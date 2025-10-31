LIVE/ Ședința Parlamentului. PSRM, PCRM, Alternativa, Democrația Acasă și Partidul Nostru nu vor vota Guvernul Munteanu

17:30

Un grup de angajați ai Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” au reclamat, încă la începutul anului 2025, neregulile care ar avea loc în instituție. În mesajele trimise anonim unei organizații care lupta cu corupția din sistemul de învățământ, angajații au vorbit despre angajările fictive care ar avea loc la liceu, care sunt acum investigate de oamenii...