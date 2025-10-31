VIDEO | Oana Țoiu crede că redobândind cetățenia română, moldovenii devin mai „europeni”

15:40

Fostul deputat Alexandru Slusari a publicat mai multe fotografii în care se văd zeci de camioane încărcate cu fructe, blocate la punctul de trecere Leușeni. Potrivit lui, exportatorii sunt disperați, deoarece procedura de trecere a frontierei ar dura până la două zile pentru fiecare camion. „Aceste poze le-am primit azi dimineață de la unii exportatori …