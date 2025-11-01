„Vom apela la toate căile legale”. Nicolae Botgros, reacție la „acuzațiile grave la adresa familiei” sale
NewsMaker, 1 noiembrie 2025 08:30
Deputatul PAS și maestrul Nicolae Botgros a reacționat după informațiile apărute în spațiul public despre nepotul său, amenințând cu acțiuni în justiție. Parlamentarul respinge categoric orice asociere a numelui său sau al familiei sale cu decesul Andreei Cuciuc, și subliniază că informațiile vehiculate în mass-media sunt complet nefondate. Botgros a explicat că o viață întreagă […] The post „Vom apela la toate căile legale”. Nicolae Botgros, reacție la „acuzațiile grave la adresa familiei” sale appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 30 minute
08:30
LOTUS își deschide oficial porțile în Moldova pe 15.11.2025: performanță britanică, acum mai aproape ca oricând # NewsMaker
Marca britanică de renume mondial, LOTUS Cars, a intrat oficial pe piața din Moldova prin deschiderea reprezentanței LOTUS Moldova | DAAC-Hermes. Este un moment istoric pentru pasionații de automobile sport și electrice de ultimă generație, care pot acum descoperi și testa modelele emblematice direct în Chișinău. Modelele disponibile în Moldova Noua reprezentanță va aduce clienților moldoveni acces […] The post LOTUS își deschide oficial porțile în Moldova pe 15.11.2025: performanță britanică, acum mai aproape ca oricând appeared first on NewsMaker.
08:30
„Vom apela la toate căile legale”. Nicolae Botgros, reacție la „acuzațiile grave la adresa familiei” sale # NewsMaker
Deputatul PAS și maestrul Nicolae Botgros a reacționat după informațiile apărute în spațiul public despre nepotul său, amenințând cu acțiuni în justiție. Parlamentarul respinge categoric orice asociere a numelui său sau al familiei sale cu decesul Andreei Cuciuc, și subliniază că informațiile vehiculate în mass-media sunt complet nefondate. Botgros a explicat că o viață întreagă […] The post „Vom apela la toate căile legale”. Nicolae Botgros, reacție la „acuzațiile grave la adresa familiei” sale appeared first on NewsMaker.
08:30
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic din capitală, reținuți pentru fapte de corupție, au fost plasați în arest preventiv pe 30 de zile. Decizia a fost luată pe 31 octombrie, anunță Centrul Național Anticorupție (CNA). „Judecătoria Ciocana a decis aplicarea arestului preventiv în privința celor 2 persoane reținute, în […] The post Directoarea liceului „Gheorghe Asachi” – plasată în arest preventiv pentru 30 de zile appeared first on NewsMaker.
08:30
VIDEO Dezinformarea, testul alegerilor din 2025. Cum ne apărăm democrația fără să pierdem libertatea? Interviu NM cu Mihai Isac # NewsMaker
Alegerile parlamentare din 2025 au fost nu doar o confruntare politică, ci și un examen al rezistenței societății în fața dezinformării. Partidele au luptat pentru voturi și s-au acuzat reciproc de minciună și dezinformare, iar internetul a fost câmpul de luptă pentru mințile alegătorilor. Fake news-urile s-au amestecat cu informațiile reale, iar granița dintre adevăr […] The post VIDEO Dezinformarea, testul alegerilor din 2025. Cum ne apărăm democrația fără să pierdem libertatea? Interviu NM cu Mihai Isac appeared first on NewsMaker.
08:30
Constantin Țuțu rămâne după gratii. Curtea de Apel Centru a prelungit măsura de arest preventiv # NewsMaker
Ex-deputatul democrat Constantin Țuțu, cercetat penal pentru traversarea ilegală a frontierei și corupere, rămâne în arest preventiv. Curtea de Apel Centru a prelungit măsura preventivă pentru încă 30 de zile. Curtea de Apel Centru a examinat, pe 31 octombrie, recursul depus de Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), după ce Judecătoria Chișinău […] The post Constantin Țuțu rămâne după gratii. Curtea de Apel Centru a prelungit măsura de arest preventiv appeared first on NewsMaker.
08:30
Parlamentul a acordat vot de încredere Cabinetului de miniștri propus de Alexandru Munteanu. Noul Executiv a fost susținut de cei 55 de deputați ai formațiunii de guvernământ PAS. Noul Cabinet de miniștri va avea următoarea componență: Precizăm că, în baza votului de încredere acordat de Parlament, președintele Republicii Moldova numește Guvernul prin decret, în termen […] The post Parlamentul a acordat vot de încredere Guvernului Munteanu. Ce urmează appeared first on NewsMaker.
08:30
Cum a învățat Moldova să reziste propagandei. Mihai Isac: „Impactul dezinformării s-a întors ca un bumerang împotriva celor care au inițiat-o” # NewsMaker
Republica Moldova a trecut printr-o serie de teste democratice consecutive în ultimii ani, de la alegeri locale și prezidențiale, la referendum și scrutin parlamentar. Experiența acumulată a ajutat cetățenii să conștientizeze pericolele dezinformării și influențelor externe, în special din partea Federației Ruse. Fenomene precum „șoristanul” și campaniile de rusificare în Găgăuzia sau în comunitățile etnice […] The post Cum a învățat Moldova să reziste propagandei. Mihai Isac: „Impactul dezinformării s-a întors ca un bumerang împotriva celor care au inițiat-o” appeared first on NewsMaker.
08:30
(VIDEO) Parlamentul a votat Guvernul/ Unde pleacă Nicu Popescu/ ONG-iști PAS, în cabinetul Munteanu? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Directoarea liceului „Gheorghe Asachi”, în arestat preventiv pentru 30 de zile— Discuții aprinse în parlament despre ministrul desemnat al culturii— Guvernul Munteanu a fost votat— Alexandru Munteanu, despre un eventual vetting pentru avocați— Doi oameni din echipa lui Șor, condamnați— Planurile lui […] The post (VIDEO) Parlamentul a votat Guvernul/ Unde pleacă Nicu Popescu/ ONG-iști PAS, în cabinetul Munteanu? appeared first on NewsMaker.
08:30
Opt deputați și-au dat demisia. Mandatele vacante vor fi atribuite candidaților supleanți # NewsMaker
Parlamentul Republicii Moldova a luat act, în ședința din 31 octombrie, de demisia mai multor deputați ai fracțiunii PAS. Cinci dintre ei au renunțat la mandat după ce au fost numiți în funcții de miniștri în noul cabinet condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Astfel, Vladimir Bolea va activa, în continuare, în funcția de vicepremier și […] The post Opt deputați și-au dat demisia. Mandatele vacante vor fi atribuite candidaților supleanți appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
16:10
Munteanu spune că va demisiona dacă Moldova nu semnează tratatul de aderare la UE până în 2028 # NewsMaker
Prim-ministru desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că își va da demisia de onoare din funcția de șef al Guvernului în cazul în care Republica Moldova nu va semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în 2028. Precizarea a fost făcută pe 31 octombrie, în plenul Parlamentului, unde a venit pentru a cere votul de […] The post Munteanu spune că va demisiona dacă Moldova nu semnează tratatul de aderare la UE până în 2028 appeared first on NewsMaker.
16:10
Remorca unui TIR a fost cuprinsă de flăcări la Bălți. Patru echipe de pompieri au ajuns la fața locului. Focul a distrus toate bunurile materiale din autocamion. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), acesta era încărcat cu cabluri. Potrivit IGSU, incidentul a avut loc vineri, 31 octombrie. Flăcările au cuprins remorca unui autocamion […] The post Remorca unui TIR, încărcată cu cabluri, a luat foc la Bălți: ce spun pompierii appeared first on NewsMaker.
16:10
Doi foști lideri locali ai Partidului „Șor” au fost condamnați la câte 4 ani de închisoare cu suspendare pentru implicare în finanțarea ilegală a formațiunii. Potrivit Procuraturii Anticorupție, aceștia ar fi acceptat peste 6,4 milioane de lei de la un grup criminal organizat, bani folosiți pentru plata protestelor și a salariilor „în plic” ale membrilor […] The post Șefii organizațiilor „Șor” din Criuleni și Ialoveni – condamnați la închisoare appeared first on NewsMaker.
16:10
Dita Estfarm Group a celebrat 30·20·10 – trei decenii de leadership pe piața farmaceutică din Republica Moldova # NewsMaker
Dita Estfarm Group – liderul nr. 1 în distribuția farmaceutică din Republica Moldova – a marcat o triplă aniversare: 30 de ani de Dita Estfarm, 20 de ani de Farmacia Familiei și 10 ani de NonPharma Group. Evenimentul a reunit peste 300 de parteneri și colaboratori, într-o seară dedicată parteneriatului, performanței și recunoștinței. În cadrul […] The post Dita Estfarm Group a celebrat 30·20·10 – trei decenii de leadership pe piața farmaceutică din Republica Moldova appeared first on NewsMaker.
16:10
„Vrem să avem mai multă transparență”. Buzu, despre planurile sale pentru Cancelaria de Stat (VIDEO) # NewsMaker
Alexei Buzu, propus să fie secretar general al Cancelariei de Stat, a vorbit despre ce își propune să facă în noua funcție. El a subliniat necesitatea vitezei în implementarea programului de creștere economică, dar și a unei transparențe sporite. „Trebuie să ne mișcăm mult mai rapid, să avem viteză în ceea ce privește implementarea programului de […] The post „Vrem să avem mai multă transparență”. Buzu, despre planurile sale pentru Cancelaria de Stat (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
16:10
Creștere economică de până la 2% în următoarele 100 de zile? Ministrul desemnat al Economiei: Trebuie să mergem înainte cu reformele # NewsMaker
Republica Moldova ar putea înregistra o creștere economică de până la 2% în primele 100 de zile al noului cabinet de miniștri condus de Alexandru Munteanu, dacă planul de acțiuni al noului Guvern va fi implementat integral și cu rigoare, a declarat ministrul desemnat al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu. „Avem deja o creștere […] The post Creștere economică de până la 2% în următoarele 100 de zile? Ministrul desemnat al Economiei: Trebuie să mergem înainte cu reformele appeared first on NewsMaker.
16:10
(VIDEO) Usatîi, cetățean rus/I s-a propus lui Slusari funcția de ministru?/Primele 3 decizii ale Guvernului # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Alexandru Munteanu susține că va face schimbări în Guvern, dacă va fi nevoie— Munteanu: demisionez dacă Moldova nu aderă la UE până în 2028— Renato usatîi încă este cetățean rus— Slusari și-ar fi dorit să fie ministrul Agriculturii în noul Guvern?— Luminile […] The post (VIDEO) Usatîi, cetățean rus/I s-a propus lui Slusari funcția de ministru?/Primele 3 decizii ale Guvernului appeared first on NewsMaker.
16:10
Blocajul camioanelor la vama Leușeni-Albița, depășit? Ambasadă: aducem mulțumiri cabinetului prim-ministrului României # NewsMaker
În contextul blocajului camioanelor la vama Leușeni-Albița, Ambasada Republicii Moldova în România a declarat că, pe 30 octombrie, a solicitat asistența cabinetului prim-ministrului României și a Autorității Vamale Române. Pe 31 octombrie, ambasada a anunțat că circulația transportului de marfă a fost deblocată. „Aducem mulțumiri cabinetului prim-ministrului României și Autorității Vamale Române”, se arată în […] The post Blocajul camioanelor la vama Leușeni-Albița, depășit? Ambasadă: aducem mulțumiri cabinetului prim-ministrului României appeared first on NewsMaker.
16:10
(VIDEO) Vouchere pentru copii și combaterea infracțiunilor online. Inițiativele deputaților noului Parlament # NewsMaker
În timp ce parlamentul discuta noua componență a comisiilor permanente și a vicepreședinților, corespondenta NewsMaker, Alexandra Mereuța, a decis să întrebe deputații ce inițiative legislative intenționează să pună în aplicare în primul rând. Răspunsurile au fost foarte diferite: unii vorbeau deschis despre proiecte concrete, alții evitau subiectul sau refuzau să comenteze. De la modificări ale […] The post (VIDEO) Vouchere pentru copii și combaterea infracțiunilor online. Inițiativele deputaților noului Parlament appeared first on NewsMaker.
16:10
De ce bașcanul Găgăuziei n-a fost inclus în componența Guvernului Munteanu? Premierul desemnat: „N-am candidat” # NewsMaker
Prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat că nu a inclus bașcanul Găgăuziei în componența Guvernului pe care-l propune pentru că „nu are candidat la această poziție”. Totuși, el a dat asigurări că autonomia găgăuză este o regiune „importantă” și ar urma să fie unul dintre primele locuri pe care le va vizita, în cazul în […] The post De ce bașcanul Găgăuziei n-a fost inclus în componența Guvernului Munteanu? Premierul desemnat: „N-am candidat” appeared first on NewsMaker.
Ieri
16:10
Rafturi pentru produsele autohtone în magazinele din Moldova? PAS planifică măsuri de sprijin pentru producători # NewsMaker
Partidul de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) planifică să adopte în viitorul apropiat un proiect de lege care prevede rafturi pentru produsele autohtone în supermarket-urile din țară. Inițiativa face parte dintr-o serie de măsuri care urmăresc susținerea producătorilor locali. Precizările au fost făcute de deputatul PAS Radu Marian în cadrul ediției din 29 octombrie a […] The post Rafturi pentru produsele autohtone în magazinele din Moldova? PAS planifică măsuri de sprijin pentru producători appeared first on NewsMaker.
16:10
Angajări fictive și bani de la părinți. Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi”, reținută de ofițerii anticorupție # NewsMaker
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic din capitală au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) pentru fapte de corupție. Informația a fost comunicată pe 30 octombrie de reprezentanții CNA. Instituția a mai precizat că adjunctul directorului liceului este, de asemenea, cercetat, însă în stare de libertate. Reprezentanții […] The post Angajări fictive și bani de la părinți. Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi”, reținută de ofițerii anticorupție appeared first on NewsMaker.
16:10
Opoziția a vrut 4, guvernarea a decis că rămân 2. Cine sunt noii vicepreședinți ai Parlamentului # NewsMaker
Deputata PAS Doina Gherman și deputatul PSRM Vlad Batrîncea au fost realeși în funcțiile de vicepreședinți ai Parlamentului Republicii Moldova. Decizia a fost luată la ședința Parlamentului din 30 octombrie. Totodată, în timpul ședinței s-a decis că Parlamentul va avea în continuare doi vicepreședinți, deși opoziția a solicitat până la patru poziții. PAS a propus […] The post Opoziția a vrut 4, guvernarea a decis că rămân 2. Cine sunt noii vicepreședinți ai Parlamentului appeared first on NewsMaker.
16:10
Dodon a anunțat prioritățile PSRM: declarație privind „capturarea instituțiilor” și „revizuirea deciziilor” # NewsMaker
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a publicat pe 30 octombrie, pe Facebook, o postare în care susține că instituțiile statului s-ar afla sub „control politic”. El a anunțat că fracțiunea socialiștilor din Parlament va propune adoptarea unei declarații care să constate pretinsul caracter capturat al instituțiilor și și-a exprimat speranța că […] The post Dodon a anunțat prioritățile PSRM: declarație privind „capturarea instituțiilor” și „revizuirea deciziilor” appeared first on NewsMaker.
16:10
(VIDEO) Din nou fără Plahotniuc: au fost audiați cinci martori în dosarul „furtul miliardului” # NewsMaker
Cinci martori în dosarul „furtul miliardului”, în care figurează Vladimir Plahotniuc, au fost audiați pe 29 octombrie la Judecătoria sectorului Buiucani. Ei au declarat că nu au avut contacte personale cu fostul lider al Partidului Democrat și nu au discutat cu acesta despre operațiuni financiare. Printre cei audiați se numără fosta directoare executivă a fundației […] The post (VIDEO) Din nou fără Plahotniuc: au fost audiați cinci martori în dosarul „furtul miliardului” appeared first on NewsMaker.
16:10
Botgros, despre viitorul ministru al Culturii: „Nu-l cunosc pe domnul Jardan, poate dumnealui mă cunoaște” # NewsMaker
Deputatul PAS Nicolae Botgros a spus că nu îl cunoaște pe candidatul propus pentru funcția de ministru al Culturii, Cristian Jardan, însă este deschis pentru colaborare. Botgros, care este dirijor de meserie, a mai menționat că, cel mai probabil, se va regăsi în comisia parlamentară permanentă specializată pe domeniul culturii. Precizările au fost făcute în […] The post Botgros, despre viitorul ministru al Culturii: „Nu-l cunosc pe domnul Jardan, poate dumnealui mă cunoaște” appeared first on NewsMaker.
16:10
„Vom solicita retragerea gradelor didactice și manageriale”. Perciun, reacție la reținerea directoarei de la „Gheorghe Asachi” # NewsMaker
Consiliul de etică al Ministerului Educației va lua act de probele prezentate de CNA în cazul directoarei liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău și va solicita retragerea gradelor didactice și manageriale. Declarația a fost făcută de ministrul Educației în exercițiu, Dan Perciun. „Nu pot decât să salut intervenția promptă a organelor de drept. Cred că orice […] The post „Vom solicita retragerea gradelor didactice și manageriale”. Perciun, reacție la reținerea directoarei de la „Gheorghe Asachi” appeared first on NewsMaker.
16:10
VIDEO Zeci de camioane blocate în vama Leușeni-Albița. Serviciul Vamal răspunde nemulțumirilor # NewsMaker
Ex-directorul Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, a declarat pe 30 octombrie că zeci de camioane stau în rând la vama Leușeni. El a spus că imagini în acest sens i-au fost trimise în dimineața zilei de exportatori de fructe, „care sunt în disperare”. Pentru NewsMaker, Serviciul Vamal a precizat că fotografiile au fost făcute în […] The post VIDEO Zeci de camioane blocate în vama Leușeni-Albița. Serviciul Vamal răspunde nemulțumirilor appeared first on NewsMaker.
16:10
(VIDEO) Directoarea liceului „Asachi”, reținută/ Deputații împart fotoliile/ 97 de volume ale lui Plahotniuc # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Directoarea liceului „Gheorghe Asachi”, reținută de ofițerii Anticorupție— Opoziția a vrut 4, guvernarea 2: Cine sunt vicepreședinții Parlamentului?— Lukoil a decis cui vinde activele sale internaționale— A fost survolat spațiul aerian al țării? Răspunsul autorităților— Plahotniuc se plânge că nu are suficient […] The post (VIDEO) Directoarea liceului „Asachi”, reținută/ Deputații împart fotoliile/ 97 de volume ale lui Plahotniuc appeared first on NewsMaker.
16:10
Plîngău și Usatîi, replici acide pe funcția din Comisia securitate națională: „Ați ajuns în parlament cu „бесплатная путёвка” # NewsMaker
Deputatul PAS Dinu Plîngău și colegul său din partea „Partidului Nostru” (PN), Renato Usatîi, au avut un schimb de replici la ședința plenară din 30 octombrie, referitor la funcția de vicepreședinte al Comisie parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, pentru care a fost înaintat cel din urmă. Plîngău consideră că profilul lui Usatîi […] The post Plîngău și Usatîi, replici acide pe funcția din Comisia securitate națională: „Ați ajuns în parlament cu „бесплатная путёвка” appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
„Ar trebui îmbunătățită viața celor care nu locuiesc în capitală“. Ce așteaptă locuitorii Chișinăului de la noul guvern? (VIDEO) # NewsMaker
Un nou cabinet de miniștri și noi așteptări. Vineri, 31 octombrie, candidatul la funcția de premier, Alexandru Munceanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare în Parlament. Echipa NewsMaker i-a întrebat pe locuitorii capitalei ce priorități ar trebui să aibă viitorul Guvern. Unii așteaptă îmbunătățirea sistemului medical și creșterea salariilor, alții — reparația drumurilor […] The post „Ar trebui îmbunătățită viața celor care nu locuiesc în capitală“. Ce așteaptă locuitorii Chișinăului de la noul guvern? (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
16:10
Fiul unui primar din Moldova ar lupta în Ucraina de partea Rusiei? Presa: domiciliul edilului, percheziționat # NewsMaker
Domiciliul primarului comunei Zorile, raionul Orhei, a fost una dintre locațiile percheziționate de oamenii legii pe 29 octombrie, în dosarul care vizează „activitatea mercenarilor”, potrivit TVR Moldova. Primarul a confirmat pentru sursa citată perchezițiile, menționând că „s-au ridicat niște lucruri” personale ale fiului său, care se află în Ucraina. Edilul a precizat că nu știe […] The post Fiul unui primar din Moldova ar lupta în Ucraina de partea Rusiei? Presa: domiciliul edilului, percheziționat appeared first on NewsMaker.
16:10
Șofer din Republica Moldova implicat într-un accident grav la Iași: două persoane și-au pierdut viața # NewsMaker
Un camion condus de un șofer din Republica Moldova s-a răsturnat în comuna Bălțați, județul Iași, după ce s-a ciocnit cu un autoturism care a intrat pe contrasens. În urma impactului, șoferul mașinii, un bărbat de 36 de ani, a murit pe loc. O tânără de 19 ani, pasageră în același autoturism, a suferit un […] The post Șofer din Republica Moldova implicat într-un accident grav la Iași: două persoane și-au pierdut viața appeared first on NewsMaker.
16:10
PSRM nu va vota noul guvern, dar este gata să-și împărtășească experiența: „Vom face tot posibilul” # NewsMaker
După consultările cu prim-ministrul desemnat Alexandru Munteanu, liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că fracțiunea socialiștilor nu va susține nici guvernul, nici programul de guvernare. „Fiind în opoziție, lucrul acesta este evident. Noi nu putem să ne asumăm responsabilitatea politică pentru un guvern și o programă promovată de majoritatea parlamentară”, a precizat Dodon. Totuși, el a […] The post PSRM nu va vota noul guvern, dar este gata să-și împărtășească experiența: „Vom face tot posibilul” appeared first on NewsMaker.
16:10
VIDEO Moldoveni plătiți ilegal să lupte în Ucraina și alte țări? Detalii despre descinderile în „dosarul mercenarilor” # NewsMaker
Cetățeni ai Republicii Moldova s-ar fi înrolat, contra bani, în formațiuni paramilitare ilegale de tipul „Wagner” și altele similare. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General al Poliției (IGP), în urma perchezițiilor efectuate pe 29 octombrie, în dosarul ce vizează „activitatea mercenarilor”. Potrivit instituției, persoanele ar fi participat, în calitate de combatanți, la diverse conflicte […] The post VIDEO Moldoveni plătiți ilegal să lupte în Ucraina și alte țări? Detalii despre descinderile în „dosarul mercenarilor” appeared first on NewsMaker.
16:10
(VIDEO) Unde își lansează copiii propriile avioane? Atelierul de aeromodelism din Chișinău pregătește viitorii ingineri # NewsMaker
Lemn, carton și multă răbdare – sunt ingredientele din care se nasc adevărate visuri. La Chișinău, zeci de copii își asamblează primele avioane și rachete în cercul de aeromodelism. Aici nu doar se lipesc piese – aici se învață legile fizicii, aerodinamica și precizia gândirii inginerești. Fiecare model trebuie să fie nu doar frumos, ci […] The post (VIDEO) Unde își lansează copiii propriile avioane? Atelierul de aeromodelism din Chișinău pregătește viitorii ingineri appeared first on NewsMaker.
16:10
(VIDEO) Costiuc: Sandu să nu se grăbească/ Lui Stoianoglo nu-i trebuie imunitate/ Alternativă pentru Lukoil # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Percheziții pentru mercenarii moldoveni ai grupării „Wagner”— Stoianoglo susține că nu are nevoie de imunitate parlamentară— Moldova caută surse și rute alternative de aprovizionare cu carburanți— Lasă Consiliul Municipal Bălți pentru fotoliul de deputat— Biroul Parlamentului UE la Chișinău, inaugurat la început […] The post (VIDEO) Costiuc: Sandu să nu se grăbească/ Lui Stoianoglo nu-i trebuie imunitate/ Alternativă pentru Lukoil appeared first on NewsMaker.
16:10
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu este acuzat de cinci infracțiuni diferite. În timpul dezbaterilor judiciare, în dosarul privind îmbogățirea ilicită, care au demarat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe 28 octombrie, au fost anunțate cel puțin cinci capete de acuzare. Lui Constantin Țuțu i se incriminează cinci capete de acuzare, care au fost anunțate în […] The post Constantin Țuțu este acuzat de cinci infracțiuni penale simultan (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
16:10
Omorul din sectorul Rîșcani: killer-ul, cetățean turc, va fi extrădat din Marea Britanie în Moldova # NewsMaker
Cetățeanul turc, care a împușcat un bărbat în sectorul Rîșcani din Chișinău în iulie 2024, va fi extrădat în Republica Moldova din Marea Britanie, pentru a fi tras la răspundere penală. Procuratura Generală precizează că admiterea extrădării a fost posibilă datorită cooperării active cu autoritățile britanice și Serviciul de urmărire penală al Coroanei, reflectând eforturile […] The post Omorul din sectorul Rîșcani: killer-ul, cetățean turc, va fi extrădat din Marea Britanie în Moldova appeared first on NewsMaker.
16:10
Tarlev, după consultările cu Munteanu: „Ne cunoaștem de mult timp. Îi cunosc capacitățile” # NewsMaker
Urmare a consultărilor cu candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, parlamentarul neafiliat Vasile Tarlev a declarat că îl cunoaște pe Alexandru Munteanu „de mult timp”. Mai mult, Tarlev a spus că, atunci când a devenit premier, a discutat cu Munteanu despre „posibila deținere a dumnealui a unei funcții de ministru a finanțelor”. În ceea ce […] The post Tarlev, după consultările cu Munteanu: „Ne cunoaștem de mult timp. Îi cunosc capacitățile” appeared first on NewsMaker.
28 octombrie 2025
16:10
Peste 800 de moldoveni, lăsați fără buletine românești la vamă? Presa: principalul motiv – domiciliul fictiv # NewsMaker
Aproximativ 870 de persoane cu dublă cetățenie româno-moldovenească au rămas, de la începutul anului 2025, fără buletine de identitate românești, scrie 24iasi.ro cu referire la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași. Documentele au fost reținute la frontieră. Potrivit sursei citate, principalul motiv este domiciliul fictiv declarat în România. Presa română scrie că cetățenii moldoveni care […] The post Peste 800 de moldoveni, lăsați fără buletine românești la vamă? Presa: principalul motiv – domiciliul fictiv appeared first on NewsMaker.
16:10
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a prezentat lista tuturor miniștrilor care ar urma să facă parte din viitorul Cabinet. Potrivit acesteia, opt miniștri din Guvernul Recean și-ar putea păstra funcțiile. „Aceasta este echipa împreună cu care voi merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Prioritatea noastră este să […] The post Lista completă a candidaților pentru funcția de miniștri în „Guvernul Munteanu” appeared first on NewsMaker.
16:10
Zborurile de pe pista principală a Aeroportului Chișinău vor fi redirecționate pe pista secundară. Care este motivul? # NewsMaker
Pista principală de decolare și aterizare a Aeroportului Internațional Chișinău va fi supusă lucrărilor de mentenanță și modernizării sistemului de balizaj luminos. Pe durata intervențiilor, zborurile vor fi redirecționate temporar pe pista alternativă, folosind proceduri instrumentale adecvate pentru a menține siguranța operațiunilor aeriene, anunță Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) într-un comunicat oficial. Locuitorii din zonele adiacente […] The post Zborurile de pe pista principală a Aeroportului Chișinău vor fi redirecționate pe pista secundară. Care este motivul? appeared first on NewsMaker.
16:10
Informațiile care circulă pe rețelele sociale despre „abonamente gratuite pentru 6 luni” în transportul public din Chișinău sunt false. Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) și Primăria Municipiului Chișinău nu au lansat nicio campanie de acest tip, avertizează autoritățile. Potrivit RTEC, în ultimele zile pe rețelele sociale au apărut postări care promovau un așa-numit „MobilCard – […] The post RTEC dezminte: Nu au fost emise „carduri gratuite pentru 6 luni” appeared first on NewsMaker.
16:10
Numărul infracțiunilor și al accidentelor rutiere este în descreștere în ultimii patru ani. Anunțul a fost făcut de către ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, care a făcut bilanțul activității sale în fruntea instituției. Potrivit ei, nivelul infracțiunilor ușoare s-a diminuat cu 30%, iar numărul tragediilor pe șosea este în scădere cu 20%. […] The post (VIDEO) Moldova: infracțiunile au scăzut cu 30%, iar accidentele rutiere cu 20% appeared first on NewsMaker.
16:10
După Filat, a luat cuvântul Plahotniuc. Ce au relatat primii martori audiați în dosarul ex-liderului PDM # NewsMaker
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a audiat pe 27 octombrie primii martori în dosarul în care fostul lider PDM Vladimir Plahotniuc este acuzat de complicitate la furtul miliardului. Depozițiile au fost depuse de ex-președintele Parlamentului Igor Corman și de fostul secretar general al Aparatului Președintelui Ion Păduraru. NewsMaker relatează ce au declarat și de ce Plahotniuc […] The post După Filat, a luat cuvântul Plahotniuc. Ce au relatat primii martori audiați în dosarul ex-liderului PDM appeared first on NewsMaker.
16:10
Un copil de doi ani a căzut într-o fântână din raionul Florești. Salvatorii ajunși la fața locului au reușit să recupereze corpul băiatului, însă medicii au constatat decesul acestuia. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a precizat că tragedia a avut loc pe 28 octombrie. Potrivit Inspectoratului, cazul a […] The post Tragedie în raionul Florești: un copil de 2 ani a murit după ce a căzut într-o fântână appeared first on NewsMaker.
16:10
(VIDEO) Ministerul Finanțelor cere despăgubiri de milioane de la Plahotniuc în dosarul „furtul miliardului” # NewsMaker
Ministerul Finanțelor îi cere lui Vladimir Plahotniuc despăgubiri în valoare de 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro în dosarul „furtul miliardului”. Fostul lider al Partidului Democrat nu s-a prezentat nici de această dată în fața instanței. La ședința de luni, 27 octombrie, desfășurată la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, au fost audiați […] The post (VIDEO) Ministerul Finanțelor cere despăgubiri de milioane de la Plahotniuc în dosarul „furtul miliardului” appeared first on NewsMaker.
16:10
(VIDEO) Lukoil vinde benzinăriile din Moldova?/Grosu „arată locul” lui Ceban/Rețelele sociale reglementate? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Lista lui Munteanu este gata. Cine sunt miniștrii pe care-i vrea în viitorul Guvern?— Consiliul Audiovizualului va monitoriza rețelele sociale?— Grosu îi recomandă lui Ceban „să se ocupe de treburile sale, la locul său”— Contrabandă cu chitare: 20 de instrumente, descoperite la […] The post (VIDEO) Lukoil vinde benzinăriile din Moldova?/Grosu „arată locul” lui Ceban/Rețelele sociale reglementate? appeared first on NewsMaker.
16:10
Peste 8.000 doar anul acesta: câte persoane au beneficiat de cursuri de limba română în Moldova? # NewsMaker
Peste 8.200 de adulți beneficiază în 2025 de cursuri gratuite de limba română. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cifra depășește semnificativ numărul planificat inițial. Ministerul a anunțat că, de la lansarea programului în 2023, au beneficiat circa 25.000 de persoane. Între timp, ministerul a precizat că este în proces de elaborare a programului de învățare […] The post Peste 8.000 doar anul acesta: câte persoane au beneficiat de cursuri de limba română în Moldova? appeared first on NewsMaker.
27 octombrie 2025
16:00
Doar trei smochini? Activiștii contestă versiunea oficială privind tăierile ilegale din centrul Chișinăului # NewsMaker
O persoană a fost amendată cu peste 5.000 de lei pentru tăierea ilegală a trei smochini dintr-un spațiu verde din centrul Chișinăului, pe strada 31 August 1989. Totuși, Asociația „Pădurea Noastră” susține că numărul real de arbori tăiați este mai mare și lansează un apel public pentru colectarea de dovezi care să permită replantarea tuturor […] The post Doar trei smochini? Activiștii contestă versiunea oficială privind tăierile ilegale din centrul Chișinăului appeared first on NewsMaker.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.