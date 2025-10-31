Ultima oră! Guvernul lui Alexandru Munteanu, candidatul propus de Maia Sandu, a primit votul de încredere al Parlamentului

11:20

Cazul morții Andreei Cuciuc ia o turnură neașteptată. Părinții tinerei, Igor și Diana Cuciuc, susțin că au primit o „cerere prealabilă” în care sunt acuzați de „lezarea onoarei și demnității”, după o postare în care vorbeau despre drogurile care i-ar fi ucis fata. Reclamanții sunt chiar „bunelul și nepotul”, care cer despăgubiri de 350.000 de lei. „Noi nu am spus încă tot și nici nu am dat niciodată un nume. De ce anume această familie s-a plâns?”, se întreabă părinții îndurerați.