O treime din populație se plânge de probleme de vedere
Logos-Press, 31 octombrie 2025 18:15
În campania pentru recensământul din 2024, oamenii au fost cei mai predispuși să menționeze dificultățile lor de vedere, mobilitate, auz și memorie, a raportat Logos Press.
• • •
Acum 30 minute
18:15
Acum 2 ore
17:15
Compania olandeză Heisterkamp Transportation Solutions, unul dintre liderii continentali în transport și logistică, a anunțat extinderea operațiunilor sale în Europa de Est prin deschiderea unei unități în Moldova Technology Park (MITP), – Logos Press reports.
Acum 4 ore
16:15
Piața imobiliară din Moldova traversează o perioadă de stagnare, înregistrând cel mai mic număr de tranzacții cu locuințe comerciale din ultimii 20 de ani. Pe de altă parte, creditele ipotecare emise de bănci au atins un maxim istoric, devenind principalul instrument financiar pentru achiziționarea unei locuințe. Acest lucru a fost declarat de Veaceslav Ioniță, expert al IDIS „Viitorul”, – relatează Logos Press.
15:15
Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 1.234.704,61 lei organizației de creditare nebancară O.C.N. „Ecofinance Technologies” S.R.L. pentru numeroase încălcări ale legislației. În plus, a fost emis un avertisment acționarilor și conducerii organizației pentru nerespectarea reglementărilor interne, informează Logos Press.
Acum 6 ore
14:15
După ce presa moldovenească a relatat despre cozile lungi de camioane cu mărfuri perisabile la vama moldo-română din Leușeni, problema a început să fie soluționată. Potrivit observațiilor lucrătorilor din transporturi, traficul camioanelor grele la acest punct de control a început să se accelereze treptat, a relatat Logos Press.
13:15
Alte două documente primare cu tratament special, „Actul de achiziție de bunuri” și „Declarația de achiziție de lapte”, sunt anulate. Împreună cu „Actul de achiziție de servicii pentru închirierea de bunuri și cheltuielile aferente”, potrivit Logos Press.
Acum 8 ore
12:15
Reprezentarea femeilor și a bărbaților în organele de conducere ale societăților cotate la bursă va încerca să se egalizeze odată cu introducerea cerințelor europene în legislația națională, relatează Logos Press.
11:15
După ce Transgaz România și filiala sa din Republica Moldova, Vestmoldtransgaz, au anunțat o reducere cu 50% a tarifelor reglementate pentru transportul de gaze către Ucraina prin România și Republica Moldova prin conducta Transbalcanică (cunoscută sub numele de Coridorul Vertical), cele trei companii au rezervat capacitatea acesteia pentru luna noiembrie. Până acum două luni, nu exista niciun interes pentru această rută, a informat Logos Press.
Acum 12 ore
10:15
Moldova Fruct a delegat opt companii – membre ale asociației sale – pentru a reprezenta pomicultura moldovenească la cea mai importantă expoziție agricolă din România, INDAGRA FOOD 2025, care va avea loc în perioada 29 octombrie – 2 noiembrie la București, – informează Logos Press.
09:15
Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova a anunțat o evaluare națională a competențelor digitale ale elevilor de clasa a IX-a și a XII-a prin intermediul platformei online românești Brio, – informează Logos Press.
08:15
Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele 9 luni ale anului 2025, în Moldova au fost eliberate 2.187 de autorizații de construire, cu 7,8% mai puține decât în aceeași perioadă a anului 2024, informează Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Halterofilii moldoveni Ion Badanev și Dan Betca au cucerit câte două medalii la Campionatul European de Tineret la haltere printre sportivii sub 20 de ani, desfășurat la Durres (Albania), – informează Logos Press.
Ieri
18:15
Ministerul Finanțelor și Biroul Național de Statistică (BNS) și-au anunțat intenția de a anula ordinul comun, datând din 2008, privind aprobarea formularului standard al formularului primar al documentului strict contabil „Act de achiziționare a serviciilor de închiriere a proprietății și a cheltuielilor aferente, – informează Logos Press.
17:15
Sute de tone de morcovi au fost expediate zilnic în luna octombrie de marile ferme legumicole către piața românească, la un preț mediu en-gros de 1-2 lei românești/kg „pe câmp”, în funcție de soi și de mărimea lotului, informează Logos Press.
16:15
Sistemul judiciar nu dispune de un control intern al cheltuielilor, ceea ce, potrivit Curții de Conturi, a condus la „nereguli semnificative atât în utilizarea alocațiilor bugetare, cât și în gestionarea proprietății de stat” în perioada 2022 – 2023, a informat Logos Press.
15:15
Parlamentul va avea doi vicepreședinți, Doina Herman din partea fracțiunii majoritare PAS și Vlad Batryncha din partea celei mai mari fracțiuni de opoziție, Partidul Socialiștilor, informează Logos Press.
14:15
Execuția bugetului de stat la sfârșitul lunii septembrie s-a încheiat cu un deficit de aproximativ 7 miliarde de lei față de 7,5 miliarde de lei la sfârșitul lunii august, datorită creșterii peste așteptări a părții de venituri, informează Logos Press.
13:45
Guvernul moldovean ia în considerare măsuri de reglementare a coletelor cu produse ultra ieftine de pe platforme online precum Temu, Joom și altele, relatează Logos Press.
13:15
Republica Moldova a ocupat primul loc în campionatul mondial la competiția Intel AI Global Impact Festival 2025, învingând 109 echipe din 33 de țări, inclusiv echipe din SUA și Singapore, informează Logos Press.
12:15
Anca Dragu: Sistemul financiar poate transforma ambițiile de integrare ale UE în realitate # Logos-Press
Rolul piețelor financiare în susținerea creșterii economice este discutat astăzi la Chișinău în cadrul unui dialog la nivel înalt cu participarea Comisarului UE pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiei și Investițiilor, Maria Luis Albuquerque, informează Logos Press.
11:15
Conglomeratul agro-industrial Trans-Oil Group, unul dintre cei mai mari jucători din regiunea Mării Negre, concentrat pe Moldova, dar activ și în România, Serbia, Turcia și Asia, studiază posibilitatea listării la Bursa de Valori București (BVB), ca parte a strategiei sale de diversificare a surselor de finanțare, informează Logos Press.
10:15
În regiunea Europei Centrale și de Sud-Est (CESEC), o mare parte din capacitatea coridorului transbalcanic rămâne subutilizată, în ciuda cererii tot mai mari de furnizare de gaze de la sud la nord către Ucraina, informează Logos Press.
09:15
De la începutul anului viitor, Agenția pentru Siguranța Alimentară ANSA va fi transferată de la raportarea directă către guvern la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare MAIA – ca parte a reformei administrației publice centrale, a raportat Logos Press.
08:15
În 2025, analiștii prognozează o creștere economică reală în România de doar 0,8% din PIB, o intrare tehnică în recesiune cu un deficit bugetar de 8,6% din PIB fiind considerată un „scenariu alternativ” – a relatat Logos Press.
29 octombrie 2025
19:15
Clubul Sportiv Central „Dinamo” a găzduit în cadrul Cupei Chișinău Power Triathlon competițiile de bench press, la care au participat 70 de sportivi, – informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:15
UE a sprijinit dezvoltarea coridorului vertical de gaze (VGC) prin Bulgaria, însă perspectivele rutei pentru care Statele Unite fac lobby activ rămân slabe, informează Logos Press.
17:15
Candidatul la funcția de prim-ministru Alexandru Munteanu s-a confruntat cu prima sa provocare politică serioasă: opoziția nu este încă pregătită să îl susțină pe el sau programul noului guvern, relatează Logos Press.
16:15
Potrivit World Factbook, vârsta medie a locuitorilor Republicii Moldova este de 40 de ani, în timp ce în întreaga lume acest indicator este mult mai mic – 30,9 ani, – informează Logos Press.
15:15
Potrivit raportului anual al Curtei de Conturi, majoritatea împrumuturilor și subvențiilor externe au fost utilizate anul trecut pentru a sprijini bugetul, în timp ce absorbția banilor pentru dezvoltare nu a fost completă, a raportat Logos Press.
14:15
Angajații Centrului Național Anticorupție (CNA) au descoperit o schemă de corupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, un funcționar al Serviciului Fiscal de Stat a fost reținut și trei sunt în curs de investigare, a informat Logos Press.
13:15
Primele scenarii de reutilizare a apelor uzate pentru irigarea agricolă vor fi elaborate în localitățile Căușeni, Cantemir și Cahul, informează Logos Press.
12:15
Asociațiile de afaceri propun să se legifereze un mecanism permanent de consultări cu comunitatea de afaceri înainte de aprobarea inovațiilor privind activitățile economice, relatează Logos Press.
11:15
În ediția din octombrie a World Economic Outlook, Fondul Monetar Internațional clasifică țările cu cea mai mare datorie publică în 2025, relatează Logos Press.
10:15
Dinamica datoriei publice totale este însoțită de o creștere inegală a părților sale constitutive: datoria publică internă crește mai rapid decât cea externă, relatează Logos Press.
09:15
Munteanu: „Avem nevoie de investiții pe termen lung care să aducă cu ele și tehnologie” # Logos-Press
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a vorbit despre primele zece zile de la desemnarea sa, numindu-le „zece zile care mi-au zguduit viața” și a prezentat principalele sarcini ale viitorului guvern. Programul său se axează pe lansarea investițiilor, dezvoltarea infrastructurii, pregătirea reformei teritorial-administrative și creșterea bunăstării cetățenilor „chiar înainte de aderarea la Uniunea Europeană, relatează Logos Press.
08:15
Operatorul pieței de energie din Moldova, OPEM, a început la 27 octombrie 2025 procesul de înregistrare a participanților la piețele organizate de energie electrică, piața pentru ziua următoare și piața intrazilnică, informează Logos Press.
28 octombrie 2025
19:15
Luptătorul de stil liber Evgeny Mikhalchan a câștigat o medalie de argint la Campionatul Mondial de Lupte Olimpice pentru Tineret, care s-a încheiat la Novi Sad, Serbia”, informează Logos Press.
18:15
Ruta turistică care va lega orașele Iași, Chișinău și Odessa va fi lansată imediat după încheierea războiului din Ucraina și va deveni una dintre principalele destinații turistice din Europa de Est, – informează Logos Press.
17:15
Metamorfoză: fostul activist al Forței Fermierilor va conduce Comisia parlamentară pentru agricultură # Logos-Press
Deputatul fracțiunii Partidului Nostru Serghei Ivanov va fi propus pentru funcția de președinte al Comisiei parlamentare permanente pentru agricultură și industria alimentară, relatează Logos Press.
16:15
Alexandru Munteanu a prezentat componența completă a viitorului guvern și programul UE, LUME, DEZVOLTARE # Logos-Press
Candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a prezentat echipa cu care se va adresa Parlamentului pentru un vot de încredere și programul său de activitate – „UE, PACE, DEZVOLTARE”.
15:15
Serviciul Vamal al Republicii Moldova (SV RM) a organizat o ședință de lucru cu brokerii vamali pentru a explica schimbările care vor intra în vigoare ca urmare a implementării noului sistem de tranzit computerizat (NCTS) de la 1 noiembrie 2025, informează Logos Press.
14:15
Economiștii moldoveni au prezentat o prognoză și mai pesimistă a rezultatelor anuale de dezvoltare decât colegii lor străini, care nu au fost generoși cu țara în acest an, relatează Logos Press.
13:15
Spre sfârșitul recoltei de nuci, oferta de produse nu este foarte mare, iar prețurile sunt cu 10-20% mai mari decât cele de anul trecut în aceeași perioadă a sezonului”, potrivit Logos Press.
12:45
Alexandru Munteanu a prezentat doi noi candidați la funcția de ministru și un candidat pentru funcția de secretar general al guvernului, iar opt din cei 17 membri ai guvernului, inclusiv Munteanu însuși, sunt acum cunoscuți”, a relatat Logos Press.
12:15
Moldova se pregătește să implementeze o platformă digitală modernă pentru gestionarea rutelor interdistrictuale, să creeze o bază de date unificată și să echipeze stațiile de autobuz și de cale ferată, companiile de transport rutier și trenurile cu echipamente pentru plata tarifelor fără contact, relatează Logos Press.
11:15
Al doilea mare producător de petrol din Rusia, Lukoil, a declarat că intenționează să își vândă activele din străinătate după ce Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni companiei pentru a face presiuni asupra Kremlinului să pună capăt războiului din Ucraina, relatează Logos Press.
10:15
Ucraina și Moldova caută opțiuni de finanțare pentru construcția podului Iampol-Cosăuți, al cărui cost este estimat la 3,4 miliarde grivne (1,39 miliarde lei), informează Logos Press.
09:15
În perioada 2022-2025, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a gestionat 230 de proiecte cu finanțare externă cu o valoare totală de 310 milioane de euro, dintre care 120 de proiecte în valoare de 87 de milioane de euro au fost finalizate, informează Logos-Press.
08:15
Consiliul de administrație al Agenției Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a decis să vândă 119 949 de garanții de origine neexpirate de către furnizorul central de energie electrică Energocom SA, informează Logos Press.
27 octombrie 2025
19:15
O originară din UTA Găgăuzia a devenit medaliată a Campionatului Mondial de Lupte (U-23) # Logos-Press
Alexander Gaidarli, un luptător de stil liber din satul Copceac (UTA Găgăuzia), a ocupat locul al treilea la Campionatul Mondial de Lupte Olimpice pentru Tineret, – Logos Press reports.
