/LIVE/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Vorniceni: Ce cred sătenii despre guvernare și aderarea la UE

/LIVE/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” la Vorniceni: Ce cred sătenii despre guvernare și aderarea la UE

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8