Victoria Belous, de la tribuna Parlamentului: „Sunt oameni care se rup pentru economia asta. Dar știți cu cât ați contribuit la o pensie, la un drum, la o investiție? Cu zero lei”
Ziarul de Garda, 31 octombrie 2025 20:30
Deputata PAS, Victoria Belous, a ținut un discurs de la tribuna Parlamentului în cadrul ședinței din 31 octombrie. Luarea de cuvânt a fostei ministre a Finanțelor a strâns sute de aprecieri și peste o mie de distribuiri în doar o oră de la publicare. Luare de cuvânt a deputatei Victoria Belous în timpul dezbaterilor privind...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
20:30
Victoria Belous, de la tribuna Parlamentului: „Sunt oameni care se rup pentru economia asta. Dar știți cu cât ați contribuit la o pensie, la un drum, la o investiție? Cu zero lei” # Ziarul de Garda
Deputata PAS, Victoria Belous, a ținut un discurs de la tribuna Parlamentului în cadrul ședinței din 31 octombrie. Luarea de cuvânt a fostei ministre a Finanțelor a strâns sute de aprecieri și peste o mie de distribuiri în doar o oră de la publicare. Luare de cuvânt a deputatei Victoria Belous în timpul dezbaterilor privind...
Acum o oră
20:00
„Deputații trebuie să fie competenți, integri și bine intenționați.” Cum s-a schimbat profilul aleșilor poporului în 34 de ani de independență # Ziarul de Garda
Deputatul nu este doar o figură politică, ci un reprezentant al cetățenilor controlează activitatea Guvernului. Parlamentarii trebuie să fie competenți și integri, afirmă experții consultați de Ziarul de Gardă. În timp ce analistul politic Igor Boțan vorbește despre nevoia unui Parlament format din cei mai buni reprezentanți din domeniile-cheie ale societății, directorul de programe Promo-LEX,...
Acum 2 ore
19:30
Primul mesaj al prim-ministrului Alexandru Munteanu după învestire: „Este o mare onoare pentru mine să pot servi țara” # Ziarul de Garda
Premierul Alexandru Munteanu a venit cu primul mesaj după ce Parlamentul a oferit votul de încredere Cabinetului de miniștri și a aprobat programul de guvernare „UE, pace, dezvoltare”. Noul prim-ministru a scris un mesaj de mulțumire pentru deputați pe pagina sa de Facebook. „Mulțumesc deputaților Parlamentului R. Moldova pentru sprijinul acordat programului de guvernare și...
18:50
Legislativul s-a reunit vineri, 31 octombrie, în ședință. Candidatul desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al Parlamentului. UPDATE 18:43 În urma votului, 55 de deputați din Parlament au votat pentru noul guvern, în frunte cu Alexandru Munteanu. UPDATE...
Acum 4 ore
18:20
LIVE/ Ședința Parlamentului. PSRM, PCRM, Alternativa, Democrația Acasă și Partidul Nostru nu vor vota Guvernul Munteanu # Ziarul de Garda
Legislativul s-a reunit vineri, 31 octombrie, în ședință. Candidatul desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al Parlamentului. UPDATE 18:07 Partidul Nostru nu va vota Guvernul nou propus. UPDATE 16:52 Democrația Acasă și-a exprimat decizia de a nu susține...
18:10
LIVE/ Ședința Parlamentului. PSRM, PCRM, Alternativa, Democrația Acasă și Partidul Nostru nu vota susține Guvernul Munteanu # Ziarul de Garda
Legislativul s-a reunit vineri, 31 octombrie, în ședință. Candidatul desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al Parlamentului. UPDATE 18:07 Partidul Nostru nu va vota Guvernul nou propus. UPDATE 16:52 Democrația Acasă și-a exprimat decizia de a nu susține...
18:00
Întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta a fost anulată din cauza cerințelor dure ale Rusiei față de Ucraina # Ziarul de Garda
Statele Unite au anulat o întâlnire planificată la Budapesta între președintele american Donald Trump și liderul Kremlinului, Vladimir Putin, din cauza pozițiilor ferme ale Moscovei cu privire la Ucraina, scrie Reuters. Citând surse bine informate, raportul precizează că decizia de anulare a întâlnirii a fost luată în urma unei conversații telefonice tensionate între miniștrii de...
17:40
„Justiție” cu întârziere: un agresor cu patru dosare penale, examinate de aceeași judecătoare, trimis după gratii pentru doar doi ani și jumătate. Și-a amenințat concubina cu un topor, după ce a făcut același lucru anterior față de un polițist # Ziarul de Garda
Un bărbat din raionul Florești, care și-a agresat anterior concubina în repetate rânduri, a amenințat-o cu toporul și a încălcat ordinul de restricție pe care-l avea, ajunge după gratii abia peste cinci ani de la primul sunet al femeii la urgență, când a declarat că a fost bătută în stradă. Cu un cazier judiciar amplu,...
17:30
CNA: Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” și reprezentantul unui agent economic au fost plasați în arest pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău și reprezentantul unui agent economic au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul de delapidarea, corupție și trafic de influență, anunță vineri, 31 octombrie, Centrul Național Anticorupție (CNA). Conform unui comunicat de presă emis de CNA, pe 30 octombrie, directoarea liceului Natalia Bulat...
17:30
„Jocuri politice” și „provocări”: FEA, condusă de Dorin Damir, comentează lupta dintre deputatul rus pro-război și Ion Șoltoianu # Ziarul de Garda
Lupta dintre Jeff Monson și Ion Șoltoianu ar fi urmat să se desfășoare în Federația Rusă. Totuși, Ion Șoltoianu ar fi insistat ca „ultima sa luptă din carieră” să aibă loc în R. Moldova. În context, Fighting & Entertainment Association (FEA), condusă de Dorin Damir, se declară „apolitici”: „Îndemnăm toți fanii, sportivii și jurnaliștii să...
17:20
Constantin Țuțu, încă 30 de zile în arest pentru traversarea ilegală a frontierei şi corupere # Ziarul de Garda
Urmare a recursului depus de procurorii PCCOCS, arestul fostului deputat Constantin Țuțu a fost prelungit cu încă 30 de zile pentru traversarea ilegalǎ a frontierei şi pentru corupere, anunță PCCOCS. În vederea continuării obiective a investigațiilor, un astfel de recurs a fost depus de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) la Curtea...
17:00
LIVE/ Ședința Parlamentului. PSRM, PCRM, Alternativa și Democrația Acasă nu vor susține Guvernul Munteanu # Ziarul de Garda
Legislativul s-a reunit vineri, 31 octombrie, în ședință. Candidatul desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al Parlamentului. UPDATE 16:52 Democrația Acasă și-a exprimat decizia de a nu susține Guvernul Munteanu. UPDATE 16:48 De la tribuna Parlamentului, Ion Ceban...
16:50
LIVE/ Ședința Parlamentului. După runda de întrebări, PSRM și PCRM au declarat că nu vor susține Guvernul Munteanu # Ziarul de Garda
Legislativul s-a reunit vineri, 31 octombrie, în ședință. Candidatul desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al Parlamentului. UPDATE 16:48 De la tribuna Parlamentului, Ion Ceban a declarat că Alternativa nu va vota noul Guvern. UPDATE 16:40 Reprezentanții PSRM...
Acum 6 ore
16:40
„Presiuni din partea lui Filat și Plahotniuc”. Cum ar fi fost preluată Publika TV de către Plahotniuc. Declarațiile martorilor în dosarul „Frauda bancară” # Ziarul de Garda
Astăzi, 31 octombrie, a continuat audierea martorilor acuzării în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, tot în absența inculpatului care „a rugat să nu fie escortat, pe motiv că trebuie să facă cunoștință cu materialele cauzei”. În ședință, cei audiați au făcut mărturii despre cum și-a extins Plahotniuc influența asupra mass-mediei din R. Moldova: de la...
16:30
Escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari, în valoare de peste 12 milioane de lei. Doi bărbați au fost reținuți, iar o femeie este cercetată în stare de libertate # Ziarul de Garda
Trei persoane, un cetățean al Federației Ruse, în vârstă de 49 de ani, și doi moldoveni, un bărbat de 29 și o femeia de 33 de ani din Chișinău, au fost documentate în cadrul a două cauze penale pornite pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari, anunță vineri, 31 octombrie, Inspectoratul General al...
16:20
LIVE TEXT/ Ucraina predă prizonieri de război ruși Lituaniei pentru urmărire penală pentru crime de război. Război în Ucraina, ziua 1346 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:00 Ucraina a predat Lituaniei un prizonier de război rus pentru urmărire penală pentru crime de război, a declarat procurorul general Ruslan Kravchenko pe 31 octombrie, scrie presa ucraineană. Aceasta este prima dată de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei când Ucraina a predat un prizonier rus unei țări străine pentru urmărire penală, stabilind ceea ce...
16:10
Legislativul s-a reunit vineri, 31 octombrie, în ședință. Candidatul desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al Parlamentului. UPDATE 16:05 Veronica Roșca, președinta Comisiei juridică pentru numiri și imunități, dă citire proiectului de lege prin care se susține programul...
16:00
Un deputat rus, susținător al războiului din Ucraina, va lupta la Chișinău. Adversarul acestuia în ringul FEA – Ion Șoltoianu # Ziarul de Garda
Luptătorul de arte marțiale mixte (MMA) Jeff Monson, care a renunțat la cetățenia americană în favoarea celei ruse, devenind, în 2023, deputat în Bașkortostan, este așteptat în R. Moldova pe 29 noiembrie. Acesta va urca în ring împotriva fostului sportiv Ion Șoltoianu, vizat anterior în mai multe dosare penale și condamnat pentru omor. Evenimentul este...
16:00
Incendiu la Bălți. Remorca unui autocamion încărcată cu cabluri a fost cuprinsă de flăcări # Ziarul de Garda
Pe 31 octombrie 2025, pompierii din municipiul Bălți au intervenit pentru a lichida flăcările care au cuprins remorca unui autocamion de tip TIR care era încărcat cu cabluri, scrie Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:46. La fața locului au fost îndreptate patru echipe de...
15:40
Alexandru Munteanu își va da demisia dacă R. Moldova nu încheie negocierile pentru aderare la UE până în 2028? „Cu siguranță” # Ziarul de Garda
Candidatul desemnat la funcția de premier Alexandru Munteanu își va da demisia în cazul în care R. Moldova nu va încheia negocierile cu UE până în 2028. Declarațiile au fost făcute vineri, 31 octombrie, în cadrul sesiunii de întrebări din plenul Parlamentului care a precedat votul de încredere al deputaților. Întrebat deputatul din partea Partidului...
15:10
O rețea care transporta ilegal droguri în conserve de fructe, în valoare de peste 6 milioane de lei, a fost destructurată # Ziarul de Garda
O grupare infracțională specializată în traficul de droguri în proporții deosebit de mari a fost documentată timp de trei luni și destructurată de Inspectoratul General al Poliției (IGP), anunță vineri, 31 octombrie, IGP. Rețeaua introducea droguri pe teritoriul R. Moldova, prin intermediul transportatorilor de colete din Europa. Astfel, oamenii legii au efectuat o percheziție într-un...
Acum 8 ore
14:20
Dreptul la muncă pentru persoanele cu dizabilități: cum sunt sprijinite în procesul de angajare # Ziarul de Garda
Toate persoanele cu dizabilități au dreptul să fie încadrate în câmpul muncii. Pentru acestea, munca nu înseamnă doar un venit, ci și o formă de incluziune, recunoaștere și participare activă în societate. Au nevoie să se simtă utile, respectate și sprijinite. Deși întâmpină deseori obstacole, dorința de a contribui și de a face parte dintr-un...
14:10
DECLARAȚIE/ ONG-urile de media condamnă campaniile de hărțuire a presei în mediul online # Ziarul de Garda
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), alături de organizațiile cosemnatare, între care și Asociația Media-Guard, semnalează inadmisibilitatea tolerării practicilor de intimidare în mediul online a jurnaliștilor. Cerem organelor de drept să tragă la răspundere autorul amenințărilor, calomniilor și injuriilor la adresa jurnalistei TV8 Mariana Rață. La 30 octombrie, Mariana Rață a devenit ținta injuriilor, etichetărilor jignitoare și...
13:50
S.A. Administraţia Națională a Drumurilor (AND) are un nou director interimar. Este vorba despre Ștefan Popa, directorul executiv al instituției. Viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, împreună cu șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojohari, l-au prezentat, pe 31 octombrie, colaboratorilor pe noul director interimar, potrivit unui comunicat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale....
13:10
Liderii din Ialoveni și Criuleni al ex-partidului Șor au fost condamnați la patru ani de închisoare cu suspendare. PA va contesta decizia # Ziarul de Garda
Președinții Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid Politic „Șor”, au fost condamnați pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către „un grup criminal organizat”, anunță vineri, 31 octombrie, Procuratura Anticorupție (PA). Potrivit datelor Ziarului de Gardă, președintele Oficiului Teritorial Criuleni este Andrei Burciu, iar președintele...
12:50
VIDEO/ Dita Estfarm Group a celebrat 30·20·10 – trei decenii de leadership pe piața farmaceutică din Republica Moldova # Ziarul de Garda
Dita Estfarm Group – lider în distribuția farmaceutică din Republica Moldova – a marcat o triplă aniversare: 30 de ani de Dita Estfarm, 20 de ani de Farmacia Familiei și 10 ani de NonPharma Group. Evenimentul a reunit peste 300 de parteneri și colaboratori, într-o seară dedicată parteneriatului, performanței și recunoștinței. În cadrul ceremoniei, reprezentanții...
Acum 12 ore
12:40
Începând cu 1 noiembrie, toți conducătorii auto sunt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire conectată # Ziarul de Garda
De sâmbătă, 1 noiembrie până pe 31 martie, potrivit Regulamentului circulației rutiere, toți conducătorii auto sunt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire conectată la mașini, anunță vineri, 31 octombrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). „Scopul acestei măsuri este sporirea vizibilității vehiculelor în trafic și reducerea riscului de accidente, mai...
12:20
Adaptare, sprijin și colaborare – rețeta succesului pentru un an școlar echilibrat: „Aveți încredere în copilul vostru și nu vă temeți să cereți sprijin” # Ziarul de Garda
Începutul unui nou an școlar aduce emoții, dar și neliniști pentru orice familie. Pentru unii copii adaptarea vine firesc, pentru alții însă această perioadă poate însemna un adevărat proces de acomodare – cu regulile noi, cu rutina de dimineață și cu provocările de zi cu zi. Și părinții, la rândul lor, trăiesc aceste schimbări, învățând...
12:10
Doi tineri de 19 ani din Fălești au fost surprinși în flagrant în timp ce încercau să plaseze droguri într-o zonă forestieră din sectorul Ciocana al capitalei, anunță vineri, 31 octombrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Astfel, oamenii legii au stabilit că aceștia activau în calitate de curieri ai unui magazin online de droguri, fiind...
10:50
Deputatul Nicu Popescu a fost numit emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Președinta a semnat decretul # Ziarul de Garda
Nicu Popescu a fost numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Președinta Maia Sandu a semnat vineri, 31 octombrie, decretul privind numirea acestuia, anunță Președinția. Astfel, Popescu a anunțat că va renunța la mandatul de deputat pe care-l deține. „Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice are mandatul de...
10:30
Legislativul s-a reunit vineri, 31 octombrie, în ședință. Candidatul desemnat de președinta Mai Sandu pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al Parlamentului. UPDATE 10:16 A început audierea candidatului desemnat la funcția de prim-ministru Alexandru Munteanu. Acesta prezintă programul guvernamental și echipa. „Vă promit...
10:20
Nicu Popescu a fost numit emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Președinta a semnat decretul # Ziarul de Garda
Nicu Popescu a fost numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Președinta Maia Sandu a semnat vineri, 31 octombrie, decretul privind numirea acestuia, anunță Președinția. „Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice are mandatul de a consolida sprijinul pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea...
10:00
Tânăr de 20 de ani, condamnat la patru ani de închisoare după ce a urcat la volan fără permis și a accidentat un pieton care ulterior a decedat # Ziarul de Garda
Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru „încălcarea regulilor de securitate a circulației de către o persoană care conduce un mijloc de transport fără a deține permis de conducere”, faptă ce a cauzat, din imprudență, moartea unui bărbat de 70 de ani, anunță vineri,...
10:00
LIVE/ Ședința Parlamentului. Echipa guvernamentală a lui Munteanu se îndreaptă spre Parlament pentru a solicita încrederea deputaților # Ziarul de Garda
Legislativul s-a reunit vineri, 31 octombrie, în ședință. Candidatul desemnat de președinta Mai Sandu pentru funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, își va prezenta echipa și programul de guvernare, solicitând votul de încredere al Parlamentului. Lista eventualilor miniștri: Detalii despre cariera și averea acestora găsiți aici.
09:50
LIVE TEXT/ Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât o rachetă balistică și peste 100 de drone. Război în Ucraina, ziua 1346 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:40 La Dnipro, în urma unui atac rusesc, a izbucnit un incendiu pe teritoriul unei întreprinderi civile. Sub lovituri s-au aflat și comunitățile Șahtarska și Pokrovska din raionul Sineļnîkivskîi, unde au fost deteriorate obiective de infrastructură și a ars o casă particulară. În regiunea Nikopol, au fost bombardate centrul raional, precum și comunitățile Marhaneț,...
09:30
Dominată de bărbați și cu 8 miniștri din fostul Executiv: cine face parte din echipa guvernamentală a lui Alexandru Munteanu # Ziarul de Garda
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, a prezentat echipa guvernamentală cu care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Dintre cei 16 membri ai cabinetului de miniștri, jumătate au făcut parte și din Executivul anterior. ZdG vă prezintă detalii despre studiile, activitatea profesională și averea potențialilor șefi ai...
09:00
VIDEO/ Din raionul cu „alegător ideal proeuropean”: „Cu «Hai, vă rog, nu furați» nu merge” vs. „Noi am trăit în întuneric, vrem în lumină” # Ziarul de Garda
Alegerile parlamentare au trecut, voturile au fost numărate și validate, deputații și-au ocupat locul în Legislativ și candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru și-a creat echipa cu care va merge în Executiv după ce va primi votul de încredere de la majoritatea parlamentară, lucru care ar urma să aibă loc vineri, 31 octombrie. Până atunci,...
08:40
LIVE TEXT/ Unsprezece persoane, rănite în urma atacurilor rusești nocturne asupra regiunii Sumî. Război în Ucraina, ziua 1346 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:25 În această noapte, Rusia a efectuat o serie de atacuri asupra sectorului rezidențial și infrastructurii din regiunea Sumî. Conform informațiilor preliminare, 11 persoane au fost rănite, printre care patru copii. În urma lovirii unui bloc de locuințe cu nouă etaje, cinci apartamente și șapte balcoane au luat foc la etajele superioare. Echipele de...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Donald Trump vrea să reia „testele cu arme nucleare”. Război în Ucraina, ziua 1345 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:05 Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că SUA vor relua testele nucleare. El a făcut acest anunț pe rețeaua de socializare Truth Social înainte de întâlnirea cu liderul chinez Xi Jinping. Din declarațiile lui Trump nu se poate trage o concluzie clară despre ce anume este vorba. Cu toate acestea, dacă este vorba...
21:40
Administrația Trump va limita numărul refugiaților admiși în Statele Unite la 7 500 și va acorda prioritate sud-africanilor albi. Măsura, anunțată într-un aviz publicat joi, 30 octombrie, va fi valabilă pentru următorul an fiscal și reprezintă o reducere semnificativă față de limita anterioară de 125 000 stabilită de fostul președinte Joe Biden. Nu a fost...
20:50
În legătură cu executarea unor lucrări, traficul rutier va fi suspendat în următoarele zile în două regiuni din municipiul Chișinău. Anunțul a fost făcut de către Poliție. Mai exact, pe strada Columna, traficul rutier va fi suspendat pe tronsonul cuprins între străzile Aleksandr Pușkin și Mihai Eminescu, începând de 31 octombrie și până la 2 noiembrie....
Ieri
19:50
Noi arestări în cazul jafului de la Luvru, dar încă nici urmă de bijuteriile jefuite # Ziarul de Garda
Cinci noi suspecți au fost arestați în legătură cu furtul bijuteriilor regale ale Franței de la muzeul Luvru, a anunțat procurorul din Paris joi, 30 octombrie. Astfel, numărul total al arestărilor în urma jafului uluitor ajunge la șapte, scrie CNN. Dintre cei cinci noi suspecți, unul se crede că a făcut parte din banda de...
18:50
Aproape 100 000 de bărbați ucraineni de vârstă de luptă au părăsit țara în ultimele două luni, după ce Volodimir Zelenski a relaxat regulile de plecare, arată noi statistici. Relaxarea restricțiilor de călătorie pentru cei cu vârste între 18 și 22 de ani, decisă de Kiev, a provocat un exod… și nemulțumiri din partea germanilor,...
18:10
Datoria publică a R. Moldova crește constant. Expert: „Ritmul nu e alarmant, dar echilibrul e fragil” # Ziarul de Garda
Datoria publică a R. Moldova a depășit 127 de miliarde de lei, iar peste 60% din aceasta este datoria externă. Creșterea nu este una întâmplătoare, ci rezultatul unui amestec de politici bugetare, investiții și influențe externe. Marin Gospodarenco, expert la Centrul Analitic Economica, explică pentru Ziarul de Gardă de ce datoria crește an de an,...
18:00
BNS: Care sunt dificultățile populației R. Moldova în activitățile zilnice. Ponderea este mai ridicată în mediul rural dar și în rândul femeilor # Ziarul de Garda
Biroul Național de Statistică a prezentat rezultatele finale ale Recensământului populației și locuințelor (RPL) din 2024 cu privire la dificultățile populației în realizarea activităților zilnice. Conform datelor, aproximativ 10% din populația R. Moldova a raportat dificultăți în realizarea activităților zilnice din cauza unor probleme de sănătate, iar ponderea este mai ridicată în mediul rural dar și în rândul femeilor....
17:50
Cine este partidul care a dat lovitura la alegerile din Olanda. Liderul partidului ar putea deveni cel mai tânăr prim-ministru din Țările de Jos # Ziarul de Garda
Următorul guvern al Olandei pare să excludă extrema dreaptă și ar putea fi condus de cel mai tânăr un prim-ministru din Țările de Jos, după alegerile în care Partidul pentru Libertate (PVV), anti-islamist, al lui Geert Wilders, a pierdut teren, iar sprijinul pentru partidul de centru Partidul liberal D66 a crescut, potrivit Reuters. După numărarea a peste 99% din...
17:40
Mărturiile unui grup de angajați de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, înainte de dosarul penal în care este cercetată conducerea instituției. Aceștia au reclamat că ar fi „tratați ca niște animale” # Ziarul de Garda
Un grup de angajați ai Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” a reclamat, încă la începutul anului 2025, neregulile care ar avea loc în instituție. În mesajele trimise anonim unei organizații care luptă cu corupția din sistemul de învățământ, angajații au vorbit despre angajările fictive care ar avea loc la liceu, care sunt acum investigate de oamenii...
17:30
LIVE TEXT/ Operațiunile de salvare, încheiate în Zaporijjea: în urma atacului rus asupra orașului, două persoane au murit, iar alte 23 au fost rănite, dintre care 6 copii. Război în Ucraina, ziua 1345 # Ziarul de Garda
UPDATE 17:25 Cel puțin 3 persoane au murit și una a fost rănită în urma atacului de astăzi asupra orașului Slaviansk, a anunțat guvernatorul regiunii Donețk, Vadim Filașkin. „Rușii au bombardat orașul cu două rachete „Smerch”, lovind o zonă rezidențială. Au fost avariate 10 clădiri înalte, o cafenea, o poștă, o infrastructură și 3 mașini”,...
17:30
Mărturiile unui grup de angajați de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, înainte de dosarul penal în care sunt cercetate care au reclamat că ar fi „tratați ca niște animale” # Ziarul de Garda
Un grup de angajați ai Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” au reclamat, încă la începutul anului 2025, neregulile care ar avea loc în instituție. În mesajele trimise anonim unei organizații care lupta cu corupția din sistemul de învățământ, angajații au vorbit despre angajările fictive care ar avea loc la liceu, care sunt acum investigate de oamenii...
17:20
În noua legislatură au fost constituite 12 comisii permanente. Cu ce funcții s-au ales Renato Usatîi, Anastasia Nichita, Nicolae Botgros sau Maxim Potîrniche # Ziarul de Garda
12 comisii permanente au fost constituite, în cadrul ședinței Parlamentului de joi, 30 octombrie. Comparativ cu legislatura trecută, a fost creată o comisie nouă, care va fi responsabilă de domeniul integrării europene. Cine sunt membrii Comisiilor Astfel, Comisia juridică pentru numiri și imunități va fi condusă de deputata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Veronica Roșca....
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.