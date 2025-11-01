/VIDEO/ Atenție, șoferi: Din 1 noiembrie sunteți obligați să circulați cu farurile aprinse și pe timp de zi

TV8, 1 noiembrie 2025 10:30

/VIDEO/ Atenție, șoferi: Din 1 noiembrie sunteți obligați să circulați cu farurile aprinse și pe timp de zi

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
10:30
/VIDEO/ Atenție, șoferi: Din 1 noiembrie sunteți obligați să circulați cu farurile aprinse și pe timp de zi TV8
10:30
/VIDEO/ Noul Guvern în frunte cu Alexandru Munteanu a depus jurământul. Maia Sandu: „Avem nevoie de măsuri curajoase” TV8
Acum o oră
10:20
Trafic suspendat total pe o stradă din Chișinău: Cum va fi redirecționată o rută de troleibuz TV8
10:20
/LIVE/ Noul Guvern în frunte cu Alexandru Munteanu depune jurământul TV8
Acum 2 ore
09:50
Horoscop 1 noiembrie 2025 de la ChatGPT: Taurii stau bine la capitolul bani. Racii vor liniște, iar Vărsătorii sunt creativi TV8
09:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1.347: Trump spune că Orban a solicitat o scutire de la sancțiuni. G7 critică atacurile Rusiei TV8
09:20
/METEO/ Cer variabil și vreme stabilă în weekend: Temperaturile prognozate astăzi, 1 noiembrie 2025 TV8
Acum 12 ore
00:10
/VIDEO/ Halloween la Casa Albă: Melania și Donald Trump au întâmpinat sute de copii costumați TV8
00:00
/INFOGRAFIC/ Topul adoptării Inteligenței Artificiale: Moldova depășește România, Ucraina și Rusia TV8
00:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1346: Plan de pace, călcâiul lui Ahile și faza afgană. Kievul: „Situația este dificilă la Pokrovsk” TV8
31 octombrie 2025
23:40
/VIDEO/ Cenzura digitală se adâncește: Rusia blochează autentificările în Telegram și WhatsApp TV8
23:30
/VIDEO/ Între „pun bani deoparte” și „nu am pentru ce”: Cât de mult economisesc chișinăuienii TV8
23:00
Plan comun de pace pentru Ucraina. Administrația Zelenski: „Participarea SUA este esențială” TV8
22:30
/VIDEO/ Curățenie generală de toamnă la Chișinău: Frunzele adunate nu mai sunt duse la compostare TV8
22:10
/VIDEO/ Vitezoman cu Porsche, tras pe dreapta: Cu câți km pe oră gonea și pedeapsa cu care s-a ales TV8
22:00
Kylian Mbappe a câștigat „Gheata de Aur”: Ce performanță a reușit sezonul trecut TV8
Acum 24 ore
21:30
/VIDEO/ Deputata Victoria Belous, aplaudată în picioare: „Au trăit un an cu 33.000 de lei și arată suficient de bolfoșei” TV8
21:10
/VIDEO/ Familiile Cuciuc și Botgros, în război la un an de la decesul Andreei: „O să discutăm în instanță” TV8
21:00
/VIDEO/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Vorniceni: Ce cred sătenii despre guvernare și aderarea la UE TV8
20:40
Pentagonul a aprobat furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei: Decizia finală, în mâinile lui Donald Trump TV8
20:20
Opt deputați PAS pleacă din Parlament: Cine vor prelua fotoliile vacante TV8
20:10
/VIDEO/ Guvernul propus de Alexandru Munteanu, votat de 55 de deputați PAS: Când miniștrii vor depune jurământul TV8
20:10
/LIVE/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Vorniceni: Ce cred sătenii despre guvernare și aderarea la UE TV8
19:20
/VIDEO/ Atenție, șoferi: Din 1 noiembrie sunteți obligați să circulați cu farurile aprinse și pe timp de zi TV8
18:50
/VIDEO/ Alexandru Munteanu, bombardat cu întrebări de 50 de deputați: Cum s-a descurcat în Parlament TV8
18:50
/LIVE/ Guvernul propus de Alexandru Munteanu, votat de 55 de deputați PAS: Când miniștrii vor depune jurământul TV8
18:40
/VIDEO/ Escrocherie imobiliară de milioane la Chișinău: Doi bărbați reținuți și o femeie cercetată în libertate TV8
18:10
Lucrări neautorizate la pretinsul punct de control din Tighina: Tiraspolul construiește o nouă bandă de circulație TV8
18:10
Ronin Terente: „Moldova este Europa – emoție, artă și identitate” /P/ TV8
18:10
Rolul lui Nicu Popescu ca emisar special pentru afaceri europene. Președinția: „Este o funcție nouă” TV8
17:50
Dosarul de corupție de la Liceul „Gheorghe Asachi”: Directoarea și un agent economic, după gratii pentru 30 de zile TV8
17:20
/VIDEO/ Planul economic al lui Eugen Osmochescu: „Putem atinge o creștere în primele 100 de zile” TV8
16:50
/VIDEO/ Reținere în flagrant la Chișinău: Droguri de milioane ascunse în cutii de conserve TV8
16:30
Un nou șef la Administrația Națională a Drumurilor: Ștefan Popa îl va înlocui pe Sergiu Bejan TV8
16:20
Anchetă cerută după amenințările către Mariana Rață. Reporteri fără frontiere: „Declarații extrem de grave” TV8
16:00
/VIDEO/ „Sunt un luptător, am să lupt până la sfârșit”: Situația în care Alexandru Munteanu ar putea demisiona TV8
15:50
/VIDEO/ Sentință pentru un șofer care ar fi ucis un pieton la Chișinău: Cum a fost pedepsit TV8
15:30
Cine este Cristina Gherasimov, vicepremier pentru integrare europeană și în noul Guvern: Doctorat și lector universitar în SUA TV8
15:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1346: Plan de pace, călcâiul lui Ahile și condiția Rusiei. Kievul: „Situația este dificilă la Pokrovsk” TV8
15:00
Încă doi oameni ai lui Șor și-au aflat sentințele: Procurorii vor ataca hotărârea ce-i vizează pe șefii OT Criuleni și Ialoveni TV8
14:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1346: Plan de pace, călcâiul lui Ahile și rachetă secretă. Kievul: „Situația e dificilă la Pokrovsk” TV8
14:50
/VIDEO/ Renato Usatîi rămâne cetățean al Rusiei: Răspunsul lui Vladimir Putin se lasă așteptat TV8
14:20
/VIDEO/ Inundații devastatoare la New York: Doi oameni au murit, iar străzile au devenit râuri TV8
14:00
Benzina și motorina continuă să se scumpească: Cât vor costa carburanții pe 1, 2 și 3 noiembrie 2025 TV8
13:30
/PROMO/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Vorniceni: Ce cred sătenii despre guvernare și aderarea la UE TV8
13:20
Consiliul Audiovizualului vs. MAN: Ion Ceban pierde în judecată, după ce s-a plâns pe investigația TV8 TV8
13:00
/VIDEO/ Camion cuprins de flăcări la Bălți: Pompierii au intervenit de urgență TV8
12:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1346: Plan de pace, călcâiul lui Ahile și rachetă secretă. Cum a fost anulat summitul Trump-Putin TV8
12:50
Cine este Daniella Misail-Nichitin, ministră a Afacerilor Interne și în noul Guvern: Rezidențiat în medicină și studii în drept TV8
12:50
Dita Estfarm Group a celebrat 30·20·10 – trei decenii de leadership pe piața farmaceutică din Republica Moldova /P/ TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.