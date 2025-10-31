Constantin Țuțu a primit încă 30 de zile de arest pentru traversarea ilegală a frontierei şi corupere
Moldpres, 31 octombrie 2025 18:10
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a primit vineri, 31 octombrie, încă 30 de zile de arest pentru traversarea ilegală a frontierei şi corupere, informează MOLDPRES.Un recurs în acest sens a fost depus de procurori la Curtea de Apel Centru pentru continu...
Acum 30 minute
18:20
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a cerut votul de încredere a deputaților în plenul Parlamentului. Imagini din cadrul ședinței plenare din 31 octombrie....
Acum o oră
18:10
Acum 2 ore
17:10
Magistrații Judecătoriei Ciocana au decis plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile a directorului Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” și a reprezentantului unui agent economic, reținuți în cadrul unui dosar de corupție, comunică MOLDPRES....
17:10
Din 1 noiembrie, R. Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene. Alexandru Iacub: „Ne conectăm la o rețea care va face procedurile mai rapide și mai sigure” # Moldpres
Din 1 noiembrie 2025, Republica Moldova devine membru cu drepturi depline a Convenției privind regimul de tranzit comun (CTC) și va aplica această procedură. Aderarea la convenție asigură o circulație mai ușoară și mai rapidă a mărfurilor, informează MOLDPRES.Pot...
17:00
Trei săli de conferințe de la Institutul de Zoologie al USM, modernizate cu sprijinul DRRM # Moldpres
Trei săli de conferințe de la Institutul de Zoologie al Universității de Stat din Moldova (USM) au fost modernizate în cadrul unui proiect finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României, informează MOLDPRES....
16:50
VIDEO // Trei persoane, printre care un cetățean al Federației Ruse, au fost reținuți pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari # Moldpres
Trei persoane, printre care un cetățean al Federației Ruse, au fost reținuți în cadrul a două cauze penale pornite pentru escrocherie și delapidare în proporții deosebit de mari, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, cetățeanu...
16:50
Acum 4 ore
16:30
Eugen Osmochescu: „Primele acțiuni pe care le putem implementa pe o perioadă de 100 de zile, pot determina o creștere economică de până la 1-2 la sută” # Moldpres
Noul Guvern are un plan de acțiuni bine pus la punct privind dezvoltarea economică a țării, iar primele măsuri care pot fi implementate pe o perioadă de 100 de zile, pot determina atingerea unei creșteri economice de până la 1-2 la sută. Estimările au fost făcute...
16:10
Anatolie Nosatîi: „Principalele direcții de activitate a Ministerului Apărării sunt fortificarea capacităților de apărare a spațiului aerian și sporirea rezilienței față de provocările hibride” # Moldpres
Principalele direcții de activitate a Ministerului Apărării sunt fortificarea capacităților de apărare a spațiului aerian, dotarea cu echipamente moderne, sporirea rezilienței față de provocările hibride și dezvoltarea forțelor terestre. Informațiile au fost prezent...
16:00
Premierul desemnat, despre lupta cu dezinformarea: „Trebuie să sanitizăm spațiul informațional. Libertatea de exprimare nu poate fi scut pentru ură și dezinformare” # Moldpres
Lupta împotriva dezinformării și a manipulării reprezintă o prioritate strategică a viitorului Guvern, a declarat premierul desemnat Alexandru Munteanu în plenul Parlamentului, subliniind necesitatea de a „sanitiza spațiul informațional” pentru prot...
15:30
Aspecte de reglementare în sistemul justiției penale din R. Moldova, analizate de experți europeni și reprezentanți ai CSP # Moldpres
Sistemul Justiției penale din Republica Moldova a fost analizat de experți europeni și reprezentanți ai Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) în cadrul unei mese rotunde organizată de Consiliul Europei, în colaborare cu Consiliul Consultativ al Procurorilor ...
15:20
Guvernul Munteanu promite investiții majore în infrastructură: drumuri modernizate, poduri peste Prut și continuarea programelor „Satul European” și „Curtea Europeană” # Moldpres
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat în plenul Parlamentului că dezvoltarea infrastructurii moderne reprezintă una dintre prioritățile centrale ale viitorului guvern, fiind esențială pentru creșterea calității vieții și a competitivității economice ...
15:20
Trei procurori au fost sancționați de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) pentru abateri disciplinare grave ale obligațiilor de serviciu. Un acuzator a fost eliberat din funcție, comunică MOLDPRES.Membrii CSP au stabilit că procurorul Ruslan Știrbu, din cadrul Pro...
14:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu și ministrul desemnat al Sănătății, Emil Ceban, au prezentat vineri în cadrul ședinței Legislativului, prioritățile Guvernului privind reforma sistemului medical, subliniind necesitatea investițiilor și a îmbunătățir...
Acum 6 ore
14:40
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a primit vineri, 31 octombrie, mai multe echipamente de securitate cibernetică din partea Guvernului Germaniei. Acestea sunt destinate modernizării și protejării comunicațiilor interne și operaționale ale poliției, informează MOLD...
14:40
Guvernul Munteanu promite accelerarea procesului de aderare: „Depunem eforturi maxime să deschidem discuțiile tehnice de aderare la UE cât mai repede” # Moldpres
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat, vineri, că Republica Moldova va depune eforturi intense pentru a accelera procesul de integrare europeană și pentru a deschide cât mai rapid discuțiile tehnice de aderare la Uniunea Europeană, comunică MOLDPRES.&bd...
14:10
Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu comisara europeană pentru servicii financiare, Maria Luís Albuquerque # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu doamna Maria Luís Albuquerque, Comisara europeană pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor. Discuțiile s-au axat pe aprofundarea cooperării economice și finan...
14:00
Protecția mediului, în centrul politicilor publice. Alexandru Munteanu: „Avem datoria de a lăsa generațiilor viitoare o țară curată” # Moldpres
Mediul și economia verde vor deveni piloni centrali ai programului de guvernare, iar noul executiv își propune o abordare echilibrată între dezvoltare și protecția naturii. Declarația a fost făcută în plenul Parlamentului de candidatul la funcția de pri...
13:50
Premierul desemnat Alexandru Munteanu: „Soluția economică este cea mai bună pentru rezolvarea diferendului transnistrean” # Moldpres
Soluția economică este cea mai bună pentru rezolvarea diferendului transnistrean. Suntem în proces de discuții foarte intense cu partenerii noștri și sper foarte mult că o să găsim o soluție. Declarația a fost făcută astăzi de candidatul la funcția de premier...
13:40
13:20
Guvernul Munteanu promite să îmbunătățească accesul la servicii medicale de calitate. „Medicii noștri sunt foarte buni, dar trebuie plătiți bine” # Moldpres
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat, în cadrul prezentării programului de guvernare în Parlament, că sistemul medical din Republica Moldova trebuie modernizat, iar medicii – susținuți prin salarii competitive și condiții mai bune de muncă, co...
13:20
Un incendiu a izbucnit, în dimineața zilei de astăzi, într-o zonă industrială din municipiul Bălți, unde remorca unui autocamion a fost cuprinsă de flăcări. Patru echipe de pompieri au intervenit, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 ...
13:10
Vicepremierul Mihai Popșoi: „R. Moldova se aliniază la Declarația UE privind acțiunile hibride ale Belarusului la frontiera europeană” # Moldpres
Republica Moldova, în calitate de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană, se aliniază la Declarația UE privind acțiunile hibride ale Belarusului la frontiera europeană. Mesajul a fost transmis de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, informează MO...
13:10
Alexandru Munteanu: „Republica Moldova are una dintre cele mai independente prese din regiune” # Moldpres
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat, în cadrul audierilor din Parlament, că Republica Moldova se bucură de un nivel ridicat al libertății presei și că viitorul Guvern va respecta în totalitate legislația privind mass-media, comunică MOLDPRES....
13:10
Reforma administrativ-teritorială, prioritate a viitorului Guvern. Munteanu: „Omul va fi în centrul schimbării, nu structura” # Moldpres
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat în fața deputaților că reforma administrativă și teritorială va fi una dintre măsurile esențiale ale viitorului Guvern, menită să modernizeze serviciile publice și să aducă administrația mai aproape de cetățea...
13:10
Nicu Popescu's work, appointed today as a special envoy for European affairs and strategic partnerships, will focus on political dialogue and the necessary partnerships with EU institutions, member states, parliamentarians, media, cultural sectors and Moldova's strategic ...
13:00
Premierul desemnat, în Parlament: „Este prima oară când intrăm într-o iarnă asigurându-ne că o s-o trecem fără cataclisme în domeniul energetic” # Moldpres
Este pentru prima oară când Republica Moldova intră în sezonul rece, asigurându-se că o va trece fără cataclisme și acte de panică în domeniul energetic, a declarat astăzi în Parlament, premierul desemnat, Alexandru Munteanu. Oficialul a punc...
12:50
Discursul candidatului la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, susținut în plenul Parlamentului # Moldpres
Bună ziua,Stimate domnul președinte Grosu,Stimați deputați, dragi cetățeni,Am fost mândru să privesc, ca mulți alți compatrioți, progresele Republicii Moldova din ultimii ani. Ca unul dintre cetățenii care și-au făcut datoria acolo unde s-au aflat,...
Acum 8 ore
12:10
Majorarea salariilor, pensiilor și indemnizațiilor, prioritate a noului Guvern. Alexandru Munteanu: „Vom veni cu pași concreți pentru a asigura creșterea bunăstării cetățenilor” # Moldpres
Majorarea salariilor, a pensiilor și a indemnizațiilor adresate în special familiilor care au copii sunt printre prioritățile noului Cabinet de miniștri. Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, a declarat astăzi în Parlament că acest lucru poate fi obținut pri...
11:40
Alexandru Munteanu: „Ajutorul european trebuie investit, nu consumat. Moldova are nevoie de o economie competitivă și de investiții strategice” # Moldpres
„Programul nostru este unul al investițiilor și al modernizării. Este bine că vine la noi Coca-Cola sau McDonald’s, dar ar fi foarte bine să vină și Apple, Microsoft și alte companii de talie globală. Pentru asta, trebuie să oferim predictibilitate, infrastr...
11:40
Din 1 noiembrie, șoferii sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor și pe timp de zi # Moldpres
Din 1 noiembrie, conducătorii auto sunt obligați să circule cu faza scurtă a farurilor şi pe timp de zi. Măsura este prevăzută în Regulamentul Circulației Rutiere, informează MOLDPRES.Solicitat de agenție, ofițerul de presă al Inspectoratului General al Pol...
11:20
Ștefan Popa a fost numit director interimar al Administrației Naționale a Drumurilor (AND), fiind prezentat astăzi colaboratorilor de vicepremierul în exerciţiu Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, împreună cu șeful Agen...
11:20
Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat: „Voi contribui în continuare la procesul de aderare la UE și la consolidarea sprijinului european pentru R. Moldova” # Moldpres
Activitatea lui Nicu Popescu, numit astăzi în calitate de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, se va concentra pe dialogul politic și pe parteneriatele necesare cu instituțiile UE, cu statele membre, cu parlamentari, cu media și mediul cul...
11:10
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat în Parlament Programul de activitate și componența noului Guvern: „Vă chem să ne unim forțele pentru binele, prosperitatea și parcursul european al Republicii Moldova” # Moldpres
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a prezentat astăzi în Parlament Programul de activitate și componența noului Guvern. Oficialul a declarat că programul de guvernare este orientat spre creștere economică, eficiență și integrare europeană, iar echipa guvernamen...
10:50
Anca Dragu, în discuții cu Maria Luís Albuquerque, comisara europeană pentru Servicii Financiare: „Prin cooperare cu instituțiile europene, putem construi o economie rezilientă” # Moldpres
Prin cooperare și dialog permanent cu instituțiile europene, putem construi o economie rezilientă, competitivă și orientată spre așteptările cetățenilor. Declarația a fost făcută de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, care a avut o în...
10:50
Un nou medicament pentru osteoporoză va fi compensat din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală # Moldpres
Un nou medicament pentru osteoporoză va fi compensat din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, începând cu 1 noiembrie 2025. Preparatul va fi disponibil atât sub formă de comprimate filmate, cât și ca soluție injectabilă, comuni...
Acum 12 ore
10:30
Președinta Maia Sandu l-a numit pe Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea domnului Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice.Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice are mandatul de a c...
10:10
Un tânăr a fost condamnat la patru ani de închisoare, după ce a lovit mortal un bărbat de 70 de ani # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 20 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare, după ce a urcat la volanul unui automobil fără a deține permis de conducere și a lovit mortal un bărbat de 70 de ani. Sentința a fost pronunțată de magistrații Judecătorie...
10:10
LIVE TEXT // Ședința Parlamentului. Alexandru Munteanu cere votul de încredere pentru guvernul său # Moldpres
Actualizare 10:00La ședință participă 99 de deputați. Nu și-au anunțat prezenta Constantin Starîș și Nicolae Botgros.Parlamentul Republicii Moldova se întrunește pentru audierile și votul de încredere asupra Guvernului condus de premierul dese...
09:30
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a promulgat, joi, semnat, 30 octombrie, legile care prelungesc legea marțială și mobilizarea cu încă 90 de zile, începând cu 5 noiembrie, transmite rbc.ua, ciată de MOLDPRES.Astfel, legea marțială și mobiliz...
09:10
DOC// Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului de standardizare, publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Ordinul de aprobare a Regulamentui privind constituirea, organizarea și funcționarea Consiliului de standardizare al Republicii Moldova a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES.Documentul este emis în baza articolului 7 alineatul (3) din ...
08:30
Guvernul Munteanu, în fața deputaților. Cine sunt noii miniștri și care sunt prioritățile noului Cabinet # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova se va reuni astăzi în ședință pentru audierile și votul de încredere asupra Guvernului condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. Cabinetul propus de Munteanu este format din 16 miniștri, dintre care cinci vor deține și fun...
08:30
Moneda unică europeană se ieftinește cu trei bani în ultima zi a lunii octombrie și are o cotație oficială de 19 lei și 75 de bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, dolarul american se scumpește cu doi bani și costă 17 lei și 02 bani, potrivit da...
06:50
Șeful Inspectoratului General al Poliției a primit gradul de chestor-șef. Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial # Moldpres
Viorel Cernăuțeanu, șef al Inspectoratului General al Poliției din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a fost decorat cu gradul special de chestor-șef. Decretul a fost semnat de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și publicat în Monitorul Oficial, comuni...
Acum 24 ore
21:10
Meteorologii prognozează pentru ziua de vineri, 31 octombrie, vreme frumoasă, cu maxime de până la 20 de grade Celsius, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine cerul va fi variabil, iar precipitații nu sunt prognozate. Vâ...
20:00
Comunitățile din Botoșani, România, și Bălți, Republica Moldova, vor beneficia de măsuri sporite de protecție împotriva inundațiilor, în cadrul proiectului transfrontalier „Creșterea rezilienței comunității în zona transfrontalieră RO&n...
Ieri
18:40
Progresele Republicii Moldova în domeniile educație, cultură și sport, prezentate la ședința Subcomitetului de Asociere # Moldpres
Progresele realizate de Republica Moldova în domeniile educație, știință și tehnologie, societate informațională, politici în domeniul audiovizualului, cultură, tineret și sport au fost prezentate la ședința Subcomitetului de Asociere Republica Moldova &nda...
18:40
Tot mai mulți moldoveni aleg mașini electrice și hibride. Numărul acestora a crescut cu 190 la sută în trimestrul III # Moldpres
Numărul mașinilor electrice și a celor hibride înregistrate în Republica Moldova în trimestrul III din anul curent a crescut cu 190 % comparativ cu același interval din 2024. Cifrele au fost prezentate de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), &i...
18:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat retragerea de pe piață a ouălor de găină produse de SRL „Speranța”, după ce în urma testelor de laborator a fost depistată bacteria Salmonella Enteritidis, comunică MOLDPRES.Potriv...
18:30
Centrul de Sănătate din Ceadîr-Lunga a fost modernizat. Sistemul de încălzire vechi de 50 de ani a fost înlocuit cu unul nou # Moldpres
Pacienții și personalul medical din Ceadîr-Lunga vor beneficia de condiții mai bune, după finalizarea lucrărilor de modernizare a sistemului de încălzire din cadrul Centrului de Sănătate Ceadîr-Lunga. Proiectul a fost realizat cu sprijinul Companiei Naț...
