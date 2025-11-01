În Moldova scad autorizațiile de construcție, dar prețul locuințelor rămâne ridicat

07:00

Scene de groază au avut loc la Văsieni, din raionul Telenești, unde bărbatul de 58 de ani a fost ucis cu o cruzime greu de imaginat de doi tineri. Aceștia l-ar fi dus cu o căruță lângă un iaz, la un kilometru de la sat, și ar fi încercat să-i dea foc, spun apropiații victimei.