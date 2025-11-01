Horoscopul lunii noiembrie 2025: previziuni complete

17:30

Un bărbat din Soroca a fost condamnat la doi ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis după ce a răpit un automobil aflat la reparație într-un service auto din oraș. Pe lângă pedeapsa penală, el va trebui să achite și despăgubiri în valoare de peste 49.000 de lei proprietarului mașinii.