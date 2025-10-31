CNN: Pentagonul a autorizat furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală aparține lui Trump

18:55

Republica Moldova a devenit parte a Grupului la nivel înalt de experți privind fortificarea rezilienței în Europa de Est. Este un format la nivel înalt, care reunește specialiști din statele membre ale Uniunii Europene și din țări candidate la aderare. Aceștia au menirea să ofere asistență pentru alinierea legislațiilor naționale la prevederile Regulamentului UE privind serviciile digitale (DSA), precum și pentru fortificarea rezilienței în fața dezinformării și a riscurilor din mediul online, transmite IPN.