/VIDEO/ Alexandru Munteanu, bombardat cu întrebări de 50 de deputați: Cum s-a descurcat în Parlament
TV8, 31 octombrie 2025 18:50
/VIDEO/ Alexandru Munteanu, bombardat cu întrebări de 50 de deputați: Cum s-a descurcat în Parlament
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
18:50
18:50
Acum o oră
18:40
Acum 2 ore
18:10
18:10
17:50
17:20
Acum 4 ore
16:50
16:30
16:20
16:00
15:50
15:30
Acum 6 ore
15:00
15:00
14:50
14:50
14:20
14:00
13:30
13:20
Acum 8 ore
12:50
12:50
12:50
12:30
12:00
11:20
Acum 12 ore
10:50
10:30
10:20
10:20
09:30
08:30
07:40
07:10
Acum 24 ore
30 octombrie 2025
22:30
22:30
22:00
20:30
20:00
19:30
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.