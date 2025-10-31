Trump, despre reluarea testelor nucleare: „Dacă alte țări le fac, le vom face și noi”
UNIMEDIA, 31 octombrie 2025 20:30
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite vor efectua teste nucleare dacă și alte țări o vor face, menținând însă ambiguitatea în privința tipului de teste la care se referă, scrie hotnews.ro.
• • •
Acum 10 minute
20:40
Fără lumină, mâine în capitală și în alte localități din țară: Graficul deconectărilor și lista adreselor care nu vor avea curent electric # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că sâmbătă, 1 noiembrie 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
Acum 30 minute
20:30
20:20
(video) Ședința Parlamentului: Guvernul Munteanu, învestit în funcție. 8 deputați fac parte din noul Cabinet. Aceștia vor fi înlocuiți cu următorii candidați din lista PAS # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a s-a întrunit astăzi, 31 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului. La final, a fost introdus alte 8 hotărâri.
20:20
(video) Dodon, către noul Guvern: Există o zicală care spune: „Nu poți să faci același lucru și să aștepți un rezultat diferit.” Aceste cuvinte descriu perfect situația actuală # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, deputatul Igor Dodon, a declarat că fracțiunea socialiștilor nu va susține Guvernul Munteanu. „Dar noi iubim țara și vom susține inițiativele care vor fi în beneficiul Moldovei și al cetățenilor săi”, a spus oficialul la ședința Parlamentului de astăzi, 31 octombrie.
20:20
(video) Carp, în lacrimi, la ședința Parlamentului: „Plahotniuc a terorizat o familie. Un membru avea cancer, mama la fel. Acea familie era a mea” # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Lilian Carp, a declarat cu durere, în cadrul ședinței de astăzi a Legislativului, că fostul parlamentar democrat Vladimir Plahotniuc „a terorizat mai multe familii”, inclusiv familia sa.
Acum o oră
20:10
Primăria Chișinău informează că în weekendul: 01 - 02 noiembrie, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
19:50
Irina Vlah, despre noul Guvern: „Nu trebuie să ne facem iluzii - miracole nu se întâmplă” # UNIMEDIA
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, activitatea căruia a fost limitată pe perioada examinării cauzei civile, a constatat că „astăzi a fost învestit în funcție noul Guvern al PAS - deja al treilea la număr. De această dată, reprezentanții partidului de guvernământ au apelat la un premier „din afară”. Dar nu trebuie să ne facem iluzii - miracole nu se întâmplă”.
19:50
(video) Cât costă o promovare de la Vlada Boțan. Interpreta dezvăluie prețurile pentru colaborări: „Cel mai mult pe un proiect am luat 100 mii de lei” # UNIMEDIA
Interpreta Vlada Boțan a dezvăluit că suma cea mai mare pe care a câștigat-o dintr-un proiect a fost de 100 de mii de lei. Artista a făcut aceste declarații în cadrul unui interviu pentru VIP Magazin, menționând că prețul unui reel este de aproximativ 1 000 de euro.
Acum 2 ore
19:40
În perioada 1 noiembrie – 31 martie inclusiv, potrivit Regulamentului circulației rutiere, toți conducătorii auto sunt obligați să circule și pe timp de zi cu lumina de întâlnire conectatǎ la mașini, anunță Poliția.
19:30
Bulgaria a interzis exporturile de combustibil către Uniunea Europeană ca urmare a sancţiunilor impuse Lukoil # UNIMEDIA
Parlamentul Bulgariei a interzis temporar, vineri, exporturile anumitor combustibili, în principal motorină şi kerosen, către statele membre UE, pentru a asigura stabilitatea pieţei locale în urma sancţiunilor impuse de SUA companiei ruse Lukoil, care administrează cea mai mare rafinărie de petrol din ţară, relatează Reuters, citată de adevărul.ro.
19:20
(live/update) Parlamentul, în ședință. Carp, în lacrimi: „Plahotniuc a terorizat o familie. Un membru avea cancer, mama la fel. Acea familie era a mea” # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunește astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
19:10
Ultima oră! Lista celor 14 ministere, aprobată de majoritatea PAS, la ședința Parlamentului. Opoziția nu a votat # UNIMEDIA
Lista celor 14 ministere a fost aprobată astăzi, 31 octombrie, la ședința Parlamentului. 55 de deputați și-au acordat votul de încredere.
19:00
(live/update) Parlamentul, în ședință: Guvernul Munteanu, învestit în funcție de Parlament cu votul a 55 deputați # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunește astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
18:50
(live/update) Parlamentul, în ședință. Munteanu: Eu am venit cu o ramură de măslin, de fapt # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunește astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
18:50
Ultima oră! Guvernul lui Alexandru Munteanu, candidatul propus de Maia Sandu, a primit votul de încredere al Parlamentului # UNIMEDIA
Parlamentul Republicii Moldova a acordat votul de încredere Programului de activitate al Guvernului întitulat „UE, pace, dezvoltare”. Noul executiv a fost aprobat cu votul a 55 de deputaţi.
Acum 4 ore
18:40
(video) „De emoții m-am semnat cu nume și prenume pe foaie”. Vlada Boțan, despre BAC-ul nepromovat: „Testul a fost anulat” # UNIMEDIA
Interpreta Vlada Boțan a povestit că nu ar fi promovat examenele de bacalaureat, deoarece testul i-ar fi fost anulat după ce s-a semnat cu numele ei pe foaia de examen. „Nici nu a fost verificat”, a relatat artista în cadrul unui interviu pentru VIP Magazin.
18:40
Marele Muzeu Egiptean (GEM), care va fi inaugurat oficial sâmbătă la Cairo, prezintă cele mai emblematice piese din epoca faraonilor: statui colosale, sarcofage, unelte, bijuterii, până acum dispersate în toată ţara, acum reunite pe o suprafaţă de peste 50.000 metri pătraţi de expoziţie, informează AFP, citată de news.ro.
18:20
(live/update) Parlamentul, în ședință. Cheptonar: Deși suntem la învestirea Guvernului Munteanu, vreau să aduc mulțumiri Guvernului Recean # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunesc astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
18:10
Turcia a condamnat la închisoare pe viață 11 persoane pentru dezastrul de la Hotelul Grand Kartal, unde un incendiu a ucis zeci de persoane în plin sezon turistic # UNIMEDIA
Un tribunal turc a condamnat vineri 11 persoane la închisoare pe viață pentru incendiul care a ucis în ianuarie 78 de oameni la un complex de schi din Munții Bolu, în nord-vestul Turciei, a relatat presa de stat de la Ankara, citată de hotnews.ro.
18:10
(video) Dodon, către noul Guvern: „Reluați dialogul cu Comratul și Tiraspolul. Maia Sandu refuză acest lucru, însă este absolut necesar să fie făcut” # UNIMEDIA
Fostul șef de stat, deputatul Igor Dodon, a venit cu un apel către viitorul Guvern. „Reluați dialogul cu Comratul și Tiraspolul. Maia Sandu refuză acest lucru, însă este absolut necesar să fie făcut” a declarat oficialul la ședința Parlamentului.
17:50
(live/update) Parlamentul, în ședință: Costiuc: Spuneați că ați învins Rusia cu scorul de 5:0. După votul de ieri, care e scorul acum? 5:1 sau 6:0? # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunesc astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
17:30
(live/update) Parlamentul, în ședință. Verșinin: Astăzi spunem un „Nu” din numele tuturor cetățenilor care au fost mințiți timp de patru ani # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunesc astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
17:10
Ultima oră! Încă 30 de arest pentru Constantin Țuțu. Recursul procurorilor, admis de Curtea de Apel # UNIMEDIA
Fostul deputat Constantin Țuțu va sta încă 30 de zile după gratii. Recursul procurorilor a fost admis de Curtea de Apel.
16:50
(live/update) Parlamentul, în ședință. Dodon: Dragi cetățeni, ați fost mințiți în campania electorală de PAS. Cum ați votat, așa veți trăi # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunesc astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
16:50
Lucian Rogac, cu acuzații după o nouă ședință de judecată: „Se vin cu noi acțiuni de a-l limita pe Vlad Plahotniuc în construirea apărării” # UNIMEDIA
„Completul de judecată insistă nejustificat asupra grăbirii examinării dosarului în care este vizat Vlad Plahotniuc, iar acuzatorii intenționat „țin în secret” martorii pentru a-l lipsi pe fostul lider al PDM de posibilitatea construirii unei apărări”. Declarația aparține avocatului lui Plahotniuc și au fost făcute după o nouă ședință, desfășurată astăzi la Judecătoria Chișinău.
Acum 6 ore
16:40
LOTUS își deschide oficial porțile în Moldova pe 15.11.2025: Performanță britanică, acum mai aproape ca oricând # UNIMEDIA
Marca britanică de renume mondial, LOTUS Cars, a intrat oficial pe piața din Moldova prin deschiderea reprezentanței LOTUS Moldova | DAAC-Hermes. Este un moment istoric pentru pasionații de automobile sport și electrice de ultimă generație, care pot acum descoperi și testa modelele emblematice direct în Chișinău.
16:40
Ultima oră! Directoarea liceului „Gheorghe Asachi”, reținută pentru corupție, își va petrece următoarele 30 de zile după gratii # UNIMEDIA
Directoarea liceului „Gheorghe Asachi” și agentul economic, reținuți pentru corupție, își vor petrece următoarele 30 de zile după gratii, scrie protv.md.
16:20
„Nu are rușine”. Andrew, fratele regelui Charles, a comandat 40 de escorte, în doar patru zile, pe banii contribuabililor # UNIMEDIA
Andrew Mountbatten-Windsor „nu are limite morale” și a profitat de rolul lui în Familia Regală pentru a-și „umple buzunarele” și a alerga după femei, declară istoricul regal Andrew Lownie într-un nou podcast Daily Mail, scrie protv.ro.
16:20
Jenson Button trage frâna de mână: Campionul mondial care a scris istorie în Formula 1 își anunță retragerea # UNIMEDIA
Jenson Button, legendarul pilot britanic care a cucerit titlul mondial de Formula 1 în 2009, a anunțat oficial că se retrage definitiv din motorsport. Ultima sa apariție pe pistă va fi pe 8 noiembrie 2026, în cursa de 8 ore din Bahrain, etapa finală a sezonului WEC (World Endurance Championship), scrie adevarul.ro.
16:10
(video) Captură de droguri de 6 mil. lei, în plin trafic: Mascații au luat cu asalt un taximetru, ce transporta mefedronă din Europa, ascunsă în borcane cu fructe # UNIMEDIA
Ofițerii INI și procurorii din Chișinău au destructurat o rețea internațională de traficanți de droguri, care introducea ilegal mefedronă pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul transportatorilor de colete din Europa. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 9 kilograme de mefedronă, ascunse în recipiente metalice camuflate sub forma unor conserve de fructe, cu o valoare totală de peste 6 milioane de lei. Trei bărbați au fost reținuți, iar ancheta continuă.
16:00
Un nou jaf la muzeu, de această dată în California: Hoții au furat peste 1.000 de obiecte, inclusiv bijuterii # UNIMEDIA
Poliția din California investighează furtul a peste 1.000 de obiecte din colecția unui muzeu, printre care bijuterii din metal, coșuri cu specific amerindian și obiecte de zi cu zi, cum ar fi trofee sportive, care spun povestea statului California, anunță agenția de presă AP, citată de Libertatea.
15:50
(video) Andra Măruță, gest înduioșător pentru o fană care i-a spus că nu are bani: Cum a fost răsplătită artista # UNIMEDIA
Andra Măruță este una dintre cele mai apreciate artiste din România, dar și din R. Moldova. Aceasta a demonstrat de-a lungul timpului că nu este doar una dintre cele mai iubite voci, ci și un om cu un suflet extrem de bun, scrie Can Can.
15:50
Summit „secret” al aliaților Ucrainei: telefoanele mobile nu vor fi permise în întâlnire. Ce se va discuta și unde va avea loc reuniunea # UNIMEDIA
Spania va găzdui o întâlnire secretă a „coaliției de voință” privind Ucraina, scrie cotidianul El Mundo. Delegați din 35 de țări vor participa la această întâlnire sub măsuri stricte de confidențialitate, participanții fiind avertizați să nu divulge niciun detaliu despre întâlnire, scrie hotnews.ro.
15:30
(live/update) Parlamentul, în ședință. Alexandru Munteanu după 5 ore de luări de cuvânt: Nicio pauză?! # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunesc astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
15:30
(video) Artistul care a vândut o banană cu 6 mil. $ a scos la licitație o toaletă din aur intitulată „America”. Prețul de pornire este uriaș # UNIMEDIA
Sotheby's a anunțat vineri că va scoate la licitație o toaletă din aur masiv, o sculptură a artistului italian Maurizio Cattelan, intitulată „America”. Artistul este același a cărui lucrare, o banană lipită cu bandă adezivă pe un perete, s-a vândut anul trecut la o licitație din New York, scrie adevarul.ro.
15:00
Vladimir Putin a apărut în uniformă militară pentru a treia oară de la începutul războiului din Ucraina. Aparițiile anterioare sugerează că liderul de la Kremlin are un scop specific pentru ținuta sa. Site-ul german Focus încearcă trei variante de explicație pentru aceste apariții, digi24.ro.
15:00
„Procedura se cheamă nah*en s pliaja”. Afirmația îi aparține deputatului comunist, Vladimir Voronin, în momentul în care viitorii miniștri au fost rugați de președintele Parlamentului, Igor Grosu, să treacă în loja Guvernului.
Acum 8 ore
14:40
Prima reacție publică a lui Cristian Botgros la suspiciunile grele, care planează asupra sa după moartea Andreei Cuciuc: Acuzații absurde. Voi merge pe calea legii # UNIMEDIA
Instrumentistul Cristian Botgros susține că a fost „ținta unor acuzații absurde și dureroase, care l-au afectat nu doar ca artist, dar și ca om”, după declarațiile familiei Cuciuc cu privire la moartea fiicei sale, Andreea. Într-un mesaj pe rețele, artistul a declarat că este „o campanie de defăimare”, care i-a provocat o suferință enormă lui și familiei sale, subliniind că va merge „până la capăt pe calea legii” pentru a-și apăra numele.
14:10
Administrația Națională a Drumurilor are un nou șef: Ștefan Popa, desemnat director interimar după plecarea lui Sergiu Bejan # UNIMEDIA
Administrația Națională a Drumurilor (AND) are un nou director general interimar. Ștefan Popa a fost prezentat astăzi echipei instituției, după ce Sergiu Bejan și-a încheiat mandatul la conducerea AND, recunoscut pentru rezultatele remarcabile în modernizarea infrastructurii rutiere și consolidarea unui management transparent și eficient.
14:00
(live/update) Parlamentul, în ședință. Tensiuni între Domentiuc și Munteanu pe subiectul aderării la UE: Veți demisiona? # UNIMEDIA
Parlamentul de legislatura a XII-a se întrunesc astăzi în ședință. Pe ordinea de zi figurează 2 subiecte, printre care și cel cu privire la aprobarea Programului de activitate al Guvernului și acordarea votului de încredere Guvernului.
14:00
(video) Domentiuc îl provoacă pe Munteanu: „Dacă RM nu aderă la UE până în 2028, vă veți da demisia?” # UNIMEDIA
Candidatul desemnat pentru funția de prim-ministru, Alexandu Munteanu, a fost întrebat în cadrul ședinței Parlamentului dacă va demisiona sau nu, în caz că Republic Moldova nu va adera la UE până în 2028.
13:30
(video) Incendiu la Bălți: Remorca unui TIR, încărcată cu cabluri, a luat foc într-o parcare. Patru echipaje de pompieri au luptat cu flăcările # UNIMEDIA
Remorca unui TIR încărcată cu cabluri a fost cuprinsă de flăcări, astăzi, pe strada Industrială din municipiul Bălți. Patru echipe de pompieri au intervenit prompt pentru a stinge incendiul, care a izbucnit în jurul orei 11:46. Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit, însă marfa transportată a fost distrusă, anunță IGSU.
13:20
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat că intenționează să explice de ce Ungaria depinde de aprovizionarea cu energie din Rusia atunci când se va întâlni cu președintele american Donald Trump, scrie digi24.ro.
13:00
(foto) Cel mai frumos motan din lume este din România: A cucerit titlul suprem de Campion Mondial 2025, în faţa a peste 750 de pisici din 35 de ţări # UNIMEDIA
Cel mai frumos motan din lume este din România! Un exemplar Wild Forest’s Nordri, impunător Norvegian de Pădure alb a cucerit titlul suprem de Campion Mondial 2025, în faţa a peste 750 de pisici din 35 de ţări, în cadrul Campionatului Mondial Felin 2025, scrie protv.ro.
13:00
(video) Odnostalco: Găgăuzia nu există în programul de guvernare. De ce? Munteanu: Nu vreau să vă stric ziua de naștere, dar e o minciună trasă de urechi # UNIMEDIA
Tenisiuni în plenul Parlamentului. Prim-ministru desemnat, Alexandru Munteanu, s-a arătat indignat de o întrebare adresată de către deputatului socialist, Vladimir Odnostalco, cu privire la prezența Găgăuziei în planul de Guvernare. „Astăzi este ziua dumneavoastră de naștere și eu nu vreu să v-o stric, dar asta e manipulare, o minciunică trasă de urechi”, a declarat Munteanu.
12:50
EFSE consolidează parteneriatul cu Microinvest printr-un nou împrumut în valoare de 10 milioane EUR pentru a sprijini tranziția la o agricultură sustenabilă a producătorilor agricoli din Republica Moldova # UNIMEDIA
Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) își reafirmă misiunea de a susține dezvoltarea economică durabilă în Republica Moldova printr-un nou acord de finanțare oferit companiei Microinvest, liderul pieței de creditare nebancară din țară. Această nouă etapă a colaborării dintre EFSE și Microinvest vizează sprijinirea agriculturii sustenabile și întreprinderilor mici și mijlocii.
12:50
„La mulți ani, Maestre!” Interpretul și compozitorul Constantin Rotaru împlinește 74 de ani: Sănătate, energie creatoare și noi realizări frumoase # UNIMEDIA
Maestrul Constantin Rotaru împlinește astăzi, 31 octombrie, 74 de ani. Cu acest prilej, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural îi transmite cele mai calde urări de sănătate, inspirație și noi realizări artistice.
Acum 12 ore
12:40
Turneul Campioanelor 2025 va avea loc la Riyadh, între 1 și 8 noiembrie, și se anunță cel mai bogat din istoria tenisului feminin. WTA a anunțat un fond total de premiere de 15,5 milioane de dolari, sumă care depășește chiar și premiile oferite la turneele de Grand Slam, scrie adevarul.ro.
12:40
A confundat drumul cu pista: Șoferul unui Porsche, prins în timp ce gonea cu 165 km/h. Ce riscă # UNIMEDIA
Un bărbat de 33 de ani, aflat la volanul unui Porsche, a fost surprins de ofițerii din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică în timp ce circula cu viteza de 165 km/h pe traseul M1 Chișinău–Dubăsari.
12:20
„Au inventat o funcție pentru el”. Stamate, după ce Popescu a fost numit emisar al Maiei Sandu: I-au asigurat o plecare „elegantă” din Parlament # UNIMEDIA
Fosta deputată Olesea Stamate a comentat plecarea lui Nicu Popescu din Parlament, după ce acesta a fost numit emisar special al Maiei Sandu pentru afaceri europene. Potrivit ei, noua funcție „ar fi fost inventată special pentru a-i asigura fostului ministru o plecare „elegantă” din Legislativ”. Stamate a remarcat totodată că deja două persoane cu nume sonore de pe lista PAS au renunțat la mandat, fără a merge în Guvern sau într-o altă funcție publică.
