(live/update) Guvernul Munteanu depune jurământul. Maia Sandu: Vă mulțumesc pentru că v-ați asumat această responsabilitate

Instrumentistul Cristian Botgros susține că a fost „ținta unor acuzații absurde și dureroase, care l-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om”, după declarațiile familiei Cuciuc cu privire la moartea fiicei sale, Andreea. Într-un mesaj pe rețele, artistul a declarat că este „o campanie de defăimare”, care i-a provocat o suferință enormă lui și familiei sale, subliniind că va merge „până la capăt pe calea legii” pentru a-și apăra numele.