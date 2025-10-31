Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 31.10.2025
31 octombrie 2025 20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 31.10.2025
Ședința Parlamentului: Guvernul Munteanu a primit votul de încredere în Parlament din partea a 55 de deputați PAS - VIDEO
LIVE. Ședința Parlamentului: Guvernul Munteanu a primit votul de încredere în Parlament din partea a 55 de deputați PAS
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe fondul tensiunilor nucleare. Decizia finală îi aparține lui Trump
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe fondul tensiunilor nucleare. Decizia finală îi aparține lui Trump
China a trimis în spațiu cel mai tânăr astronaut al său și patru șoareci. Echipajul Shenzhou-21 are în plan 27 de proiecte
China a trimis în spațiu cel mai tânăr astronaut al său și patru șoareci. Echipajul Shenzhou-21 are în plan 27 de proiecte
Forțele poloneze au interceptat un avion militar rusesc deasupra Mării Baltice pentru a treia oară în patru zile
Forțele poloneze au interceptat un avion militar rusesc deasupra Mării Baltice pentru a treia oară în patru zile
Ultima oră. Guvernul Munteanu a primit votul de încredere în Parlament din partea a 55 de deputați PAS
Lilian Carp, de la tribuna Parlamentului, către Ceban: „Vorbește de fuste un om care e legat de fusta lui măsa"
Lilian Carp, de la tribuna Parlamentului, către Ceban: „Vorbește de fuste un om care e legat de fusta lui măsa”
Lucrări neautorizate la pretinsul punct de control din Tighina: așa-zisa administrație de la Tiraspol construiește o nouă bandă de circulație, fără acordul autorităților de la Chișinău
Lucrări neautorizate la pretinsul punct de control din Tighina: așa-zisa administrație de la Tiraspol construiește o nouă bandă de circulație, fără acordul autorităților de la Chișinău
30 de zile de arest pentru directoarea de la liceul „Gheorghe Asachi" și agentul economic în dosarul de corupție - VIDEO
30 de zile de arest pentru directoarea de la liceul „Gheorghe Asachi” și agentul economic în dosarul de corupție - VIDEO
Integrarea europeană, investiții în învățământ și digitalizarea sistemului medical. Prioritățile cu care vin miniștrii propuși în noul Guvern - VIDEO
Integrarea europeană, investiții în învățământ și digitalizarea sistemului medical. Prioritățile cu care vin miniștrii propuși în noul Guvern - VIDEO
De ce a fost anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta. Mesajul Moscovei care a enervat Washingtonul - VIDEO
De ce a fost anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta. Mesajul Moscovei care a enervat Washingtonul - VIDEO
Membrii naționalei Moldovei, Mihail Caimacov și Vitalie Damașcan, au înscris pentru echipele lor în meciurile de cupă - VIDEO
Membrii naționalei Moldovei, Mihail Caimacov și Vitalie Damașcan, au înscris pentru echipele lor în meciurile de cupă - VIDEO
Încă trei jucători s-au calificat la Turneul Campionilor! Cum arată lupta pentru ultimul loc - VIDEO
Încă trei jucători s-au calificat la Turneul Campionilor! Cum arată lupta pentru ultimul loc - VIDEO
Moldoveanul Iulian Cojocaru a înscris în Liga Campionilor la futsal. Reușita însă nu i-a ajutat echipa să învingă - VIDEO
Moldoveanul Iulian Cojocaru a înscris în Liga Campionilor la futsal. Reușita însă nu i-a ajutat echipa să învingă - VIDEO
Alte cinci persoane arestate în legătură cu jaful de la Luvru, dar bijuteriile încă nu au fost recuperate - VIDEO
Alte cinci persoane arestate în legătură cu jaful de la Luvru, dar bijuteriile încă nu au fost recuperate - VIDEO
Noii miniștri evaluați la În PROfunzime. Expert: Vor trebui să-și formeze personalitatea din mers. Care sunt domeniile unde rămân semne de întrebare - VIDEO
Noii miniștri evaluați la În PROfunzime. Expert: Vor trebui să-și formeze personalitatea din mers. Care sunt domeniile unde rămân semne de întrebare - VIDEO
Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război
Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război
Kylian Mbappe a primit „Gheata de Aur" și a declarat: „Vreau să rămân la Real Madrid mulți ani"
Kylian Mbappe a primit „Gheata de Aur” și a declarat: „Vreau să rămân la Real Madrid mulți ani”
Atac spectaculos la Lyon: indivizi înarmaţi au folosit explozibili pentru a jefui o rafinărie de metale prețioase - VIDEO
Atac spectaculos la Lyon: indivizi înarmaţi au folosit explozibili pentru a jefui o rafinărie de metale prețioase - VIDEO
LIVE. Ședința Parlamentului: PSRM, PCRM și Alternativa anunță că nu vor susține Guvernul Munteanu
LIVE. Ședința Parlamentului: PSRM, PCRM și Alternativa anunță că nu vor susține Guvernul Munteanu
15 persoane au fost rănite în Sumî, după un atac rusesc cu drone. Trupele ruse au lovit și la Dnipro și Odesa - VIDEO
15 persoane au fost rănite în Sumî, după un atac rusesc cu drone. Trupele ruse au lovit și la Dnipro și Odesa - VIDEO
LIVE. Ședința Parlamentului: PSRM, PCRM, Alternativa și Democrația Acasă anunță că nu vor susține Guvernul Munteanu
LIVE. Ședința Parlamentului: PSRM, PCRM, Alternativa și Democrația Acasă anunță că nu vor susține Guvernul Munteanu
Halloween spectaculos la Casa Albă. Președintele Donald Trump și Melania au găzduit mii de copii și au împărțit cadouri colindătorilor - VIDEO
Halloween spectaculos la Casa Albă. Președintele Donald Trump și Melania au găzduit mii de copii și au împărțit cadouri colindătorilor - VIDEO
Turcia a condamnat la închisoare pe viață 11 persoane pentru dezastrul de la Hotelul Grand Kartal, unde un incendiu a ucis zeci de persoane în plin sezon turistic
Turcia a condamnat la închisoare pe viață 11 persoane pentru dezastrul de la Hotelul Grand Kartal, unde un incendiu a ucis zeci de persoane în plin sezon turistic
Jamaica, devastată de uraganul Melissa: cel puțin 19 oameni au murit. Furtuna a ucis 30 de oameni și în Haiti - VIDEO
Jamaica, devastată de uraganul Melissa: cel puțin 19 oameni au murit. Furtuna a ucis 30 de oameni și în Haiti - VIDEO
Wembanyama o conduce pe San Antonio Spurs la cel mai bun start din istoria NBA - VIDEO
Partidul liberal progresist D66 câștigă la limită alegerile din Olanda în fața extremei drepte, iar liderul său e pe cale să devină cel mai tânăr premier
Partidul liberal progresist D66 câștigă la limită alegerile din Olanda în fața extremei drepte, iar liderul său e pe cale să devină cel mai tânăr premier
Constantin Țuțu va sta încă 30 de zile în arest în penitenciar. Măsura preventivă, prelungită la solicitarea procurorilor PCCOCS
Constantin Țuțu va sta încă 30 de zile în arest în penitenciar. Măsura preventivă, prelungită la solicitarea procurorilor PCCOCS
Administratorul unei companii imobiliare din Chișinău, împreună cu doi complici, cercetați penal după ce au sustras peste 12 milioane de lei printr-o schemă de falsificare a actelor - VIDEO
Administratorul unei companii imobiliare din Chișinău, împreună cu doi complici, cercetați penal după ce au sustras peste 12 milioane de lei printr-o schemă de falsificare a actelor - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 31.10.2025
LIVE. Dezbaterile pe programul prezentat de Munteanu au luat sfârșit după șase ore: au început luările de cuvânt
Ștefan Popa, noul director general interimar al Administraţia Națională a Drumurilor
30 de zile de arest pentru directoarea de la liceul „Gheorghe Asachi" și agentul economic în dosarul de corupție
LIVE. Dezbaterile pe programul prezentat de Munteanu a luat sfârșit după șase ore: au început luările de cuvânt
LIVE. „Nicio pauză?" Deja de mai bine de cinci ore, prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, răspunde la întrebările deputaților de la tribuna Parlamentului
LIVE. „Nicio pauză?" Deja de mai bine de cinci ore, prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, răspunde la întrebările deputaților
Traficul rutier pe şoseaua Hânceşti suspendat parțial vineri și sâmbătă
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Mefedronă în conserve de fructe. Schema prin care trei moldoveni au adus în țară kilograme de droguri: Reținuți chiar în timp ce preluau un nou „colet" - VIDEO
Mefedronă în conserve de fructe. Schema prin care trei moldoveni au adus în țară kilograme de droguri: Reținuți chiar în timp ce preluau un nou „colet” - VIDEO
Pariul lui Zelenski se întoarce împotriva lui: 100.000 de tineri au părăsit Ucraina, după ce a relaxat restricțiile de călătorie
Pariul lui Zelenski se întoarce împotriva lui: 100.000 de tineri au părăsit Ucraina, după ce a relaxat restricțiile de călătorie
ANTA: Noi restricții la trecerea frontierei de stat a Letoniei cu Republica Belarus și Federația Rusă
ANTA: Noi restricții la trecerea frontierei de stat a Letoniei cu Republica Belarus și Federația Rusă
Liderii Coaliției Voinței se reunesc într-o ședință secretă pentru a ajuta Ucraina
A ars ca o torță. Remorca unui tip, plină cu marfă - cuprinsă de flăcări la Bălți. Imagini surprinse de martori - VIDEO
A ars ca o torță. Remorca unui tip, plină cu marfă - cuprinsă de flăcări la Bălți. Imagini surprinse de martori - VIDEO
Trei pisici din România, declarate cele mai frumoase din lume la Campionatul Mondial Felin 2025
Trei pisici din România, declarate cele mai frumoase din lume la Campionatul Mondial Felin 2025
Doi tineri, prinși în flagrant în timp ce plasau droguri în ascunzișuri pe o stradă din capitală. Făptașii, plasați în arest pentru 30 de zile - VIDEO
Doi tineri, prinși în flagrant în timp ce plasau droguri în ascunzișuri pe o stradă din capitală. Făptașii, plasați în arest pentru 30 de zile - VIDEO
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta
Atenție, șoferi. De la 1 noiembrie sunteți obligați să circulați cu farurile aprinse și ziua. Ce amenzi vor primi cei care încalcă regula
Atenție, șoferi. De la 1 noiembrie sunteți obligați să circulați cu farurile aprinse și ziua. Ce amenzi vor primi cei care încalcă regula
Membri importanți ai administrației Trump, inclusiv Marco Rubio și Pete Hegseth, s-au mutat în baze militare, cu familiile lor
Membri importanți ai administrației Trump, inclusiv Marco Rubio și Pete Hegseth, s-au mutat în baze militare, cu familiile lor
