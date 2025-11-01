„Familia mea credea că am înnebunit” Reacția surprinzătoare a unui turist britanic după ce a vizitat Transnistria
Observatorul de Nord, 1 noiembrie 2025 12:00
Regiunea separatistă din stânga Nistrului, cunoscută și sub numele de Republica Moldovenească Nistreană, a devenit magnet pentru turiștii străini. Transnistria s-a desprins de Moldova în 1990, după prăbușirea Uniunii Sovietice, dar pretinsul guvern de la Tiraspol nu este recunoscut la nivel internațional, întreaga Europă clasificând în continuare regiunea drept parte a Moldovei, informează ea.md
• • •
Acum 30 minute
12:00
Șapte lucruri pe care nu le știi despre păstrarea unui război – Visul afaceriștilor # Observatorul de Nord
Războaiele nu apar doar din rivalități istorice sau conflicte ideologice. Ele sunt menținute, uneori chiar prelungite, de interese economice, geopolitice și tehnologice ascunse în spatele lozincilor oficiale. Dincolo de imaginile cu orașe bombardate și refugiați disperați, există câțiva actori globali care au toate motivele să mențină flăcările conflictelor aprinse. Iată șapte lucruri „incomode", dar reale,
12:00
„Familia mea credea că am înnebunit” Reacția surprinzătoare a unui turist britanic după ce a vizitat Transnistria # Observatorul de Nord
Regiunea separatistă din stânga Nistrului, cunoscută și sub numele de Republica Moldovenească Nistreană, a devenit magnet pentru turiștii străini. Transnistria s-a desprins de Moldova în 1990, după prăbușirea Uniunii Sovietice, dar pretinsul guvern de la Tiraspol nu este recunoscut la nivel internațional, întreaga Europă clasificând în continuare regiunea drept parte a Moldovei, informează ea.md
12:00
Locuitorii din Soroca, instruiți cum să folosească în siguranță instalațiile de gaze / VIDEO # Observatorul de Nord
Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca, în comun cu angajații Inspectoratului de Poliție Soroca, angajații sucursalei „Moldova-Gaz" și voluntarii Crucii Roșii din Soroca, au desfășurat o activitate comună de informare a locuitorilor municipiului Soroca privind regulile de securitate la utilizarea instalațiilor pe gaze naturale și a buteliilor cu gaz lichefiat propan-butan. Scopul acțiunii a fost
Acum 2 ore
10:50
Fraudă într-o asociație de economii și împrumut: ani de înșelăciuni și zeci de contracte false # Observatorul de Nord
La Florești, o asociație de economii și împrumut s-a transformat, treptat, într-o sursă de falsuri, pierderi și neîncredere. Timp de mai mulți ani, conducerea instituției a falsificat zeci de contracte de credit și dispoziții de plată, prejudiciind clienți, membri și imaginea întregului sistem financiar cooperatist. Judecătoria Soroca, sediul Florești, a pus punct acestui dosar de
Acum 4 ore
10:20
O femeie s-a vindecat de un cancer în fază terminală. Medicii nu înțeleg cum a fost posibil # Observatorul de Nord
Doina Lehaci, o casnică de 55 de ani din Suceava, cu metastază cauzată de un cancer de col uterin, a uimit lumea medicală după ce s-a vindecat miraculos. Femeia va face acum obiectul unor studii ştiinţifice pentru ca medicii să înţeleagă cum a reuşit să ocolească moartea, scrie oficialmedia.com O femeie de 55 de ani
10:10
ANALIZĂ: Tranzacțiile imobiliare din Republica Moldova ating un minim istoric, în timp ce creditele ipotecare cresc la un nivel record # Observatorul de Nord
Piața imobiliară din Republica Moldova traversează o perioadă de stagnare, înregistrând cel mai mic număr de tranzacții comerciale cu locuințe din ultimii cel puțin 20 de ani. Pe de altă parte, creditele ipotecare acordate de către bănci ating maxime istorice, devenind principalul instrument financiar prin care cetățenii își pot procura o locuință. Declarațiile au fost
09:40
Horoscop lunar BERBEC (21 martie – 20 aprilie). Previziuni pentru luna noiembrie 2025 Alegi în mod conștient să rămâi detașată în raport cu anumite persoane sau situații. În prezent ai nevoie să te concentrezi pe rezolvarea unor probleme personale care nu suportă amânare. Având în vedere rutina în care trăiești zi de zi, ar fi
Acum 6 ore
08:10
Curs valutar, 1 noiembrie 2025: moneda unică europeană valorează 19,75 bani, iar dolarul costă 17,02 lei # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 1 noiembrie 2025, euro are valoarea de 19 lei și 75 de bani, iar dolarul american poate fi cumpărat cu 17 lei și 02 bani. Leul românesc este cotat la valoarea de 3 lei și 88 de bani, iar hrivna ucraineană
07:10
Horoscopul zilei de 1 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Mulți nativi reușesc să separe viața de familie de viața profesională. Sunt ajutați de către oamenii apropiați, iar asta îi face să fie tot mai încrezători. Pentru horoscopul detaliat citește informațiile de mai jos. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Va fi
Acum 8 ore
06:10
În ultimii ani în Soroca, la fel ca și în alte orașe mici din Republica Moldova, își fac loc tot mai multe rețele de magazine mari – Fourchette, Linella, Local și Cip, axate în special pe produse alimentare, dar care au și secții cu alte mărfuri. Și dacă pentru cumpărători acestea aduc oferte atractive și
06:10
Meteo, 1 noiembrie 2025: prima zi a ultimei luni de toamnă va fi una frumoasă, fără precipitații # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 1 noiembrie, în prima zi a ultimei luni de toamnă, vom avea o zi însorită, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Valorile termice se vor încadra între +4 și +13 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații va fi de 10 la sută, umiditatea
Acum 24 ore
18:40
Mâine, 1 noiembrie, peste campionatul Republicii Moldova la fotbal, Liga a 2-a, seria Nord, se lasă cortina, iar unica reprezentantă a raionului Soroca, în această competiție, formația EFA din satul Visoca, are meci greu în deplasare. Astfel, pe stadionul orășenesc din municipiul Edineț, cu începere de la orele 13:00, gazdele vor primi replica
16:20
Ședința extraordinară a Consiliului Municipal Soroca: între 67 de decizii, „tractoriști și pricepșici” / VIDEO # Observatorul de Nord
Astăzi, 31 octombrie 2025, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Municipal Soroca, convocată de primara Lilia Pilipețchi, cu 67 de proiecte de decizie pe ordinea de zi. Toate au fost votate, unele cu unanimitate de voturi. Pe ordinea de zi s-au regăsit subiecte cu privire la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Culturală a municipiului Soroca, aprobarea
15:50
Veaceslav Neamțu: „În condițiile de astăzi AVC-ul nu este o condamnare, dar… foarte multe depind și de pacient” / VIDEO # Observatorul de Nord
În această săptămână, în toată lumea a fost marcată Ziua Mondială a Accidentului Vascular Cerebral or, această maladie a fost și rămâne una dintre cele mai grave din punct de vedere a consecințlor grave pentru pacienți. În Republica Moldova, de exemplu, în fiecare oră o persoană suferă un accident vascular cerebral, iar de la începutul
13:40
Oficiul Cantemir al Procuraturii Cahul anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat, în vârstă de 34 de ani, originar din raionul Cantemir, acuzat de omorul unui membru de familie, comis cu deosebită cruzime (art. 145 alin. (2) lit. e1), j) din Codul penal). Instanța i-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe
13:40
CJI cere sancționarea bărbatului care a amenințat-o pe jurnalista Mariana Rață # Observatorul de Nord
Un bărbat, care se declară susținător al lui Renato Usatîi, a lansat injurii și amenințări la adresa jurnalistei TV8 Mariana Rață. Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) condamnă atacul și cere autorităților să-l sancționeze, transmite ipn.md Pe 30 octombrie, jurnalista a fost insultată și amenințată pe Facebook de utilizatorul Boris Cerlat, care se prezintă susținător
13:10
Fără permis de conducere, a accidentat mortal un pieton de 70 de ani și a fost condamnat la 4 ani de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează că, în urma investigațiilor și a procesului judiciar, un tânăr de 20 de ani a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de securitate a circulației de către o persoană care conduce un mijloc de transport fără a
Ieri
11:50
Schimb de experiență între GAL-uri: „Lunca Răutului” în vizită la „Colinele Nistrene” – Soroca # Observatorul de Nord
Recent, membrii, primarii și beneficiarii Asociației Grupul de Acțiune Locală „Lunca Răutului" au petrecut o zi plină de inspirație și descoperiri în cadrul vizitei de studiu la GAL „Colinele Nistrene" din raionul Soroca — o zi în care munca, parteneriatul și viziunea comună s-au transformat în rezultate vizibile, cu impact real în comunități. Ziua a
09:50
Cu mândrie și entuziasm, Gimnaziul Rublenița a realizat un act caritabil cu genericul "Pași Spre Viitor: Sprijină Terapia". Această acțiune are scopul de a sprijini în lupta de zi cu zi pentru recuperarea unui băiețel de doar 6 ani și jumătate, diagnosticat cu autism. Elevi, părinți și profesori, au contribuit cu cât au avut posibilitate.
09:10
Concurs național pentru elevi: „Securitatea electrică în viziunea copiilor”, ediția a IV-a # Observatorul de Nord
Elevii claselor I–IX din întreaga țară sunt invitați să își pună creativitatea la încercare, participând la concursul național „Securitatea electrică în viziunea copiilor", ajuns la cea de-a IV-a ediție. Evenimentul este organizat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și are drept scop promovarea regulilor de siguranță în utilizarea energiei electrice, prin intermediul artei
09:00
Tableta de vineri După ce a fost structurată total componența noului Guvern și au fost votate organele de conducere a nou-alesului parlament Republica Moldova are undă verde pentru a transpune în viață promisiunile făcute electoratului și, cel mai important, de a face pași concreți spre integrarea reală în Uniunea Europeană. Fără îndoială, drumul va
08:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat retragerea de pe piață a ouălor de găină produse de SRL „Speranța", după ce în urma testelor de laborator a fost depistată bacteria Salmonella Enteritidis, comunică moldpres.md Potrivit ANSA, verificările au fost efectuate la o hală de găini ouătoare care aparține operatorului economic vizat. „În probele de
08:10
Curs valutar, 31 octombrie 2025: în ultima zi a lunii octombrie euro scade cu trei bani, iar dolarul crește cu doi bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 31 octombrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 75 de bani, cu trei bani mai puțin decât ieri. Dolarul american se scumpește cu doi bani și va avea valoarea de 17 lei și 02 bani. Leul românesc va
07:50
Dorin Junghietu: „Republica Moldova și-a exprimat intenția de a participa la construcția noului bloc la centrala de la Cernavodă” # Observatorul de Nord
Republica Moldova și-a exprimat intenția de a participa la construcția unui nou bloc la centrala de la Cernavodă din România. Despre aceasta a anunțat ministrul în exercițiu al Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că discuțiile sunt la faza incipientă, transmite moldpres.md „Referitor la Nuclearelectrica, se poartă discuții pentru achiziționarea de energie electrică suplimentară de
07:20
Horoscopul zilei de 31 octombrie 2025. Peștii depășesc momentele grele. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Nativii vor experimenta emoții intense astăzi. Săgetătorii vor pleca într-o călătorie de afaceri, Vărsătorii au energie pentru activități, iar ceilalți știu cum să-și ordoneze treburile în plan personal. Vezi și alte detalii în articol, pentru fiecare zodie în parte. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie
06:50
Astăzi, în ultima zi de octombrie, benzina și motorina se scumpesc cu 6 bani și, respectiv, 14 bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 31 octombrie. Atfwel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,77 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,78 lei. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu
06:50
Recensământul populației și locuințelor: Cele mai frecvente dificultăți raportate de cetățeni sunt de vedere, de mobilitate și de auz # Observatorul de Nord
Cele mai frecvente dificultăți în realizarea activităților zilnice, declarate de cetățeni la Recensământul populației și locuințelor sunt cele de vedere și cele de mobilitate cu ponderi de 29,6% și, respectiv, 19,6% din populația de cinci ani și peste. Acestea sunt urmate de dificultățile de auz și cele de memorare sau concentrare. Datele au fost prezentate,
06:10
Meteo, 31 octombrie 2025: ultima zi de octombrie va fi frumoasă și fără precipitații # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, ultima zi de octombrie, conform prognozelor meteorologilor va fi una cu timp frumos, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Astfel, în termometre vom avea de la +6 la +16 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar cinci la sută, umiditatea aerului va fi de 44
00:10
Gherman și Bătrîncea, vicepreședinți ai Parlamentului. Ce avere și interese declară # Observatorul de Nord
Doina Gherman (PAS) și Vlad Batrîncea (PSRM) au fost aleși vicepreședinți ai Parlamentului. Cei doi au primit cele mai multe voturi. Candidatura reprezentantei Partidului Nostru nu a întrunit numărul necesar de voturi, iar fracțiunea Comuniștilor nu a participat la procedura de vot, transmite anticoruptie.md. Doina Gherman este la al doilea mandat de vicepreședinte al Parlamentului și
30 octombrie 2025
16:50
Astăzi, în ședința de plen a
14:50
Centrul de Informare și Promovare Turistică din raionul Soroca — un pas important pentru dezvoltarea turismului local # Observatorul de Nord
Conform deciziei Consiliului Raional Soroca din 16 octombrie 2025, în preajma Cetății Soroca și-a deschis oficial ușile Centrul de Informare și Promovare Turistică al raionului Soroca, un proiect ambițios menit să aducă mai aproape de vizitatori bogățiile culturale, istorice și naturale ale regiunii. Sediul centrului se află chiar lângă Cetatea Soroca și funcționează în strânsă […] Post-ul Centrul de Informare și Promovare Turistică din raionul Soroca — un pas important pentru dezvoltarea turismului local apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:40
Parlamentul a aprobat înființarea celor 12 comisii permanente ale legislaturii a XII-a # Observatorul de Nord
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat, în ședința plenară de joi, 30 octombrie, hotărârea privind înființarea celor 12 comisii permanente ale Legislativului și stabilirea componenței lor numerice și nominale, transmite moldpres.md Conform documentului, comisiile vor reflecta principalele domenii de activitate ale instituției și vor contribui la eficientizarea procesului legislativ. Printre acestea se numără Comisia juridică, pentru […] Post-ul Parlamentul a aprobat înființarea celor 12 comisii permanente ale legislaturii a XII-a apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:40
Sărbătoare plină de culoare la IET nr. 8 „Floricica” din Drochia / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
La Instituția de Educație Timpurie nr. 8 „Floricica” din orașul Drochia a avut loc activitatea cu genericul „Toamna în zâmbetul copiilor”, dedicată celui mai bogat și mai colorat anotimp al anului. Evenimentul a fost organizat și ghidat de doamna Galina Mazur, directoarea instituției, împreună cu întreg colectivul didactic, care au reușit să creeze o atmosferă […] Post-ul Sărbătoare plină de culoare la IET nr. 8 „Floricica” din Drochia / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
STOP FALS! Serviciul Fiscal de Stat cheamă la vigilență în contextul circulației unor documente dubioase cu utilizarea identității instituției # Observatorul de Nord
Serviciul Fiscal de Stat informează că, unii contribuabili recepționează notificări false privind obligația de achitare a impozitului pe venit, semnate de către directoarea instituției, doamna Olga Golban și transmise prin intermediul unui operator de poștă electronic din Federația Rusă. În context, menționăm că documentul respectiv este un FALS, precum și e-mail-urile remise în adresa contribuabililor, iar […] Post-ul STOP FALS! Serviciul Fiscal de Stat cheamă la vigilență în contextul circulației unor documente dubioase cu utilizarea identității instituției apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Deputații au aprobat componența numerică și nominală a Biroului Permanent al Parlamentului # Observatorul de Nord
Parlamentul de legislatura a XII-a a aprobat astăzi componența numerică și nominală a Biroului Permanent. Biroul va fi format din 15 membri, reprezentând principalele fracțiuni parlamentare, iar conducerea Legislativului a devenit membri din oficiu, comunică moldpres.md Structura nominală este următoarea: Fracțiunea PSRM – Igor Dodon, Adela Railean. Fracțiunea PCRM – Diana Caraman. Fracțiunea PAS – […] Post-ul Deputații au aprobat componența numerică și nominală a Biroului Permanent al Parlamentului apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Directorul LT „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți de CNA pentru fapte de corupție. # Observatorul de Nord
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău, precum și factori de decizie ai unui grup de agenți economici, sunt cercetate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și Procuratura mun. Chișinău pentru presupuse fapte de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență. Acestea sunt bănuite de delapidarea […] Post-ul Directorul LT „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic, reținuți de CNA pentru fapte de corupție. apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
La Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni se înregistrează un trafic intens de călători și mijloace de transport # Observatorul de Nord
Poliția de Frontieră anunță că, în această dimineață, la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni se înregistrează un trafic intens de călători și mijloace de transport, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Timpii de așteptare sunt crescuți. Pentru a evita aglomerația, Poliția de Frontieră recomandă participanților la trafic să opteze pentru alte […] Post-ul La Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni se înregistrează un trafic intens de călători și mijloace de transport apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
ANSA va fi subordonată Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare MAIA # Observatorul de Nord
De la începutul anului viitor, Agenția pentru Siguranța Alimentară ANSA va fi transferată de la raportarea directă către guvern la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare MAIA – ca parte a reformei administrației publice centrale, a raportat Logos Press. Modificarea relevantă a Legii nr. 221/2007, printre opt zeci de acte legislative, a fost adoptată de ultimul […] Post-ul ANSA va fi subordonată Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare MAIA apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Soroceanul Eugen Mihalcean, vice-campion mondial U-23, a fost primit cu flori și aplauze la Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale # Observatorul de Nord
Luptătorul de stil liber, soroceanul Eugeniu Mihălcean a adus în vitrina Centrului Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale, medalia de argint cucerită la Campionatul Mondial de lupte, U-23. Această medalie, e mai mai mult decât una de argint, dat fiind faptul, că Eugeniu Mihălcean a luptat în marea finală nerefăcut, după accidentarea […] Post-ul Soroceanul Eugen Mihalcean, vice-campion mondial U-23, a fost primit cu flori și aplauze la Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită duminică la București. Trecută prin trei secole (XIX, XX, XXI) de la idee și până la înălțarea propriu-zisă, monumentala zidire nu are pereche în lume între locașurile ortodoxe. Este falnică, maiestoasă și durabilă -, făcută să dăinuie secole înainte. Momentul inaugurării este istoric, fără îndoială. Iată că noi, contemporanii […] Post-ul România și Republica Moldova: împreună, nu pe contrasens apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Și-a maltratat concubina, inclusiv aplicându-i o lovitură cu o sticlă în cap. Inculpatul – trimis după gratii. # Observatorul de Nord
Oficiul Florești al Procuraturii Soroca anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat acuzat de violență în familie. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 2 ani și 6 luni închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. În cadrul urmăririi penale s-a stabilit că, în seara lui 12 iulie 2025, bărbatul, […] Post-ul Și-a maltratat concubina, inclusiv aplicându-i o lovitură cu o sticlă în cap. Inculpatul – trimis după gratii. apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Curs valutar, 30 octombrie 2025: euro se ieftinește cu trei bani, iar dolarul se scumpește cu un ban # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 30 octombrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 78 de bani, cu trei bani mai puțin. Dolarul american se scumpește cu un ban și va avea valoarea de 17 lei. Leul românesc va fi cotat la valoarea de […] Post-ul Curs valutar, 30 octombrie 2025: euro se ieftinește cu trei bani, iar dolarul se scumpește cu un ban apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Cum vor fi împărțite comisiile în Parlament. Fruntaș PAS: „E normal să ne revină cele mai importante” # Observatorul de Nord
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar urma să-și păstreze conducerea celor mai importante comisii parlamentare. Este vorba despre Comisia economie, buget și finanțe; Comisia juridică, numiri și imunități, dar și Comisia pentru integrare europeană și politică externă, scrie anticoruptie.md. Despre un eventual partaj a vorbit deputatul Radu Marian, dar și liderul PAS, Igor Grosu, ales […] Post-ul Cum vor fi împărțite comisiile în Parlament. Fruntaș PAS: „E normal să ne revină cele mai importante” apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Horoscopul zilei de 30 octombrie 2025. Racii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Astrele îi sfătuiesc pe nativi să-și deschidă inima în fața noutăților. Este posibil să aibă o surpriză atunci când se așteaptă mai puțin. Inspirația se află în lucrurile simple, iar posibilitățile sunt nelimitate. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Felul în care […] Post-ul Horoscopul zilei de 30 octombrie 2025. Racii își găsesc liniștea. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Casa Națională de Asigurări Sociale reamintește că, potrivit art. 28 alin. (12) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, majorarea de întârziere (penalitatea) aferentă contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se aplică cu începere de la 1 […] Post-ul Informații importante pentru angajatorii din sectorul agricol apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Lucrările de decolmatare a râului Răut continuă în raionul Florești, acțiune mult așteptată de locuitorii satelor Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila. Proiectul are ca scop principal prevenirea inundațiilor și restabilirea cursului natural al râului, afectat de ani de depuneri și blocaje, transmite htvn.md/ Intervenția se desfășoară pe o lungime de aproximativ 10 kilometri, fiind una […] Post-ul Lucrările de decolmatare a râului Răut continuă în raionul Florești apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:50
Astăzi, 30 octombrie 2025, prețurile la benzină și motorină au crescut, cu șapte bani și, respectiv, 11 bani # Observatorul de Nord
Prețurile maxime de comercializare a carburanților în Republica Moldova au înregistrat creșteri constante în ultimele zile. Potrivit datelor publicate pentru joi, 30 octombrie, de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică , benzina 95 se scumpește cu lapte bani, iar motorina – cu 11 bani. Astfel, benzina va fi comercializată cu cel mult 22 de lei […] Post-ul Astăzi, 30 octombrie 2025, prețurile la benzină și motorină au crescut, cu șapte bani și, respectiv, 11 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, confrom prognozelor meteorologilor astăzi, 20 octombrie 2025, vom avea o vreme închisă, posomorâtă, dar probabilitatea unor ploi este de doar 10 la sută. Valorile termice se vor încadra între +7 și +18 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 56 procente, iar vântul va bate cu viteza de […] Post-ul Meteo, 30 octombrie 2025: zi posomorâtă, dar fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Programul de activitate al noului Cabinet de miniștri, întitulat „UE, pace, dezvoltare”, a fost făcut public de către premierul desemnat Alexandru Munteanu. Documentul prezintă viziunea de dezvoltare a țării în următorii ani și prioritățile pentru principalele domenii de activitate, informează moldpres.md În program este stipulat că Republica Moldova pășește acum într-o etapă de transformare profundă, […] Post-ul „UE, pace, Dezvoltare” – Programul de activitate al noului Guvern apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Biroul Parlamentului UE la Chișinău, inaugurat pe 7 noiembrie. Roberta Metsola va fi prezentă la eveniment # Observatorul de Nord
Biroul Parlamentului Uniunii Europene la Chișinău va fi inaugurat săptămâna viitoare, pe 7 noiembrie. La eveniment va participa președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, transmite ziua.md. Oficialul european a declarat că Biroul Parlamentului UE la Chișinău reprezintă o structură nouă, prin care Parlamentului European va […] Post-ul Biroul Parlamentului UE la Chișinău, inaugurat pe 7 noiembrie. Roberta Metsola va fi prezentă la eveniment apare prima dată în Observatorul de Nord.
