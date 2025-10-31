Lukașenko: Roman Protasevici a fost agent al serviciilor de informații din Belarus

11:00

Cozi mari se înregistrează în această dimineață la Vama Sculeni. Poliția de Frontieră anunță că trafic intens este înregistrat pe coridoarele de ieșire din Republica Moldova, unde timpul de așteptare depășește o oră. „De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă", precizează Poliția de Frontieră.