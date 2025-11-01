Potențial atac teorist, dejucat în nordul SUA
Veridica.md, 1 noiembrie 2025 09:40
FBI a arestat mai multe persoane, suspectate că plănuiau un atac în timpul weekendului de Halloween.
Acum o oră
09:40
09:30
India este unul din principalii parteneri ai SUA în contracararea influenței chineze în regiune.
Acum 2 ore
09:10
Beijingul vrea să trimită un echipaj uman pe Lună până în 2030.
08:40
Cinci dintre aceștia fac parte din Guvernul condus de Alexandru Munteanu.
Acum 24 ore
21:20
Premierul a declarat că noua echipă guvernamentală se va concentra pe creșterea economică și pe continuarea direcției strategice de aderare a R. Moldova la UE.
13:40
Media occidentale precizează cu nu au putut verifica informaţia în mod independent.
13:20
Se împlineşte un an de la prăbușirea acoperișului din beton al gării din Novi Sad, care s-a soldat cu 16 morți, printre care copii.
12:50
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, merge vineri în Parlament pentru a cere votul de încredere pentru cabinetul său de miniștri și pentru programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”. Dezbaterile judiciare în dosarul lui Vladimir Plahotniuc se desfășoară într-un ritm alert, fapt ce îl face pe oligarh să denunțe implicații politice. Republica Moldova se pare că este afectată de decizia SUA de a aplica sancțiuni Grupului rusesc Lukoil, care livrează un volum considerabil de motorină pieței moldovenești, în special instituțiilor de stat și Aeroportului Internațional Chișinău. Acestea sunt subiecte pe care le vom dezvolta în sinteza de astăzi.
12:20
Economistul Alexandru Munteanu, desemnat pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova și-a prezentat echipa și programul de guvernare în fața deputaților și a subliniat că misiunea viitorului Guvern este ca aderarea la Uniunea Europeană să aducă beneficii concrete oamenilor încă înainte de finalizarea procesului formal.
12:10
Paula Erizanu: „Diferite sisteme, diferite situații, scot în evidență diferite trăsături” # Veridica.md
„Aicea-i și raiul și iadul”, cea mai recentă carte a scriitoarei Paula Erizanu este un mozaic impresionant de destine ale basarabenilor. Prin această carte Republica Moldova își relevă complexitatea, culoarea, dimensiunea potențialului uman și cultural. Oferă istoria din perspectiva umană și, la fel, poate fi considerată un studiu antropologic. Despre noua sa carte, cu Paula Erizanu, într-un interviu pentru Veridica.
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice.
Ieri
10:20
Parlamentul a publicat CV-urile membrilor noului cabinet de miniștri.
08:00
Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a cere votul de încredere. Ședința legislativului este programată pentru ora 10:00.
30 octombrie 2025
16:10
Parlamentul Republicii Moldova și-a ales vicepreședinții și a aprobat componența comisiilor # Veridica.md
Doina Gherman și Vlad Bătrîncea își păstrează pozițiile de vicepreședinți ai Parlamentului.
15:10
Noul parlament are șase fracțiuni, un număr record. Acestea sunt: PAS – 55 de mandate (în pofida declarațiilor anterioare, foștii membri ai Platformei Demnitate și Adevăr, Dinu Plîngău și Stela Macari, fac parte din fracțiunea PAS); PSRM – 17 mandate; PCRM – 8 mandate (prin separarea comuniștilor Blocul „Patriotic” s-a destrămat); Blocul „Alternativa” – 8 mandate; Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” – câte 6 mandate fiecare.
14:00
E cofondatoare a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, care a construit un spital doar cu fonduri private.
13:30
Paun Rohovei: Războiul informațional dus de Rusia în Republica Moldova a avut efect invers # Veridica.md
Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, afirmă că Rusia a desfășurat un război informațional intens și agresiv în Republica Moldova, dar amploarea acestuia „a avut un efect invers”, determinând tot mai mulți cetățeni să conștientizeze manipulările și scopurile Moscovei.
12:50
De ce nu a „capitulat” Republica Moldova și ce putem învăța din asta [ISTORIA DEZINFORMĂRII] # Veridica.md
Cu istoricul Cosmin Popa
12:00
Acesta ar fi deturnat bani publici prin angajări fictive și ar fi primit plăți ilegale de la agenți economici și părinți.
11:50
DEZINFORMARE: Maia Sandu se teme să se întâlnească cu Vadim Krasnoselski din cauză că i se vor cere noi garanții de pace # Veridica.md
Președinta Maia Sandu se teme să se întâlnească cu Vadim Krasnoselski din cauza că i se vor cere garanții suplimentare de securitatea pentru pacea pe Nistru, iar globaliștii europeni i-au interzis să le ofere, susține așa-zisul deputat de la Tiraspol, Andrei Safonov.
11:00
În această săptămână, Rusia a afirmat că a testat cu succes o super-torpilă nucleară Poseidon.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Noul Parlament al R. Moldova se reunește în ședință pentru a-și desemna vicepreședinții, biroul permanent și comisiile de specialitate # Veridica.md
Noul Parlament va avea 12 comisii permanente – față de 11 în legislatura precedentă – și doi vicepreședinți.
29 octombrie 2025
20:20
Maia Sandu la Forumul Păcii de la Paris: „Extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate.” # Veridica.md
Maia Sandu a descris la Paris modul în care Rusia combină propaganda online, finanțarea ilegală și rețelele de influență pentru a submina democrațiile europene — un „război hibrid”, spune ea, care merge dincolo de dezinformare.
19:30
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu premierul armean, Nikol Pașinian, la Forumul Păcii de la Paris # Veridica.md
Liderii R. Moldova și ai Armeniei au convenit să intensifice cooperarea politică și schimbul de experiență privind consolidarea democrației și protejarea suveranității.
19:10
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a finalizat consultările politice înaintea votului de învestitură # Veridica.md
Ședința Parlamentului pentru învestirea noului Guvern al R. Moldova va avea loc vineri, fără amânări, a anunțat liderul PAS, Igor Grosu.
15:50
Frontiera dintre Lituania și Belarus va rămâne închisă până la sfârșitul lui noiembrie # Veridica.md
O mai pot traversa doar diplomații, cetățenii țărilor Uniunii Europene, NATO și ai Ucrainei care părăsesc Belarusul, cei care tranzitează enclava rusă vecină Kaliningrad și străinii cu vize umanitare emise de Lituania.
15:10
Un fost instructor militar european, arestat în Ucraina fiindcă ar fi spionat pentru ruşi # Veridica.md
Securitatea rusă l-a instruit cu privire la fabricarea dispozitivelor explozive și i-a furnizat un pistol și muniție.
14:50
Operațiunea s-a desfășurat în cooperare cu autoritățile din Ucraina și cu agenția Europol.
14:40
Nouă persoane rănite, inclusiv patru copii.
14:40
Comisara europeană pentru servicii financiare, Maria Luís Albuquerque, va întreprinde o vizită de două zile la Chișinău # Veridica.md
Oficialul european va discuta cu reprezentanți ai guvernului și ai sectorului bancar, în cadrul eforturilor Uniunii Europene de a sprijini reformele și investițiile în economia R. Moldova.
13:50
Preşedintele Nicuşor Dan: prezenţa trupelor americane din România revine la nivelul de dinaintea războiului din Ucraina # Veridica.md
Washingtonul alocă resurse suplimentare pentru regiunea Asia-Pacific.
13:10
Bucureştiul îi cere Kievului să ia în considerare solicitările formulate de reprezentanţii minorităţii româneşti # Veridica.md
Aceştia au avertizat că numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi vor dispărea la 1 septembrie 2027.
12:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat echipa guvernamentală şi a publicat programul de activitate al cabinetului său, cu sloganul „UE, pace, dezvoltare”.
11:20
Vizita șefului Serviciului de Informații și Securitate la Comrat, schimbarea retoricii președintelui Adunării Populare, Dmitri Konstantinov, în ceea ce privește Chișinăul și problemele din domeniul justiției sunt teme care au fost discutate în mass-media găgăuză în ultima săptămână.
11:00
Alexandru Munteanu desemnat candidat la funcția de prim-ministru a încheiat formarea echipei guvernamentale și prima impresie e că a preferat să își selecteze miniștrii după „chipul și asemănarea sa”. Dar nu întotdeauna a folosit acest criteriu. Ceea cea nu e neapărat rău sau bine, în condițiile în care va exista un nucleu de miniștri „moșteniți” din guvernul precedent și secretarii de stat care vor asigura memoria instituțională și continuitatea necesară în procesul administrativ.
08:00
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
07:50
Alexandru Munteanu și-a prezentat, marți, întreaga echipă guvernamentală și programul de activitate al noului guvern, cu care va merge, vineri, în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților.
07:40
Ea va susține un discurs la o sesiune dedicată integrității informației și rolului mass-media independente.
05:10
Israelul acuză un atac al grupării Hamas asupra forţelor sale armate.
28 octombrie 2025
16:30
UE, PACE, DEZVOLTARE. Programul de guvernare al candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru # Veridica.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu va fi audiat vineri în Parlament. Programul prevede finalizarea negocierilor cu Uniunea Europeană până în anul 2028, pregătind Republica Moldova pentru aderare.
15:00
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a publicat lista miniștrilor și programul de guvernare # Veridica.md
Opt miniștri se vor regăsi în noul Guvern.
14:30
România: fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu candidează la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău # Veridica.md
El a condus guvernul de la Bucureşti între 15 iunie 2023 şi 5 mai 2025, când a demisionat după ce candidatul pe care l-a susţinut la alegerile prezidenţiale, fostul lider PNL Crin Antonescu, a fost eliminat din primul tur de scrutin.
14:10
DEZINFORMARE: UE vrea ca Republica Moldova să fie săracă pentru a o transforma în colonia sa # Veridica.md
„Scopul Uniunii Europene este să transforme Republica Moldova în colonie. Cu cât Republica Moldova este mai săracă, cu cât cetățenii săi trăiesc mai greu, cu atât mai ușor le va fi să destrame țara. Poporul nostru va fi folosit ca forță de muncă sau carne de tun, iar teritoriul țării noastre va fi folosit drept paravan pentru interesele militare europene”, a declarat reprezentanta așa-zisului bloc „Victorie-Pobeda”, Marina Tauber.
13:30
Administrația separatistă de la Tiraspol continuă să întreprindă măsuri pentru a depăși criza economică cu care se confruntă regiunea: taie considerabil din venituri, obligă băncile să transfere bani în bugetul local și oferă privilegii investitorilor, în pofida neîndeplinirii angajamentelor asumate anterior.
12:20
Un proiect de denunțare a acordului în baza căruia activează Centrul Rus de Cultură va fi propus de noul Guvern în cel mai scurt timp (Mihai Popșoi) # Veridica.md
Decizia a fost luată în luna februarie, după ce mai multe drone rusești, inclusiv cu încărcătură explozibilă au căzut pe teritoriul R. Moldova.
12:10
Trei instituții media critice la adresa autorităților kîrgîze au fost declarate „extremiste” # Veridica.md
Kîrgîzstanul, un aliat al Rusiei și apropiat de China comunistă, a fost mult timp considerat cea mai democratică dintre fostele republici sovietice din Asia Centrală, o regiune dominată de regimuri autoritare.
11:50
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE se află într-un delir antirusesc și se autodistruge prin sancțiuni și sabotarea păcii # Veridica.md
UE acționează obsesiv împotriva Federației Ruse, sacrificând economia europeană și blocând orice inițiativă de pace în Ucraina, potrivit propagandei pro-Kremlin.
11:40
Sindicaliştii români îşi reiau, miercuri, protestele faţă de politicile sociale şi salariale ale guvernanţilor # Veridica.md
Cei din Educaţie ameninţă cu greva generală.
11:10
R. Moldova va avea acces direct la gazele din Marea Caspică și la terminalele LNG din Grecia, prin integrarea în Coridorul vertical # Veridica.md
Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al Energiei, Dorin Junghietu, la București, la reuniunea ministerială a Grupului de conectivitate energetică în Europa Centrală și de Sud-Est.
11:10
Luminița de capătul tunelului spre UE: un vis intrat în linie dreaptă sau ratarea repetată a unei șanse istorice? # Veridica.md
Următorul mandat al Legislativului și al viitorului Guvern poate face istorie și poartă cea mai mare responsabilitate de leadership politic de până acum. Republica Moldova are o șansă unică pe care nu o mai poate rata, așa cum s-a întâmplat spre finalul anilor ’90, începuturile anilor 2000, atunci când avea șansă să fie în același tren spre Europa împreună cu țările baltice. Cu toate acestea, există și o serie de probleme pe care ne propunem să le analizăm cu atenție.
