Mitropolitul Basarabiei, Petru, mesaj de binecuvântare pentru Guvernul Munteanu: sprijin pentru credința creștină și promovarea identității autentice a poporului român din Republica Moldova

Ministrul Educației, Perciun Dan, a salutat intervenția promptă a organelor de drept în cazul de corupție de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, unde directorul și un reprezentant al unui agent economic au fost reținuți de CNA. „Orice abatere de acest gen trebuie sancționată cât mai dur, pentru că astfel de practici afectează imaginea …