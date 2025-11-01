LIVE. Ceremonia de depunere a jurământului de către membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu
ProTV.md, 1 noiembrie 2025 10:00
LIVE. Ceremonia de depunere a jurământului de către membrii Guvernului condus de Alexandru Munteanu
Acum 5 minute
10:20
Acum 30 minute
10:00
Acum o oră
09:50
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat că a transmis informații secrete KGB-ului belarus, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile - VIDEO # ProTV.md
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat că a transmis informații secrete KGB-ului belarus, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile - VIDEO
Acum 2 ore
09:20
Noi restricţii pentru jurnalişti la Casa Albă. Secretarul adjunct de presă spune că unii reporteri au fost prinşi ascultând conversaţii. Măsura vine după restricţionarea accesului presei la Pentagon # ProTV.md
Noi restricţii pentru jurnalişti la Casa Albă. Secretarul adjunct de presă spune că unii reporteri au fost prinşi ascultând conversaţii. Măsura vine după restricţionarea accesului presei la Pentagon
08:50
Mesaje de acum 109 ani. Ce au scris doi soldați australieni pe hârtiile plasate într-o sticlă în 1916 și descoperită accidental acum # ProTV.md
Mesaje de acum 109 ani. Ce au scris doi soldați australieni pe hârtiile plasate într-o sticlă în 1916 și descoperită accidental acum
08:40
Noul Guvern va depune jurământul de învestire, în fața președintelui țării
08:30
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat” # ProTV.md
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
Acum 4 ore
08:20
Alertă cu drone pe aeroportul din Berlin. Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore # ProTV.md
Alertă cu drone pe aeroportul din Berlin. Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore
08:10
Vreme frumoasă la începutul lunii noiembrie. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în restul țării. Prognoza meteo # ProTV.md
Vreme frumoasă la începutul lunii noiembrie. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în restul țării. Prognoza meteo
08:10
„Ne relaxăm în momentul în care Putin este mai îndrăzneţ ca niciodată”. Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupele de la graniţa cu Rusia # ProTV.md
„Ne relaxăm în momentul în care Putin este mai îndrăzneţ ca niciodată”. Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupele de la graniţa cu Rusia
Acum 12 ore
23:20
A ars ca o torță. Remorca unui TIR, plină cu marfă - cuprinsă de flăcări la Bălți. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
A ars ca o torță. Remorca unui TIR, plină cu marfă - cuprinsă de flăcări la Bălți. Imagini surprinse de martori - VIDEO
23:20
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe fondul tensiunilor nucleare. Decizia finală îi aparține lui Trump - VIDEO # ProTV.md
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe fondul tensiunilor nucleare. Decizia finală îi aparține lui Trump - VIDEO
23:10
Nicu Popescu - numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Decretul a fost semnat de șefa statului - VIDEO # ProTV.md
Nicu Popescu - numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Decretul a fost semnat de șefa statului - VIDEO
23:10
Prioritățile sectoriale și echipa de miniștri, prezentate de Alexandru Munteanu în fața deputaților: „Voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, nu unul populist" - VIDEO # ProTV.md
Prioritățile sectoriale și echipa de miniștri, prezentate de Alexandru Munteanu în fața deputaților: „Voi fi un prim-ministru care ascultă, respectă și lucrează, nu unul populist" - VIDEO
23:00
Final de drum la Hong Kong pentru Sorana Cîrstea - VIDEO
23:00
Juventus Torino are un nou antrenor. După demiterea lui Igor Tudor, funcția a fost preluată de Luciano Spaletti - VIDEO # ProTV.md
Juventus Torino are un nou antrenor. După demiterea lui Igor Tudor, funcția a fost preluată de Luciano Spaletti - VIDEO
22:50
Cel mai important turneu de judo, găzduit vreodată de țara noastră, Campionatul European Under 23, a început astăzi - VIDEO # ProTV.md
Cel mai important turneu de judo, găzduit vreodată de țara noastră, Campionatul European Under 23, a început astăzi - VIDEO
22:40
Ucraina încearcă să contracareze infiltrările, ultima tactică a trupelor ruse, care strâng cercul la Pokrovsk şi Kupiansk # ProTV.md
Ucraina încearcă să contracareze infiltrările, ultima tactică a trupelor ruse, care strâng cercul la Pokrovsk şi Kupiansk
22:40
Ucraina a identificat rușii responsabili de răpirea a 339 de copii. Ce riscă cei aflați pe „lista neagră” a serviciilor de informații # ProTV.md
Ucraina a identificat rușii responsabili de răpirea a 339 de copii. Ce riscă cei aflați pe „lista neagră” a serviciilor de informații
22:30
Viața pentru civilii din Ucraina, „o luptă pentru supraviețuire”. Avertismentul ONU înainte de a patra iarnă de război # ProTV.md
Viața pentru civilii din Ucraina, „o luptă pentru supraviețuire”. Avertismentul ONU înainte de a patra iarnă de război
22:20
Victoria Belous, discurs viral în Parlament: „Drumurile nu plouă din cer, iar unii care au primit milioane de la stat dau lecții despre economie” - VIDEO # ProTV.md
Victoria Belous, discurs viral în Parlament: „Drumurile nu plouă din cer, iar unii care au primit milioane de la stat dau lecții despre economie” - VIDEO
22:20
Alexandru Munteanu, primul mesaj după votul de încredere: „Să ne unim forțele pentru binele și parcursul european al Republicii Moldova” # ProTV.md
Alexandru Munteanu, primul mesaj după votul de încredere: „Să ne unim forțele pentru binele și parcursul european al Republicii Moldova”
21:30
Părinții Andreei Cuciuc acuză că fiica lor ar fi fost otrăvită: suspectat este nepotul unui instrumentist celebru. Cristi Botgros respinge acuzațiile și amenință cu acțiuni legale - VIDEO # ProTV.md
Părinții Andreei Cuciuc acuză că fiica lor ar fi fost otrăvită: suspectat este nepotul unui instrumentist celebru. Cristi Botgros respinge acuzațiile și amenință cu acțiuni legale - VIDEO
Acum 24 ore
21:10
Alexandru Munteanu conduce un cabinet mixt: jumătate miniștri noi, jumătate din Guvernul precedent, iar cinci dintre aceștia vor deține simultan funcția de viceprim-ministru - VIDEO # ProTV.md
Alexandru Munteanu conduce un cabinet mixt: jumătate miniștri noi, jumătate din Guvernul precedent, iar cinci dintre aceștia vor deține simultan funcția de viceprim-ministru - VIDEO
21:00
Ironii, critici și apeluri la maturitate politică la ședința de învestire a Guvernului Munteanu: Usatîi glumește, Costiuc și Caraman resping colaborarea, Grosu cere dezbatere civilizată - VIDEO # ProTV.md
Ironii, critici și apeluri la maturitate politică la ședința de învestire a Guvernului Munteanu: Usatîi glumește, Costiuc și Caraman resping colaborarea, Grosu cere dezbatere civilizată - VIDEO
20:50
Votul de încredere pentru Guvernul Munteanu acordat exclusiv de deputații PAS: premierul subliniază că va asculta critica și va lupta neobosit pentru binele și parcursul european al țării - VIDEO # ProTV.md
Votul de încredere pentru Guvernul Munteanu acordat exclusiv de deputații PAS: premierul subliniază că va asculta critica și va lupta neobosit pentru binele și parcursul european al țării - VIDEO
20:10
Ședința Parlamentului: Guvernul Munteanu a primit votul de încredere în Parlament din partea a 55 de deputați PAS - VIDEO # ProTV.md
Ședința Parlamentului: Guvernul Munteanu a primit votul de încredere în Parlament din partea a 55 de deputați PAS - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 31.10.2025
20:00
20:00
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe fondul tensiunilor nucleare. Decizia finală îi aparține lui Trump # ProTV.md
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe fondul tensiunilor nucleare. Decizia finală îi aparține lui Trump
19:30
China a trimis în spațiu cel mai tânăr astronaut al său și patru șoareci. Echipajul Shenzhou-21 are în plan 27 de proiecte # ProTV.md
China a trimis în spațiu cel mai tânăr astronaut al său și patru șoareci. Echipajul Shenzhou-21 are în plan 27 de proiecte
19:30
Forțele poloneze au interceptat un avion militar rusesc deasupra Mării Baltice pentru a treia oară în patru zile # ProTV.md
Forțele poloneze au interceptat un avion militar rusesc deasupra Mării Baltice pentru a treia oară în patru zile
19:10
19:00
Lilian Carp, de la tribuna Parlamentului, către Ceban: „Vorbește de fuste un om care e legat de fusta lui măsa” # ProTV.md
Lilian Carp, de la tribuna Parlamentului, către Ceban: „Vorbește de fuste un om care e legat de fusta lui măsa”
18:50
18:30
Lucrări neautorizate la pretinsul punct de control din Tighina: așa-zisa administrație de la Tiraspol construiește o nouă bandă de circulație, fără acordul autorităților de la Chișinău # ProTV.md
Lucrări neautorizate la pretinsul punct de control din Tighina: așa-zisa administrație de la Tiraspol construiește o nouă bandă de circulație, fără acordul autorităților de la Chișinău
18:20
30 de zile de arest pentru directoarea de la liceul „Gheorghe Asachi” și agentul economic în dosarul de corupție - VIDEO # ProTV.md
30 de zile de arest pentru directoarea de la liceul „Gheorghe Asachi” și agentul economic în dosarul de corupție - VIDEO
18:20
Integrarea europeană, investiții în învățământ și digitalizarea sistemului medical. Prioritățile cu care vin miniștrii propuși în noul Guvern - VIDEO # ProTV.md
Integrarea europeană, investiții în învățământ și digitalizarea sistemului medical. Prioritățile cu care vin miniștrii propuși în noul Guvern - VIDEO
18:10
De ce a fost anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta. Mesajul Moscovei care a enervat Washingtonul - VIDEO # ProTV.md
De ce a fost anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta. Mesajul Moscovei care a enervat Washingtonul - VIDEO
18:10
Membrii naționalei Moldovei, Mihail Caimacov și Vitalie Damașcan, au înscris pentru echipele lor în meciurile de cupă - VIDEO # ProTV.md
Membrii naționalei Moldovei, Mihail Caimacov și Vitalie Damașcan, au înscris pentru echipele lor în meciurile de cupă - VIDEO
18:00
Încă trei jucători s-au calificat la Turneul Campionilor! Cum arată lupta pentru ultimul loc - VIDEO # ProTV.md
Încă trei jucători s-au calificat la Turneul Campionilor! Cum arată lupta pentru ultimul loc - VIDEO
18:00
Moldoveanul Iulian Cojocaru a înscris în Liga Campionilor la futsal. Reușita însă nu i-a ajutat echipa să învingă - VIDEO # ProTV.md
Moldoveanul Iulian Cojocaru a înscris în Liga Campionilor la futsal. Reușita însă nu i-a ajutat echipa să învingă - VIDEO
17:50
Alte cinci persoane arestate în legătură cu jaful de la Luvru, dar bijuteriile încă nu au fost recuperate - VIDEO # ProTV.md
Alte cinci persoane arestate în legătură cu jaful de la Luvru, dar bijuteriile încă nu au fost recuperate - VIDEO
17:50
Noii miniștri evaluați la În PROfunzime. Expert: Vor trebui să-și formeze personalitatea din mers. Care sunt domeniile unde rămân semne de întrebare - VIDEO # ProTV.md
Noii miniștri evaluați la În PROfunzime. Expert: Vor trebui să-și formeze personalitatea din mers. Care sunt domeniile unde rămân semne de întrebare - VIDEO
17:50
Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război # ProTV.md
Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război
17:50
Kylian Mbappe a primit „Gheata de Aur” și a declarat: „Vreau să rămân la Real Madrid mulți ani” # ProTV.md
Kylian Mbappe a primit „Gheata de Aur” și a declarat: „Vreau să rămân la Real Madrid mulți ani”
17:50
Atac spectaculos la Lyon: indivizi înarmaţi au folosit explozibili pentru a jefui o rafinărie de metale prețioase - VIDEO # ProTV.md
Atac spectaculos la Lyon: indivizi înarmaţi au folosit explozibili pentru a jefui o rafinărie de metale prețioase - VIDEO
17:40
17:40
15 persoane au fost rănite în Sumî, după un atac rusesc cu drone. Trupele ruse au lovit și la Dnipro și Odesa - VIDEO # ProTV.md
15 persoane au fost rănite în Sumî, după un atac rusesc cu drone. Trupele ruse au lovit și la Dnipro și Odesa - VIDEO
17:30
