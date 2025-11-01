video, doc | Guvernul Munteanu a depus jurământul, iar Maia Sandu a semnat decretul: „Să se concentreze mai mult pe dezvoltare”

10:10

Doi elevi din Chișinău, Anastasia Batrîncea și Daniil Voznii, au adus acasă locul I mondial la competiția Intel® AI Global Impact Festival 2025, impresionând juriul cu proiectul lor — EDU-RAG, un tutor inteligent care funcționează fără internet și îi ajută pe elevi să învețe în mai multe limbi. Țara noastră a depășit peste o sută …