Vrei produse autohtone? Vezi la ce târguri le poți găsi, în acest weekend

Fosta deputată Olesea Stamate a comentat plecarea lui Nicu Popescu din Parlament, după ce acesta a fost numit emisar special al Maiei Sandu pentru afaceri europene. Potrivit ei, noua funcție „ar fi fost inventată special pentru a-i asigura fostului ministru o plecare „elegantă” din Legislativ”. Stamate a remarcat totodată că deja două persoane cu nume sonore de pe lista PAS au renunțat la mandat, fără a merge în Guvern sau într-o altă funcție publică.