt tineri cu vîrsta între 18 și 35 de ani.Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), în prezent, 2 810 tineri ispășesc pedepse în cele 17 penitenciare ale țării, inclusiv la centrul de detenție pentru minori din satul Goian. În total, în penitenciarele din Republica Moldova se află 6.163 de persoane, informeaz
19:30
Căușenenii care își încălzesc locuințele cu lemne sînt gata de iarnă. Potrivit datelor statistice, peste 64% din cele 1,3 milioane de locuințe din țară se încălzesc cu sobe.Oamenii au scos din buzunare peste 15.000 de lei pentru 10 metri steri de lemn, care, spun ei, le vor ajunge pentru tot sezonul rece.Fiodor Ochișor din satul Sălcuța Nouă, raionul Căușeni, zilele trecute, și-a cumpărat
19:00
Cunoscutul muzician Nicolae Botgros a venit cu un mesaj către mass-media și public. Într-o postare pe Facebook, maestrul a răspuns acuzațiilor distribuite pe internet cu privire la presupusa implicare a familiei sale în moartea tragică a Andreei Cuciuc.Discuțiile pe această temă s-au intensificat în special după ce, în septembrie 2025, nepotul său, Cristian Botgros, a fost internat în spital î
19:00
Sri Lanka a eliminat obligativitatea obținerii unei Autorizații Electronice de Călătorie (ETA) înainte de plecare.Sri Lanka și-a modificat din nou reglementările de intrare pentru străini, eliminînd obligativitatea completării în avans a unei Autorizații Electronice de Călătorie (ETA), începînd cu 15 octombrie.{{844912}}Departamentul de Imigrare al țării a anunțat acest lucru, notează Noi.
19:00
În zilele de 01 - 02 noiembrie, în sectoarele capitalei, vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.În sectorul Botanica:-pe bd. Dacia, 26, colț cu bd. Traian, în perioada 31.10-02.11.2025– Tîrgul producătorilor locali „Tîrgul cu tradiții”.În sectorul B
19:00
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a conferit astăzi grade speciale în termen pentru zece angajați care s-au remarcat prin rezultate deosebite în activitatea de serviciu.Evenimentul, desfășurat în incinta Inspectoratului din municipiul Chișinău, a reunit conducerea instituției, personalul și angajații distinși.Colonelul Aurel Baciu, șeful IGSU, a subliniat că aceste grade rep
18:30
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-septembrie 2025 comparativ cu perioada respectivă a anului 2024, producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile s-a majorat cu 10,2% (în preţuri comparabile) ca urmare a creșterii producţiei vegetale cu 21,2%; scăderii producţiei animaliere cu 10,9%.În trimestrul III a.c. producția agricolă s-a majorat cu 14,7% față de t
18:30
Eugen Osmochescu: „Estimările noastre arată că, în primele 100 de zile, vom obține o creștere economică de cel puțin 1 - 2%” # Noi.md
Acțiunile pe care și le-a propus noua conducere a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) pot determina atingerea unei creșteri economice de pînă la 1-2 la sută „în primele 100 de zile” de la învestire, dă asigurări candidatul propus la funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu.„Avem propuneri nu doar incluse în Programul de guvernare, c
