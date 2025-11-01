VIDEO: Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare, rămâne în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile

11:50

Fostul deputat Alexandr Slusari a criticat dur draftul noului Program de Guvernare, afirmând că documentul „a fost scris în grabă, pe genunchi, de diferiți oameni, fără o coordonare clară". Într-o postare pe Facebook, acesta a menționat că secțiunile dedicate economiei și agriculturii sunt formulate prea general și nu oferă soluții concrete pentru problemele strategice din