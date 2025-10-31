Integrarea europeană, investiții în învățământ și digitalizarea sistemului medical. Prioritățile cu care vin miniștrii propuși în noul Guvern - VIDEO

ProTV.md, 31 octombrie 2025 18:20

Integrarea europeană, investiții în învățământ și digitalizarea sistemului medical. Prioritățile cu care vin miniștrii propuși în noul Guvern - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 15 minute
18:30
Lucrări neautorizate la pretinsul punct de control din Tighina: așa-zisa administrație de la Tiraspol construiește o nouă bandă de circulație, fără acordul autorităților de la Chișinău ProTV.md
Lucrări neautorizate la pretinsul punct de control din Tighina: așa-zisa administrație de la Tiraspol construiește o nouă bandă de circulație, fără acordul autorităților de la Chișinău
Acum 30 minute
18:20
30 de zile de arest pentru directoarea de la liceul „Gheorghe Asachi” și agentul economic în dosarul de corupție - VIDEO ProTV.md
30 de zile de arest pentru directoarea de la liceul „Gheorghe Asachi” și agentul economic în dosarul de corupție - VIDEO
18:20
Integrarea europeană, investiții în învățământ și digitalizarea sistemului medical. Prioritățile cu care vin miniștrii propuși în noul Guvern - VIDEO ProTV.md
Integrarea europeană, investiții în învățământ și digitalizarea sistemului medical. Prioritățile cu care vin miniștrii propuși în noul Guvern - VIDEO
Acum o oră
18:10
De ce a fost anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta. Mesajul Moscovei care a enervat Washingtonul - VIDEO ProTV.md
De ce a fost anulat summitul Trump-Putin de la Budapesta. Mesajul Moscovei care a enervat Washingtonul - VIDEO
18:10
Membrii naționalei Moldovei, Mihail Caimacov și Vitalie Damașcan, au înscris pentru echipele lor în meciurile de cupă - VIDEO ProTV.md
Membrii naționalei Moldovei, Mihail Caimacov și Vitalie Damașcan, au înscris pentru echipele lor în meciurile de cupă - VIDEO
18:00
Încă trei jucători s-au calificat la Turneul Campionilor! Cum arată lupta pentru ultimul loc - VIDEO ProTV.md
Încă trei jucători s-au calificat la Turneul Campionilor! Cum arată lupta pentru ultimul loc - VIDEO
18:00
Moldoveanul Iulian Cojocaru a înscris în Liga Campionilor la futsal. Reușita însă nu i-a ajutat echipa să învingă - VIDEO ProTV.md
Moldoveanul Iulian Cojocaru a înscris în Liga Campionilor la futsal. Reușita însă nu i-a ajutat echipa să învingă - VIDEO
17:50
Alte cinci persoane arestate în legătură cu jaful de la Luvru, dar bijuteriile încă nu au fost recuperate - VIDEO ProTV.md
Alte cinci persoane arestate în legătură cu jaful de la Luvru, dar bijuteriile încă nu au fost recuperate - VIDEO
17:50
Noii miniștri evaluați la În PROfunzime. Expert: Vor trebui să-și formeze personalitatea din mers. Care sunt domeniile unde rămân semne de întrebare - VIDEO ProTV.md
Noii miniștri evaluați la În PROfunzime. Expert: Vor trebui să-și formeze personalitatea din mers. Care sunt domeniile unde rămân semne de întrebare - VIDEO
17:50
Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război ProTV.md
Premieră de la începutul războiului: un soldat rus capturat de către forțele Kievului va fi judecat în Lituania pentru crime de război
17:50
Kylian Mbappe a primit „Gheata de Aur” și a declarat: „Vreau să rămân la Real Madrid mulți ani” ProTV.md
Kylian Mbappe a primit „Gheata de Aur” și a declarat: „Vreau să rămân la Real Madrid mulți ani”
17:50
Atac spectaculos la Lyon: indivizi înarmaţi au folosit explozibili pentru a jefui o rafinărie de metale prețioase - VIDEO ProTV.md
Atac spectaculos la Lyon: indivizi înarmaţi au folosit explozibili pentru a jefui o rafinărie de metale prețioase - VIDEO
Acum 2 ore
17:40
LIVE. Ședința Parlamentului: PSRM, PCRM și Alternativa anunță că nu vor susține Guvernul Munteanu ProTV.md
LIVE. Ședința Parlamentului: PSRM, PCRM și Alternativa anunță că nu vor susține Guvernul Munteanu
17:40
15 persoane au fost rănite în Sumî, după un atac rusesc cu drone. Trupele ruse au lovit și la Dnipro și Odesa - VIDEO ProTV.md
15 persoane au fost rănite în Sumî, după un atac rusesc cu drone. Trupele ruse au lovit și la Dnipro și Odesa - VIDEO
17:30
LIVE. Ședința Parlamentului: PSRM, PCRM, Alternativa și Democrația Acasă anunță că nu vor susține Guvernul Munteanu ProTV.md
LIVE. Ședința Parlamentului: PSRM, PCRM, Alternativa și Democrația Acasă anunță că nu vor susține Guvernul Munteanu
17:30
Halloween spectaculos la Casa Albă. Președintele Donald Trump și Melania au găzduit mii de copii și au împărțit cadouri colindătorilor - VIDEO ProTV.md
Halloween spectaculos la Casa Albă. Președintele Donald Trump și Melania au găzduit mii de copii și au împărțit cadouri colindătorilor - VIDEO
17:30
Turcia a condamnat la închisoare pe viață 11 persoane pentru dezastrul de la Hotelul Grand Kartal, unde un incendiu a ucis zeci de persoane în plin sezon turistic ProTV.md
Turcia a condamnat la închisoare pe viață 11 persoane pentru dezastrul de la Hotelul Grand Kartal, unde un incendiu a ucis zeci de persoane în plin sezon turistic
17:30
Jamaica, devastată de uraganul Melissa: cel puțin 19 oameni au murit. Furtuna a ucis 30 de oameni și în Haiti - VIDEO ProTV.md
Jamaica, devastată de uraganul Melissa: cel puțin 19 oameni au murit. Furtuna a ucis 30 de oameni și în Haiti - VIDEO
17:20
Wembanyama o conduce pe San Antonio Spurs la cel mai bun start din istoria NBA - VIDEO ProTV.md
Wembanyama o conduce pe San Antonio Spurs la cel mai bun start din istoria NBA - VIDEO
17:20
Partidul liberal progresist D66 câștigă la limită alegerile din Olanda în fața extremei drepte, iar liderul său e pe cale să devină cel mai tânăr premier ProTV.md
Partidul liberal progresist D66 câștigă la limită alegerile din Olanda în fața extremei drepte, iar liderul său e pe cale să devină cel mai tânăr premier
17:10
Constantin Țuțu va sta încă 30 de zile în arest în penitenciar. Măsura preventivă, prelungită la solicitarea procurorilor PCCOCS ProTV.md
Constantin Țuțu va sta încă 30 de zile în arest în penitenciar. Măsura preventivă, prelungită la solicitarea procurorilor PCCOCS
17:00
Administratorul unei companii imobiliare din Chișinău, împreună cu doi complici, cercetați penal după ce au sustras peste 12 milioane de lei printr-o schemă de falsificare a actelor - VIDEO ProTV.md
Administratorul unei companii imobiliare din Chișinău, împreună cu doi complici, cercetați penal după ce au sustras peste 12 milioane de lei printr-o schemă de falsificare a actelor - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 31.10.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 31.10.2025
16:50
LIVE. Dezbaterile pe programul prezentat de Munteanu au luat sfârșit după șase ore: au început luările de cuvânt ProTV.md
LIVE. Dezbaterile pe programul prezentat de Munteanu au luat sfârșit după șase ore: au început luările de cuvânt
16:50
Ștefan Popa, noul director general interimar al Administraţia Națională a Drumurilor ProTV.md
Ștefan Popa, noul director general interimar al Administraţia Națională a Drumurilor
Acum 4 ore
16:30
30 de zile de arest pentru directoarea de la liceul „Gheorghe Asachi” și agentul economic în dosarul de corupție ProTV.md
30 de zile de arest pentru directoarea de la liceul „Gheorghe Asachi” și agentul economic în dosarul de corupție
16:20
LIVE. Dezbaterile pe programul prezentat de Munteanu a luat sfârșit după șase ore: au început luările de cuvânt ProTV.md
LIVE. Dezbaterile pe programul prezentat de Munteanu a luat sfârșit după șase ore: au început luările de cuvânt
16:00
LIVE. „Nicio pauză?" Deja de mai bine de cinci ore, prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, răspunde la întrebările deputaților de la tribuna Parlamentului ProTV.md
LIVE. „Nicio pauză?" Deja de mai bine de cinci ore, prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, răspunde la întrebările deputaților de la tribuna Parlamentului
15:50
LIVE. „Nicio pauză?" Deja de mai bine de cinci ore, prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, răspunde la întrebările deputaților ProTV.md
LIVE. „Nicio pauză?" Deja de mai bine de cinci ore, prim-ministrul desemnat, Alexandru Munteanu, răspunde la întrebările deputaților
15:50
Traficul rutier pe şoseaua Hânceşti suspendat parțial vineri și sâmbătă ProTV.md
Traficul rutier pe şoseaua Hânceşti suspendat parțial vineri și sâmbătă
15:20
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
15:10
Mefedronă în conserve de fructe. Schema prin care trei moldoveni au adus în țară kilograme de droguri: Reținuți chiar în timp ce preluau un nou „colet” - VIDEO ProTV.md
Mefedronă în conserve de fructe. Schema prin care trei moldoveni au adus în țară kilograme de droguri: Reținuți chiar în timp ce preluau un nou „colet” - VIDEO
Acum 6 ore
14:40
Pariul lui Zelenski se întoarce împotriva lui: 100.000 de tineri au părăsit Ucraina, după ce a relaxat restricțiile de călătorie ProTV.md
Pariul lui Zelenski se întoarce împotriva lui: 100.000 de tineri au părăsit Ucraina, după ce a relaxat restricțiile de călătorie
14:30
ANTA: Noi restricții la trecerea frontierei de stat a Letoniei cu Republica Belarus și Federația Rusă ProTV.md
ANTA: Noi restricții la trecerea frontierei de stat a Letoniei cu Republica Belarus și Federația Rusă
14:30
Liderii Coaliției Voinței se reunesc într-o ședință secretă pentru a ajuta Ucraina ProTV.md
Liderii Coaliției Voinței se reunesc într-o ședință secretă pentru a ajuta Ucraina
14:20
A ars ca o torță. Remorca unui tip, plină cu marfă - cuprinsă de flăcări la Bălți. Imagini surprinse de martori - VIDEO ProTV.md
A ars ca o torță. Remorca unui tip, plină cu marfă - cuprinsă de flăcări la Bălți. Imagini surprinse de martori - VIDEO
14:20
Trei pisici din România, declarate cele mai frumoase din lume la Campionatul Mondial Felin 2025 ProTV.md
Trei pisici din România, declarate cele mai frumoase din lume la Campionatul Mondial Felin 2025
14:10
Doi tineri, prinși în flagrant în timp ce plasau droguri în ascunzișuri pe o stradă din capitală. Făptașii, plasați în arest pentru 30 de zile - VIDEO ProTV.md
Doi tineri, prinși în flagrant în timp ce plasau droguri în ascunzișuri pe o stradă din capitală. Făptașii, plasați în arest pentru 30 de zile - VIDEO
14:10
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta ProTV.md
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta
14:00
Atenție, șoferi. De la 1 noiembrie sunteți obligați să circulați cu farurile aprinse și ziua. Ce amenzi vor primi cei care încalcă regula ProTV.md
Atenție, șoferi. De la 1 noiembrie sunteți obligați să circulați cu farurile aprinse și ziua. Ce amenzi vor primi cei care încalcă regula
14:00
Membri importanți ai administrației Trump, inclusiv Marco Rubio și Pete Hegseth, s-au mutat în baze militare, cu familiile lor ProTV.md
Membri importanți ai administrației Trump, inclusiv Marco Rubio și Pete Hegseth, s-au mutat în baze militare, cu familiile lor
13:50
Nicu Popescu, după ce a fost numit în calitate de Emisar special pentru afaceri europene: „Parcursul european este o responsabilitate și îl ducem la capăt” ProTV.md
Nicu Popescu, după ce a fost numit în calitate de Emisar special pentru afaceri europene: „Parcursul european este o responsabilitate și îl ducem la capăt”
13:50
Președinții Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului partid ȘOR, condamnați la închisoare cu suspendare. Procurorii nu sunt de acord cu decizia instanței ProTV.md
Președinții Oficiilor Teritoriale Criuleni și Ialoveni ale fostului partid ȘOR, condamnați la închisoare cu suspendare. Procurorii nu sunt de acord cu decizia instanței
13:50
Republicanii au început să se contreze tot mai mult cu administrația Trump pe diverse teme, iar una este retragerea parțială a trupelor SUA din România ProTV.md
Republicanii au început să se contreze tot mai mult cu administrația Trump pe diverse teme, iar una este retragerea parțială a trupelor SUA din România
13:50
Atenție, șoferi. Începând de mâine, conducătorii auto - obligați să circule cu farurile conectate pe timp de zi. Recomandările poliției ProTV.md
Atenție, șoferi. Începând de mâine, conducătorii auto - obligați să circule cu farurile conectate pe timp de zi. Recomandările poliției
13:40
Cei care suferă de osteoporoză vor primi un medicament compensat. Anunțul făcut de CNAM ProTV.md
Cei care suferă de osteoporoză vor primi un medicament compensat. Anunțul făcut de CNAM
13:40
Wembanyama o conduce pe San Antonio Spurs la cel mai bun start din istoria NBA ProTV.md
Wembanyama o conduce pe San Antonio Spurs la cel mai bun start din istoria NBA
13:40
Protest în Japonia după anunțul lui Trump: supraviețuitorii bombelor atomice denunță reluarea testelor nucleare ProTV.md
Protest în Japonia după anunțul lui Trump: supraviețuitorii bombelor atomice denunță reluarea testelor nucleare
13:30
Nicu Popescu, numit de Maia Sandu în calitate de Emisar special pentru afaceri europene: „Parcursul european este o responsabilitate și îl ducem la capăt” ProTV.md
Nicu Popescu, numit de Maia Sandu în calitate de Emisar special pentru afaceri europene: „Parcursul european este o responsabilitate și îl ducem la capăt”
13:10
LIVE. Alexandru Munteanu răspunde la întrebările deputaților. „-Dacă ați conduce un fond de investiții și ar veni cineva cu aceste nouă foi, ce șanse are el să obțină măcar 10 dolari investiții? -Dvs nu înțelegeți cum se fac investițiile, sorry" ProTV.md
LIVE. Alexandru Munteanu răspunde la întrebările deputaților. „-Dacă ați conduce un fond de investiții și ar veni cineva cu aceste nouă foi, ce șanse are el să obțină măcar 10 dolari investiții? -Dvs nu înțelegeți cum se fac investițiile, sorry"
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.