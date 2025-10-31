CONTRASENS | Sociologul Doru Petruți, în platoul ZIUA: Învestirea Guvernului Munteanu și provocările noii guvernări PAS

12:50

Numărul victimelor în urma atacurilor masive lansate de Rusia în noaptea de miercuri spre joi a crescut. Pe lângă cei doi morți confirmați la Zaporojie, autoritățile din regiunea Vinița au anunțat decesul unei fetițe de 7 ani rănite în timpul bombardamentelor. Potrivit Administrației Militare Regionale Vinița, copilul a murit la spital din cauza rănilor suferite […] Articolul O fetiță de 7 ani a murit în Vinița, iar la Zaporojie bilanțul a ajuns la doi morți. Peste 650 de drone și 50 de rachete rusești au fost lansate asupra Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.