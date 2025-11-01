Meteo, 1 noiembrie 2025: prima zi a ultimei luni de toamnă va fi una frumoasă, fără precipitații

06:10

În raioanele de nord ale Republicii Moldova, ultima zi de octombrie, conform prognozelor meteorologilor va fi una cu timp frumos, fără precipitații și cu valori termice adecvate perioadei. Astfel, în termometre vom avea de la +6 la +16 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar cinci la sută, umiditatea aerului va fi de 44 […] Post-ul Meteo, 31 octombrie 2025: ultima zi de octombrie va fi frumoasă și fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.