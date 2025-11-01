Au învățat să audă drumul spre gol. Cum fotbalul a devenit terapie pentru mai mulți nevăzători din Moldova (VIDEO)

Au învățat să audă drumul spre gol. Cum fotbalul a devenit terapie pentru mai mulți nevăzători din Moldova (VIDEO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md