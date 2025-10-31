/VIDEO/ Deputata Victoria Belous, aplaudată în picioare: „Au trăit un an cu 33.000 de lei și arată suficient de bolfoșei”

/VIDEO/ Deputata Victoria Belous, aplaudată în picioare: „Au trăit un an cu 33.000 de lei și arată suficient de bolfoșei”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8