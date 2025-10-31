VIDEO | Lilian Carp către opoziție: Voi l-ați fătat pe Plahotniuc, pe acel Plahotniuc care mi-a terorizat familia

11:00

Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți pentru 72 de ore de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind bănuiți de delapidare de fonduri, corupere pasivă și trafic de influență. Potrivit CNA, două persoane cu funcții de conducere din cadrul instituției de învățământ, împreună cu factori de …