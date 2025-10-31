ultima oră | Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului
Zugo.md, 31 octombrie 2025 18:50
Majoritatea parlamentară a investit în funcție cu 55 de voturi, vineri, 31 octombrie, guverul condus de Alexandru Munteanu. Timp de câteva ore înainte de vot, Alexandru Munteanu și membrii noului cabinet de miniștri au răspuns la întrebările deputaților. Membrii executivului urmează să depună jurământul sâmbătă, 1 noiembrie. Componența noului guvern: …
• • •
Alte ştiri de Zugo.md
Acum 30 minute
18:50
Acum 6 ore
14:00
video | Discuție despre vârsta de pensionare în Parlament. Munteanu: „Am 61 de ani și până la 70 am de gând să lucrez” # Zugo.md
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat în plenul Parlamentului că este pregătit să muncească până la vârsta de 70 de ani și consideră că tema vârstei de pensionare trebuie abordată fără populism, în funcție de realitățile sociale și demografice actuale. Potrivit acestuia, Republica Moldova nu poate ignora tendințele europene, unde …
13:20
Doi foști lideri ai Partidului „Șor”, condamnați pentru finanțare ilegală. Procuratura contestă sentința „blândă” # Zugo.md
Doi foști președinți ai oficiilor teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului Partid Politic „Șor" au fost condamnați la câte patru ani de închisoare cu suspendare, pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii de către un grup criminal organizat. Potrivit Procuraturii Anticorupție, inculpații au fost condamnați la patru ani de închisoare, …
Acum 8 ore
12:50
O femeie de 40 de ani, originară din Republica Moldova, a fost găsită moartă într-o cameră de tip pensiune din centrul orașului Cantù, provincia italiană Como, în dimineața zilei de 28 octombrie. Trupul acesteia se afla deja într-o stare avansată de descompunere, iar primele estimări indică faptul că decesul s-ar …
12:30
Alexandru Munteanu: „Mi-aș dori ca Republica Moldova să intre în UE împreună cu Transnistria” # Zugo.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat, în cadrul audierilor din Parlament, că își dorește ca procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană să se desfășoare împreună cu regiunea transnistreană, chiar dacă, din punct de vedere teoretic, integrarea ar fi posibilă și fără aceasta. Întrebat de deputați dacă Republica …
12:00
Atenție, șoferi! Din 1 noiembrie sunteți obligați să circulați cu farurile aprinse și pe timp de zi # Zugo.md
Începând cu 1 noiembrie și până pe 31 martie inclusiv, șoferii sunt obligați să conecteze lumina de întâlnire (faza scurtă) a farurilor la mașini și pe timp de zi, conform prevederilor Regulamentului circulației rutiere. Această măsură este necesară pentru a reduce riscul producerii unor accidente rutiere din cauza condițiilor meteo …
11:30
Un tânăr de 20 de ani din municipiul Chișinău a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis, pentru încălcarea regulilor de circulație în timp ce conducea un automobil fără permis de conducere, faptă care a dus la decesul unui pieton. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul …
Acum 12 ore
11:10
Alexandru Munteanu a prezentat în Parlament programul de guvernare. Discursul candidatului la funcția de prim-ministru # Zugo.md
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat astăzi, în plenul Parlamentului, programul de guvernare intitulat „UE, pace, dezvoltare" și echipa ministerială propusă. Candidatul a cerut sprijinul deputaților pentru un executiv orientat spre creștere economică, eficiență administrativă și integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană până în 2028. În debutul discursului său, Munteanu …
10:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice are mandatul de a consolida sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea politică …
10:30
Premierul desemnat Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a cere votul de încredere. Urmăriți live:
10:10
Italian condamnat la doi ani după ce și-a ucis soția din R. Moldova și a înscenat o sinucidere # Zugo.md
Un italian, care în august 2023 a ucis-o pe soția sa, Nicoleta Rotaru, originară din Republica Moldova, a fost condamnat la închisoare pe viață. Decizia a fost pronunțată zilele trecute de Curtea de Jurați din Padova. Inițial, bărbatul a simulat că femeia s-a sinucis, iar ancheta și examinarea dosarului în instanță a durat mai bine …
09:50
PAS vrea rafturi separate pentru produsele locale în toate supermarketurile din R. Moldova # Zugo.md
Partidul de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) planifică să adopte în viitorul apropiat un proiect de lege care prevede rafturi pentru produsele autohtone în supermarket-urile din țară. Inițiativa face parte dintr-o serie de măsuri care urmăresc susținerea producătorilor locali. Precizările au fost făcute de deputatul PAS Radu Marian în cadrul unei emisiuni de la NewsMaker.
09:10
Primăria Chișinău informează că, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, traficul rutier pe strada Columna, între străzile Aleksandr Pușkin și Mihai Eminescu, va fi suspendat temporar, în contextul lucrărilor de reparație și întreținere a carosabilului. Poliția capitalei recomandă șoferilor să respecte semnalizarea rutieră instalată în zonă, să circule …
09:00
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a avut loc o întrevedere cu reprezentanții Ambasadei Italiei la Chișinău, ai Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare (AICS) și ai Institutului Agronomic Mediteranean din Bari (CIHEAM Bari). Discuțiile s-au concentrat pe lansarea proiectului „Sprijin pentru Guvernul Republicii Moldova în alinierea la acquis-ul Uniunii …
08:40
A mai fost făcut încă un pas în procesul realizării autostrăzii A8, pe segmentul dintre Ungheni, Iași și Târgu Neamț. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a aprobat studiul de fezabilitate al acestui tronson, precum și conceptul general al traseului, care stabilește numărul de poduri, pasaje, tuneluri și alte elemente de infrastructură, a …
Ieri
14:00
Masacru în Rio de Janeiro: peste 130 de morți după cea mai sângeroasă operațiune de poliție din istoria Braziliei # Zugo.md
Preşedintele Lula da Silva s-a declarat „siderat", în timp ce locuitorii favelelor recuperau cadavre, între lacrimi şi furie, relatează AFP, preluat de Agerpres. Cu puţine zile înainte de a găzdui la Belem, în Amazonia, conferinţa COP30 a ONU pentru climă, Brazilia se trezeşte confruntată cu unele din realităţile sale cele …
13:50
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor permanente pentru legislatura a XII-a. Potrivit documentului, în cadrul Legislativului vor funcționa 12 comisii permanente, fiecare cu un număr diferit de membri, în funcție de domeniul de activitate. Conform proiectului, Comisia juridică, pentru numiri și imunități va avea 9 …
13:30
Consiliul Europei cere autorităților Republicii Moldova să accelereze reformele de descentralizare și să consolideze autonomia administrației locale. Concluziile apar în raportul de monitorizare publicat de Congresul Autorităților Locale și Regionale, în cadrul evaluării aplicării Cartei Europene a Autonomiei Locale. Potrivit documentului, autonomia locală din Moldova rămâne fragilă, iar administrațiile locale …
12:50
Serviciul Fiscal de Stat avertizează asupra unor notificări false privind plata impozitelor: „Identitatea instituției este folosită ilegal” # Zugo.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că mai mulți contribuabili au primit în ultimele zile notificări false privind obligația de achitare a impozitului pe venit, pretins semnate de directoarea instituției, Olga Golban, și transmise prin intermediul unui operator de e-mail din Federația Rusă. Potrivit SFS, documentele și mesajele respective sunt …
12:10
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat astăzi componența Biroului permanent. Structura va avea 15 membri, inclusiv președintele Parlamentului și cei doi vicepreședinți. În cadrul ședinței plenare, deputații au ales doi vicepreședinți ai Parlamentului: Vlad Batrîncea, din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM); Doina Gherman, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate …
11:50
Lukoil a găsit cumpărător pentru activele sale din străinătate. Compania se află sub sancțiunile SUA # Zugo.md
Compania rusă Lukoil a anunțat că a primit de la Gunvor Group Ltd. o ofertă de achiziție a Lukoil International GmbH, care deține activele străine ale Grupului, potrivit unui comunicat de presă emis de gigantul petrolier. Vânzarea planificată a activelor este cea mai importantă măsură luată până în prezent de …
11:10
ultima oră, foto | Directorul Liceului „Gheorghe Asachi”, reținut de CNA. Adjunctul, cercetat în libertate # Zugo.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău investighează un dosar complex de delapidare, corupere pasivă și trafic de influență în care sunt vizați conducători ai Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" și reprezentanți ai unor agenți economici. Potrivit anchetatorilor, directorul instituției, împreună cu adjunctul și persoane din …
11:00
Ministerul Apărării: Sistemele radar nu au detectat survolări neautorizate deasupra R. Moldova # Zugo.md
Ministerul Apărării a anunțat că sistemele de monitorizare a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale nu au înregistrat nicio survolare neautorizată a teritoriului Republicii Moldova în noaptea precedentă. Precizarea vine în contextul unor informații apărute în spațiul public, care sugerau că ar fi avut loc zboruri suspecte în nordul țării. …
10:30
Un bărbat de 34 de ani din raionul Cantemir a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru omorul unui membru de familie, comis cu deosebită cruzime, anunță Procuratura Generală. Potrivit procurorilor, tragedia a avut loc în iulie 2023, când inculpatul, aflat la domiciliul său împreună cu unchiul său, a …
10:10
Doi elevi din Chișinău, Anastasia Batrîncea și Daniil Voznii, au adus acasă locul I mondial la competiția Intel® AI Global Impact Festival 2025, impresionând juriul cu proiectul lor — EDU-RAG, un tutor inteligent care funcționează fără internet și îi ajută pe elevi să învețe în mai multe limbi. Țara noastră a depășit peste o sută …
10:00
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu este cercetat pentru cinci capete de acuzare într-un nou dosar penal privind îmbogățirea ilicită, aflat pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Potrivit informațiilor din ședința de judecată din 28 octombrie 2025, procurorii i-au imputat fostului parlamentar următoarele infracțiuni: Trafic de influență Escrocherie Îmbogățire ilicită Depunerea …
09:40
„Afectează economia locală”: Guvernul ar putea revizui regulile privind coletele de pe Temu și Joom # Zugo.md
Autoritățile analizează modalități de reglementare a coletelor venite de pe platforme internaționale precum Temu sau Joom, din China și alte țări, a declarat deputatul PAS, Radu Marian, la emisiunea „Есть Вопросы" de la NewsMaker. Potrivit lui Marian, produsele extrem de ieftine afectează producătorii locali și locurile de muncă, însă în …
09:30
Maia Sandu, discurs la Forumul Păcii de la Paris: „Extinderea Uniunii Europene nu este un act de caritate, ci de securitate” # Zugo.md
Președinta Maia Sandu a susținut un discurs la Forumul Păcii de la Paris, unde a avertizat asupra pericolelor războiului informațional purtat de Rusia și a subliniat necesitatea unei Europe unite și reziliente în fața manipulării și a propagandei hibride. „Înainte ca prima rachetă să lovească Ucraina, prima armă a fost …
08:30
Un cetățean turc, complice la săvârșirea omorului din sectorul Rîșcani, va fi extrădat în R. Moldova # Zugo.md
Autoritățile din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au aprobat cererea Procuraturii Generale a Republicii Moldova privind extrădarea unui cetățean turc, acuzat de complicitate la omor intenționat. Potrivit Procuraturii Generale, decizia a fost luată la 14 octombrie 2025 de către Secretarul de Stat al Regatului Unit. Persoana …
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
ANRE și Ambasada SUA analizează efectele sancțiunilor asupra pieței energetice din Republica Moldova # Zugo.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a avut o întrevedere de lucru cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, în contextul sancțiunilor recente impuse de Departamentul Trezoreriei SUA împotriva companiilor ruse Lukoil și Rosneft. Discuțiile au vizat cooperarea moldo-americană în domeniul energetic, evoluțiile din regiune și impactul …
13:10
Mersul rapid va deveni ilegal pentru pietonii dintr-o țară europeană. Autoritățile au decis să impună o limită de viteză de 6 km/h pentru pietoni, bicicliști și utilizatorii de trotinete, în încercarea de a reduce accidentele pe trotuare. Legea a stârnit un val de ironii pe internet. Mers
13:00
Campionatul European de judo U-23 va avea loc în premieră în Republica Moldova, în perioada 31 octombrie – 2 noiembrie. Evenimentul se va desfășura la Arena Chișinău, transmite IPN. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Federației de Judo din Moldova, campionatul European de judo va întruni judocani din peste 35 de țări. Republica Moldova va … The post Premieră sportivă în R. Moldova. Campionatul European de Judo U23 va avea loc la Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Premieră sportivă în R. Moldova. Campionatul European de Judo U23 va avea loc la Chișinău apare prima dată în ZUGO.
12:30
foto | Dumitru Voloșin, după incendiul devastator de la sauna din Durlești: „Din cenușă se va naște Fenix” # Zugo.md
Un incendiu puternic a distrus complet complexul de baie „Taiga”, parte a rețelei „Woloshin Banya”, fondată de antreprenorul Dumitru Voloșin. Potrivit lui, flăcările au izbucnit în timpul unui test tehnic, iar clădirea a fost mistuită în totalitate. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar celelalte construcții nu au fost afectate. Urmărește-ne pe Telegram și … The post foto | Dumitru Voloșin, după incendiul devastator de la sauna din Durlești: „Din cenușă se va naște Fenix” first appeared on ZUGO. Articolul foto | Dumitru Voloșin, după incendiul devastator de la sauna din Durlești: „Din cenușă se va naște Fenix” apare prima dată în ZUGO.
11:50
video | Un moldovean, implicat într-un accident rutier grav în România. Două persoane au decedat # Zugo.md
Un accident rutier grav a avut loc marți, 28 octombrie, pe drumul european E583, între localitățile Sârca și Bălțați, în județul Iași. În coliziune au fost implicate un autoturism și un TIR condus de un bărbat din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Impactul a fost extrem de puternic, iar două persoane din autoturism, … The post video | Un moldovean, implicat într-un accident rutier grav în România. Două persoane au decedat first appeared on ZUGO. Articolul video | Un moldovean, implicat într-un accident rutier grav în România. Două persoane au decedat apare prima dată în ZUGO.
11:30
Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc a pierdut procesul privind ridicarea sechestrului de pe bunuri # Zugo.md
Oxana Childescu, fosta soție a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, a pierdut în primă instanță procesul prin care solicita scoaterea sechestrului de pe unele bunuri înregistrate pe numele său. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a declarat inadmisibilă acțiunea formulată de Childescu. Procurorii afirmă că beneficiarul efectiv al acestor bunuri … The post Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc a pierdut procesul privind ridicarea sechestrului de pe bunuri first appeared on ZUGO. Articolul Fosta soție a lui Vlad Plahotniuc a pierdut procesul privind ridicarea sechestrului de pe bunuri apare prima dată în ZUGO.
11:00
Investigație: Ofițerii ruși își execută oamenii. Soldații care nu pleacă în atacuri sinucigașe sunt omorâți # Zugo.md
O nouă investigație jurnalistică sugerează că în cadrul armatei ruse, aflate pe frontul din Ucraina, ar avea loc execuții sumare ale propriilor soldați – practică denumită în jargon militar „obnulenie” („resetare”). Conform surselor citate de publicația independentă „Verstka”, astfel de cazuri ar viza militarii care refuză să participe la asalturi considerate extrem de riscante, adesea … The post Investigație: Ofițerii ruși își execută oamenii. Soldații care nu pleacă în atacuri sinucigașe sunt omorâți first appeared on ZUGO. Articolul Investigație: Ofițerii ruși își execută oamenii. Soldații care nu pleacă în atacuri sinucigașe sunt omorâți apare prima dată în ZUGO.
10:30
Un bărbat de 37 de ani a fost descarcerat de salvatori în dimineața zilei de 29 octombrie 2025, după ce automobilul pe care îl conducea s-a izbit într-un copac la ieșirea din satul Pîrlița, raionul Ungheni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Accidentul s-a produs pe traseul R-1, iar apelul la Serviciul 112 a fost recepționat … The post Grav accident rutier la Ungheni: un bărbat a fost descarcerat de salvatori first appeared on ZUGO. Articolul Grav accident rutier la Ungheni: un bărbat a fost descarcerat de salvatori apare prima dată în ZUGO.
09:50
ultima oră | Percheziții în toată R. Moldova: autoritățile investighează o rețea de mercenari # Zugo.md
Angajații Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și polițiștii din Brigada cu Destinație Specială „Fulger”, desfășoară în aceste momente percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor oferite de autorități, acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale inițiate sub aspectul infracțiunii de „activitate a mercenarilor”, … The post ultima oră | Percheziții în toată R. Moldova: autoritățile investighează o rețea de mercenari first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră | Percheziții în toată R. Moldova: autoritățile investighează o rețea de mercenari apare prima dată în ZUGO.
09:40
Un accident de muncă soldat cu decesul unui angajat a avut loc în cadrul Î.M. „Regia Transport Electric Chișinău” (RTEC). Informația a fost confirmată printr-un comunicat al instituției. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „În cadrul Î.M. Regia Transport Electric, a avut loc un tragic accident la locul de muncă, soldat cu decesul unui angajat. Regia … The post Un angajat al RTEC a decedat la locul de muncă în urma unui accident tragic first appeared on ZUGO. Articolul Un angajat al RTEC a decedat la locul de muncă în urma unui accident tragic apare prima dată în ZUGO.
09:20
Programul Național de studiere a limbii române depășește așteptările. Câte persoane participă la cursuri # Zugo.md
În anul 2025, peste 8.200 de adulți din diferite domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română, în cadrul Programului Național privind Învățarea Limbii Române, implementat pentru al treilea an consecutiv de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit ministerului, cifra actuală depășește cu mult numărul planificat inițial — … The post Programul Național de studiere a limbii române depășește așteptările. Câte persoane participă la cursuri first appeared on ZUGO. Articolul Programul Național de studiere a limbii române depășește așteptările. Câte persoane participă la cursuri apare prima dată în ZUGO.
09:00
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața în sala de sport a unui colegiu din sectorul Botanica al capitalei. Tragedia s-a produs luni, 27 octombrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor oferite de Poliția Capitalei, oamenii legii și medicii de pe ambulanță au intervenit imediat la fața locului. „La fața locului s-au deplasat … The post Un minor de 16 ani a decedat în timpul orelor de sport la un colegiu din capitală first appeared on ZUGO. Articolul Un minor de 16 ani a decedat în timpul orelor de sport la un colegiu din capitală apare prima dată în ZUGO.
08:30
Integrare europeană și salarii mai mari. Programul de activitate al noului Guvern Munteanu # Zugo.md
Guvernul desemnat condus de Alexandru Munteanu își propune o creștere semnificativă a veniturilor populației, prin majorarea treptată a salariului minim până la 10 000 de lei, față de 5 500 de lei în prezent, și a salariului mediu până la 25 000 de lei, comparativ cu 16 000 de lei în prezent. Măsurile sunt prevăzute … The post Integrare europeană și salarii mai mari. Programul de activitate al noului Guvern Munteanu first appeared on ZUGO. Articolul Integrare europeană și salarii mai mari. Programul de activitate al noului Guvern Munteanu apare prima dată în ZUGO.
28 octombrie 2025
14:00
Un copil de doi ani din satul Japca, raionul Florești, și-a pierdut viața luni, după ce a căzut într-o fântână din curtea unei gospodării. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:34. Două echipe de intervenție din cadrul Direcției Regionale … The post Un băiețel de doi ani, găsit fără viață într-o fântână din raionul Florești first appeared on ZUGO. Articolul Un băiețel de doi ani, găsit fără viață într-o fântână din raionul Florești apare prima dată în ZUGO.
13:20
ultima oră | Alexandru Munteanu a prezentat întreaga echipă cu care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților # Zugo.md
Liderul desemnat să formeze noul Guvern, Alexandru Munteanu, a anunțat că a finalizat echipa executivă cu care va merge în Parlament pentru a solicita votul de încredere al deputaților. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-o postare pe rețelele sociale, Munteanu a declarat că prioritatea principală a viitorului Cabinet este creșterea economică și consolidarea capacităților instituționale … The post ultima oră | Alexandru Munteanu a prezentat întreaga echipă cu care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră | Alexandru Munteanu a prezentat întreaga echipă cu care va merge în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților apare prima dată în ZUGO.
12:50
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a venit cu o reacție după perchezițiile desfășurate în această dimineață de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, în cadrul unei cauze penale care vizează mai mulți angajați ai instituției. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-un comunicat de presă, SFS precizează că este … The post Reacția Serviciului Fiscal de Stat în urma perchezițiilor efectuate de CNA first appeared on ZUGO. Articolul Reacția Serviciului Fiscal de Stat în urma perchezițiilor efectuate de CNA apare prima dată în ZUGO.
12:20
Republica Moldova va avea acces direct la gazele din Marea Caspică și la terminalele LNG din Grecia, prin integrarea în Coridorul vertical de gaze – ruta strategică Grecia-Bulgaria-România-Moldova-Ucraina. Anunțul a fost făcut de ministrul în exercițiu al energiei, Dorin Junghietu, la la București, la reuniunea ministerială a Grupului de conectivitate energetică în Europa Centrală și … The post Republica Moldova va avea acces la gaze din Marea Caspică și la terminale LNG din Grecia first appeared on ZUGO. Articolul Republica Moldova va avea acces la gaze din Marea Caspică și la terminale LNG din Grecia apare prima dată în ZUGO.
11:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat două decrete prin care a acordat distincții conducerii Inspectoratului General al Poliției. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, Viorel Cernăuțeanu, șeful IGP, a primit gradul special de chestor-șef, potrivit decretului semnat la 27 octombrie 2025. Distincția reprezintă una dintre cele mai înalte funcții din structura Ministerului Afacerilor Interne. … The post Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a primit gradul special de chestor-șef first appeared on ZUGO. Articolul Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a primit gradul special de chestor-șef apare prima dată în ZUGO.
11:40
Weekend teatral la Chișinău: „O zi din viața lui Helen”, „Peter Pan” și „Fiți sănătos, Domnule!” # Zugo.md
Teatrul Național „Eugène Ionesco” din Chișinău invită publicul la trei spectacole de excepție la sfârșit de octombrie și început de noiembrie: „O zi din viața lui Helen”, o monodramă emoționantă despre trecerea timpului și singurătate, „Peter Pan”, o aventură plină de imaginație pentru toate vârstele, și „Fiți sănătos, Domnule!”, o comedie savuroasă semnată de Pierre … The post Weekend teatral la Chișinău: „O zi din viața lui Helen”, „Peter Pan” și „Fiți sănătos, Domnule!” first appeared on ZUGO. Articolul Weekend teatral la Chișinău: „O zi din viața lui Helen”, „Peter Pan” și „Fiți sănătos, Domnule!” apare prima dată în ZUGO.
11:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul, efectuează percheziții la mai multe adrese din Chișinău și Orhei, într-un dosar de corupție sistemică ce vizează mai mulți angajați ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit CNA, funcționarii sunt bănuiți că ar fi implementat o schemă ilegală … The post Percheziții CNA la Serviciul Fiscal de Stat: un funcționar a fost reținut first appeared on ZUGO. Articolul Percheziții CNA la Serviciul Fiscal de Stat: un funcționar a fost reținut apare prima dată în ZUGO.
11:00
R. Moldova va cere despăgubiri de 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro de la Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară” # Zugo.md
Statul va cere daune de 39 de milioane de dolari şi 3,5 milioane de euro de la Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda Bancară”. Ministerul Finanțelor va depune o acțiune civilă pentru recuperarea acestui prejudiciu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Totodată, în lipsa lui Plahotniuc, judecătorii au început luni, 27 octombrie, audierea martorilor. Reprezentantul Ministerului Finanţelor, … The post R. Moldova va cere despăgubiri de 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro de la Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară” first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova va cere despăgubiri de 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro de la Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară” apare prima dată în ZUGO.
