LIVE: Ceremonia de depunere a jurământului de către Guvernul condus de Alexandru Munteanu

Alexandru Munteanu afirmă că va demisiona, dacă nu Moldova nu aderă la Uniunea Europeană până în 2030. Declarația a fost făcută de în plenul Parlamentului, după ce deputatul comunist Adrian Domentiuc l-a întrebat despre subiect. Drept replică, Munteanu a spus că membrii Partidului Comuniștilor se vor bucura dacă Moldova nu ajunge să se integreze în ... Munteanu amenință cu demisia, dacă Moldova nu aderă la UE până în 2028 – „Va fi rău pentru toți"