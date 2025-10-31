VIDEO | Oana Țoiu crede că redobândind cetățenia română, moldovenii devin mai „europeni”
Cotidianul, 31 octombrie 2025 18:10
Ministra afacerilor externe, Oana Țoiu, a recunoscut că în jurul procesului de redobândire a cetățeniei române au existat, de-a lungul timpului, suspiciuni legate de domicilii fictive și alte nereguli. Declarația vine în contextul reținerii a circa 870 de cărți de identitate românești deținute de cetățeni moldoveni cu dublă cetățenie, cazuri investigate de poliția de frontieră …
• • •
Acum o oră
18:10
Ministra afacerilor externe, Oana Țoiu, a recunoscut că în jurul procesului de redobândire a cetățeniei române au existat, de-a lungul timpului, suspiciuni legate de domicilii fictive și alte nereguli. Declarația vine în contextul reținerii a circa 870 de cărți de identitate românești deținute de cetățeni moldoveni cu dublă cetățenie, cazuri investigate de poliția de frontieră …
18:00
Directoarea Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău și un om de afaceri, au fost plasați în arest pentru 30 de zile în dosarul de corupție și trafic de influență # Cotidianul
Directoarea Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, Natalia Bulat, și reprezentantul unui agent economic au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, în cadrul unui dosar de corupție și trafic de influență. Decizia a fost pronunțată vineri, 31 octombrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, la solicitarea procurorilor și a ofițerilor Centrului Național Anticorupție …
17:50
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, va sta încă 30 de zile în arest pentru traversarea ilegală a frontierei şi corupere # Cotidianul
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Măsura a fost dispusă de judecătorii Curții de Apel Chișinău, la solicitarea procurorilor PCCOCS, în dosarul în care fostul parlamentar este învinuit de traversare ilegală a frontierei și tentativă de corupere. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), …
Acum 2 ore
17:40
Guvernul Munteanu, în fața unei opoziții unite: Socialiștii, Comuniștii, Democrația Acasă și Alternativa lui Ceban refuză să ofere votul de încredere # Cotidianul
Opoziția parlamentară a anunțat că nu va vota Guvernul condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu, deși mai mulți lideri politici au declarat că vor susține inițiativele Executivului care vor fi în beneficiul cetățenilor. Președintele PSRM, Igor Dodon, a afirmat că socialiștii nu vor acorda vot de încredere noului Cabinet, dar se vor implica în continuare …
Acum 4 ore
16:30
VIDEO I Premierul desemnat Alexandru Munteanu: „Avocații nu vor fi incluși în procesul de vetting” # Cotidianul
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a declarat în plenul Parlamentului că avocații nu vor fi incluși în procesul de vetting, măsură care, potrivit lui, se va aplica doar judecătorilor și procurorilor. „Cred că toți suntem de acord că sistemul juridic trebuie schimbat. Ne-am concentrat asupra măsurilor de vetting pentru judecători și procurori. Deja suntem în urmă …
16:20
SUA anulează summitul Trump-Putin de la Budapesta: Moscova refuză orice concesie privind războiul din Ucraina # Cotidianul
Statele Unite au decis să anuleze summitul planificat la Budapesta între președintele Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, după ce Rusia a refuzat să își modifice poziția în negocierile privind încetarea războiului din Ucraina. Potrivit Financial Times, citat de Reuters, decizia a venit după o convorbire tensionată între șefii diplomațiilor americană și rusă, Marco …
15:20
VIDEO | Ion Ceban surprinde în Parlament. Edilul a anunțat că este gata să susțină Guvernul Munteanu: „Vrem garanții de transparență și sfârșitul șantajului politic” # Cotidianul
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a făcut o declarație surprinzătoare în plenul Parlamentului: el a spus că este gata să susțină Guvernul Alexandru Munteanu, cu condiția ca noul Executiv să ofere garanții de transparență, corectitudine și depolitizare a administrației publice locale. „Eu personal aș susține candidatura dumneavoastră la funcția de prim-ministru și probabil și colegii mei …
15:20
Voronin, după ce potențialii miniștrii au fost invitați în loja din Legislativ: „Procedura se cheamă nah*er s pliaja”. # Cotidianul
Vladimir Voronin nu scapă nici o ocazie să se dea în spectacol și să transforme ședința parlamentului în circ. De această data acesta și-a amintit una din expresiile sale favorite, pe care a mai folosit-o și în alte situații. „Știți cum se numește procedura asta? Procedura se cheamă nah*en s pliaja”, a șoptit Voronin, râzând …
Acum 6 ore
14:30
Doi foști lideri locali ai Partidului „Șor”, condamnați la câte patru ani de închisoare pentru finanțare ilegală a formațiunii # Cotidianul
Foștii președinți ai oficiilor teritoriale Criuleni și Ialoveni ai fostului partid politic „Șor” au fost condamnați la câte patru ani de închisoare pentru acceptarea finanțării formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție, care precizează că decizia instanței poate fi contestată. Potrivit procurorilor, inculpații au fost privați de dreptul …
13:50
VIDEO | Comunista Caraman sfidează identitatea națională: Până nu recunoașteți limba moldovenească, eu voi vorbi în limba de comunicare interetnică # Cotidianul
Deputata comunistă Diana Caraman a declarat jurnaliștilor că refuză să vorbească în limba română, declarând că o va face doar când Republica Moldova va recunoaște „limba moldovenească” drept limbă de stat. Caraman a pus la îndoială legalitatea modificării Constituției care consfințește denumirea corectă a limbii oficiale. „Până în momentul în care limba maternă sau limba …
13:30
VIDEO | „Stați pe garduri și aruncați cu roșii stricate”: Munteanu, către socialiști după ce au criticat planul Guvernului privind salariile și economia # Cotidianul
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a avut o reacție tranșantă la criticile deputatei socialiste Alla Darovannaia, care a pus sub semnul întrebării realismul promisiunilor privind creșterea salariului minim și susținerea a 100.000 de persoane în câmpul muncii. Deputata PSRM a afirmat că planurile Guvernului ar necesita o dublare a economiei naționale și o creștere a productivității …
13:10
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a venit cu o propunere inedită înaintea ședinței de astăzi a Parlamentulu, și anume introducerea unei limite de vârstă pentru politicieni. Ținta inițiativei sale a fost comunistul Vladimir Voronin, despre care Usatîi a spus că ar trebui să-și petreacă timpul alături de familie, deși i-a recunoscut care merite din primul …
Acum 8 ore
12:30
VIDEO | Socialistul Odnostalco, nemulțumit că Munteanu nu a inclus Găgăuzia în priorități. Munteanu „Este o manipulare, mai ales de la cineva care vine din partidul care a guvernat și s-a „ocupat” de Găgăuzia atâția ani” # Cotidianul
Premierul desemnat Alexandru Munteanu l-a acuzat pe deputatul socialist Vladimir Odnostalco de manipulare, după ce acesta i-a reproșat că programul de guvernare nu ar include măsuri dedicate Găgăuziei. Replica a fost dată în plenul Parlamentului, în timpul dezbaterilor privind învestirea noului Cabinet. „Domnule deputat, aveți ziua de naștere azi și nu vreau să vă stric, …
11:50
Nicu Popescu renunță la mandatul de deputat și devine emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Cotidianul
Fostul ministru de Externe, Nicu Popescu a anunțat că își depune mandatul de deputat pentru a contribui, din noua poziție, la procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană și la consolidarea sprijinului internațional pentru acest obiectiv. Asta după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea lui în funcția de …
11:50
VIDEO | Renato Usatîi ironizează procesul de desemnare a membrilor noului cabinet de miniștri: Parcă suntem la ‘Pole Ciudes’. Ce să alegem, banii sau premiul? # Cotidianul
Înaintea ședinței Parlamentului la care premierul desemnat Alexandru Munteanu urma să ceară votul de încredere, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat modul în care a fost prezentată lista miniștrilor și a glumit pe seama procesului de selectare a membrilor cabinetului. Politicianul a acuzat lipsa de transparență și a comparat situația cu o emisiune de …
11:20
VIDEO | „Cum o să rezolvați problema exodului populației?” Dodon, pus la perete de Munteanu: Mi se pare ironică întrebarea. Ați fost la guvernare mulți ani # Cotidianul
Premierul desemnat Alexandru Munteanu l-a pus la punct pe liderul socialiștilor, Igor Dodon, în timpul dezbaterilor din Parlament privind programul de guvernare și componența noului Cabinet. După ce Dodon a afirmat că „problema numărul unu a Republicii Moldova este depopularea” și a cerut explicații privind modelul economic pe care îl propune noul Guvern, Munteanu a …
Acum 12 ore
10:30
Nicu Popescu, numit de Maia Sandu emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de numire a lui Nicu Popescu în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Potrivit Administrației Prezidențiale, noul emisar va avea misiunea de a consolida sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea politică a procesului de aderare și de …
10:10
Alexandr Slusari: „Aș fi acceptat funcția de ministru al Agriculturii doar într-un guvern care nu pune bife în negocierile cu UE” # Cotidianul
Fostul deputat și ex-director al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandr Slusari, afirmă că nu i s-a propus să facă parte din viitorul cabinet de miniștri condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. Totuși, politicianul spune că ar fi acceptat funcția de ministru al Agriculturii doar dacă ar fi fost vorba despre un executiv „cu adevărat pro-european, care …
10:10
LIVE | Ședința plenară a Parlamentului. Învestirea Guvernului Munteanu, pe ordinea de zi # Cotidianul
Deputații se întrunesc în ședința plenară a Parlamentului pentru a dezbate programul de activitate al Guvernului condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. De menționat că, potrivit legislației, prim-ministrul desemnat solicită votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate și a întregii liste a cabinetului de miniștri. Alexandru Munteanu urmează să își prezente programul intitulat …
09:40
Premierul desemnat Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament pentru votul de încredere # Cotidianul
Premierul desemnat Alexandru Munteanu merge astăzi în Parlament, împreună cu echipa sa guvernamentală, pentru a prezenta programul de activitate și a cere votul de încredere. Ședința legislativului este programată pentru ora 10:00, transmite IPN. Potrivit Constituției, premierul desemnat solicită votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a întregii liste a cabinetului de …
Acum 24 ore
20:10
Focul care încă nu s-a stins… La București a fost organizat un marș de comemorare, la un deceniu de la tragedia cumplită din Clubul Colectiv # Cotidianul
La zece ani de la noaptea în care în România a ars clubul Colectiv, mii de oameni au ieșit din nou în stradă la București. Ei cer dreptate pentru cele 65 de vieți pierdute și amintesc că, un deceniu mai târziu, nimeni nu a plătit pentru tragedia care a zguduit o țară întreagă. Corupția continuă …
19:20
Republica Moldova – parte a Grupului de experți la nivel înalt privind Fortificarea Rezilienței în Europa de Est # Cotidianul
Republica Moldova a fost inclusă în Grupul la nivel înalt de experți privind fortificarea rezilienței în Europa de Est, o platformă strategică europeană care reunește specialiști din statele membre ale Uniunii Europene și din țările candidate la aderare. Scopul acestui format este de a sprijini armonizarea legislațiilor naționale cu Regulamentul UE privind serviciile digitale și …
18:50
Autoritățile poloneze sancționează ferm infracțiunile ce au la bază sentimentul anti-ucrainean. Două persoane, arestate în Polonia după ce au smuls drapelul Ucrainei de pe clădirea unui consulat # Cotidianul
Două persoane au fost arestate în sud-estul Poloniei pentru smulgerea drapelului ucrainean de pe clădirea consulatului Ucrainei din Przemyśl. Este vorba despre doi cetățeni polonezi, în vârstă de 21, respectiv 23 de ani. Ambasadorul Ucrainei la Varșovia, Vasyl Bodnar, a avut următoarea reacție pe platforma X: “Mulțumesc sincer poliției poloneze pentru acțiunile rapide și eficiente …
Ieri
18:00
VIDEO | Republica Moldova vrea să intre în clubul energiei nucleare: Chișinăul negociază participarea la noul reactor de la Cernavodă # Cotidianul
Republica Moldova ar putea deveni partener al României în proiectul de extindere a centralei nucleare de la Cernavodă. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că Chișinăul și-a exprimat intenția de a participa la construcția unui nou bloc energetic, iar discuțiile se află „în fază incipientă” „Referitor la Nuclearelectrica, se poartă discuții pentru achiziționarea de energie …
17:30
VIDEO | Voronin îl ia peste picior pe Tarlev: În colhoz eu eram ‘прицепчик’, iar el era tractorist – și iaca acum e în Comisia Juridică. / Tarlev: Dumnealui nici tractorist n-a ajuns, a rămas ‘прицепчик’ # Cotidianul
Ședința de astăzi a Parlamentului, în care deputații au continuat discuțiile privind componența comisiilor parlamentare, a fost animată de un schimb ironic de replici între fostul președinte al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și fostul premier Vasile Tarlev. În contextul unei dezbateri legate de criteriile de integritate și profil profesional ale deputaților desemnați în comisiile permanente, …
17:10
Două inimi, un singur ideal: 33 de ani fără Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Mesaje de comemorare de la Maia Sandu și Igor Grosu # Cotidianul
Astăzi se împlinesc 33 de ani de la moartea tragică a celor care au cântat pentru libertatea și demnitatea acestui neam – Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Cuplul-simbol al renașterii naționale a fost comemorat la Chișinău prin evenimente speciale, momente de reculegere și deschiderea unui centru cultural dedicat memoriei lor. „Astăzi se împlinesc 33 de ani …
16:30
Socialiștii vor mai multe funcții în Parlament. Acuzații aduse PAS-ului: „Matematic, ne revin 2,06 membri în Biroul Permanent” # Cotidianul
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunțat că va contesta decizia Parlamentului privind aprobarea componenței Biroului permanent, adoptată în ședința din 30 octombrie. Conform hotărârii votate de majoritatea parlamentară, președintele fracțiunii PSRM, Igor Dodon, va reprezenta socialiștii în Biroul permanent, iar Vlad Batrîncea, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului, face parte din acesta …
16:20
Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: „Platformele online au devenit arme ale manipulării folosite de regimuri autoritare” # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la cea de-a 8-a ediție a Forumului Păcii de la Paris, desfășurat la invitația președintelui Franței, Emmanuel Macron. În discursul său, șefa statului a avertizat asupra pericolelor pe care le reprezintă manipularea online și dezinformarea pentru democrațiile moderne. Evenimentul reunește anual șefi de stat și de guvern, lideri …
16:20
Ambasadorul Ucrainei punctează de ce și-a pierdut Rusia din influența asupra R.Moldova: Legăturile mai strânse cu Europa le-au oferit oamenilor oportunitatea de a vedea că viața poate fi diferită, liberă, corectă, cu drepturi și libertăți reale / Pe de altă parte, diplomatul ucrainean îndeamnă la precauție. Motivul # Cotidianul
Într-un interviu acordat pentru RBC-Ukraine, ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Păun Rohovei, a discutat despre victoria forțelor pro-europene în recentele alegeri parlamentare, despre propaganda rusă și despre sentimentele pro-ruse regăsite în rândul minorităților din Republica Moldova – găgăuzii, bulgarii și ucrainenii. Alegerile s-au încheiat cu o victorie de impact a partidului PAS, care va deține în …
16:00
Deficitul bugetar al Republicii Moldova a atins 7 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului # Cotidianul
În primele nouă luni ale anului, cheltuielile bugetului de stat au ajuns la 64 de miliarde de lei, în timp ce veniturile au totalizat 57 de miliarde de lei. Astfel, deficitul bugetar a atins 7 miliarde de lei, reprezentând aproximativ 12,28%, scrie IPN. Potrivit Ministerului Finanțelor, veniturile generale și colectate formează 99% din venitul total, …
15:50
15:40
Zeci de camioane cu fructe, blocate la vama Leușeni. Exportatorii acuză întârzieri de până la două zile: „Lucrează un singur vameș pe două culoare” # Cotidianul
Fostul deputat Alexandru Slusari a publicat mai multe fotografii în care se văd zeci de camioane încărcate cu fructe, blocate la punctul de trecere Leușeni. Potrivit lui, exportatorii sunt disperați, deoarece procedura de trecere a frontierei ar dura până la două zile pentru fiecare camion. „Aceste poze le-am primit azi dimineață de la unii exportatori …
15:40
Ambasadorul Ucrainei la Chișinău: Rusia pierde controlul asupra Transnistriei / Moscova voia să ocupe o parte din Moldova, iar acum revendică un rol în negocierile privind reintegrarea Moldovei, ceea ce e absurd! # Cotidianul
Ambasadorul ucrainean la Chișinău, Păun Rohovei, a afirmat recent, într-un interviu acordat pentru publicația RBC-Ukraine, că Republica Moldova a făcut progrese tangibile pe calea reintegrării socio-economice a Transnistriei. Locuitorii din regiunea separatistă fac acum naveta în mod uzual la locuri de muncă pe malul drept al Nistrului, iar companiile din Transnistria se înregistrează în Republica …
14:50
VIDEO | Schimb dur de replici în Parlament între Plîngău și Usatîi: „Tot internetul bântuie cu fotografii cu tine la comisariat” / „Ți-au dat o путёвка de la azilul de câini vagabonzi” # Cotidianul
Ședința de astăzi a Parlamentului Republicii Moldova, dedicată continuării procesului de constituire a comisiilor parlamentare, a fost marcată de un schimb tensionat de replici între deputații Dinu Plîngău și Renato Usatîi. Deputatul Dinu Plîngău a cerut ca Renato Usatîi să nu fie numit vice-președintele Comisiei Parlamentare „Securitate Națională, Apărare și Ordinea Publică”, făcând trimite la …
14:10
VIDEO | Lașitate fără gram de bun simț: Vlad Bătrîncea, provocat să spună cine l-a instigat să rupă harta României, a evitat răspunsul # Cotidianul
Moment tensionat în Parlamentul Republicii Moldova. Deputatul PAS, Mihail Druță, l-a întrebat direct pe socialistul Vlad Bătrîncea, cel care, în decembrie 2015, a rupt demonstrativ harta României în plen, cine a fost instigatorul acelei acțiuni de umilire a identității noastre naționale. „Și eu am o întrebare, stimate coleg, onorat coleg, Vlad Bătrîncea. În fața colegilor …
13:20
Plahotniuc, mesaj din pușcărie: Se declară nevinovat și acuză presa că l-a „demonizat” prin producții propagandistice # Cotidianul
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a transmis un nou mesaj public din detenție, în care afirmă că este nevinovat și acuză presa apropiată guvernării că l-ar fi „demonizat” prin materiale „propagandistice”. Plahotniuc susține că tăcerea sa din ultimele săptămâni a fost cauzată de volumul mare al dosarului penal în care este vizat. „Evenimentele din ultimele …
13:20
Ion Ceban, omagiu pentru Doina și Ion Aldea-Teodorovici, dar fără niciun cuvând despre românitate, limba română sau reîntregirea țării, despre care cei doi au cântat o viață # Cotidianul
Edilul capitalei, Ion Ceban, a participat la ceremonia de inaugurare a centrului dedicat memoriei lui Ion și Doina Aldea Teodorovici. Deși cei doi artiști sunt unele dintr ecele mai notorii simboluri ale renașterii naționale, ai luptei pentru limba română și reîntregirea neamului, edilul a evitat orice referință la românitate, preferând un discurs general despre artă, …
13:10
VIDEO |Ministrul Educației, Perciun Dan, reacționează la cazul de corupție de la liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău # Cotidianul
Ministrul Educației, Perciun Dan, a salutat intervenția promptă a organelor de drept în cazul de corupție de la Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, unde directorul și un reprezentant al unui agent economic au fost reținuți de CNA. „Orice abatere de acest gen trebuie sancționată cât mai dur, pentru că astfel de practici afectează imaginea …
13:10
VIDEO | Vasile Costiuc, nemulțumit că nu a primit nicio comisie parlamentară: „La prieteni și la partenerii socialiști le-au oferit cât au considerat” # Cotidianul
Deputatul și liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, s-a arătat nemulțumit de modul în care au fost împărțite comisiile parlamentare în noul Legislativ, acuzând partidul de guvernământ că ar trata Parlamentul „ca pe o subdiviziune proprie”. „Am fost la ședința Biroului Permanent al Parlamentului, unde s-a discutat repartizarea proporțională conform regulamentului. PAS a considerat că …
12:40
AUDIO | CNA publică audio cu directorul liceului „Gheorghe Asachi” prins în scheme de corupție: „Eu și așa am încălcat, pentru că trebuia să fac licitație obligatoriu. Am încălcat legea și trebuie să mă aștept la penalități” # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție a publicat înregistrări audio care scot la iveală discuții despre transferuri de bani și încălcări ale legii în cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău. În urma anchetei, directorul liceului și un reprezentant al unui agent economic au fost reținuți pentru fapte de corupție. Potrivit CNA, cei doi sunt bănuiți de delapidarea …
12:30
Vlad Bătrîncea și Doina Gherman sunt noii vicepreședinți ai Parlamentului Republicii Moldova # Cotidianul
Conducerea Legislativului se completează. Parlamentul a decis instituirea a două funcții de vicepreședinte, care vor fi ocupate de reprezentanți ai majorității și ai opoziției. În urma votului deputaților, Doina Gherman (PAS) și Vlad Bătrîncea (PSRM) vor face parte din conducerea noului Legislativ. PSRM, în calitate de cea mai mare fracțiune de opoziție, l-a înaintat pe …
12:20
Parlamentul și-a ales Biroul permanent. PAS obține nouă poziții, PSRM anunță că va contesta hotărârea # Cotidianul
Parlamentul Republicii Moldova și-a ales astăzi noua componență numerică și nominală a Biroului permanent, care va fi format din 15 deputați. Hotărârea a fost aprobată cu 59 de voturi în cadrul ședinței plenare. Conform deciziei, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) va deține nouă locuri în cadrul Biroului. Din componență fac parte: Igor Grosu (președintele Parlamentului), …
12:10
Socialiștii revin cu vechea lor retorică preferată despre statul capturat. Înaintea ședinței Parlamentului, fracțiunea PSRM a declarat că actuala guvernare ar fi instaurat un nou regim „și mai dur” decât cel al lui Plahotniuc, beneficiind de sprijin extern. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a vorbit despre necesitatea unei noi „decapturări” stringente a instituțiilor statului. „Noi activăm, …
11:00
Directorul Liceului „Gheorghe Asachi” din Chișinău și un agent economic, reținuți de CNA pentru corupție # Cotidianul
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți pentru 72 de ore de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind bănuiți de delapidare de fonduri, corupere pasivă și trafic de influență. Potrivit CNA, două persoane cu funcții de conducere din cadrul instituției de învățământ, împreună cu factori de …
10:50
Parlamentul Republicii Moldova se întrunește astăzi, 29 octombrie, în ședință plenară, începând cu ora 11:00. Deputații urmează să continue procesul de constituire a noului Legislativ, aflat la etapa de formare a structurilor de conducere și a comisiilor parlamentare. Pe ordinea de zi figurează următoarele subiecte:– Continuarea constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a;– Proiectul de hotărâre …
10:20
Energia electrică a fost întreruptă în majoritatea regiunilor din Ucraina, în urma unui nou atac aerian masiv lansat de Rusia asupra centralelor termice. În reacție, Polonia a ridicat avioane militare de interceptare și a închis temporar două aeroporturi # Cotidianul
Întreruperi de curent de urgență au fost impuse în „majoritatea regiunilor Ucrainei” din cauza unui alt atac masiv cu rachete și drone rusești care a avut loc peste noapte și care a vizat infrastructura energetică, a anunțat operatorul Ukrenergo joi dimineață, potrivit Kyiv Independent, Kyiv Post și Reuters. „Dacă în prezent aveți curent electric, vă …
10:10
Maia Sandu, întrevedere cu premierul armean Nikol Pașinian la Paris: „Am discutat despre pace, democrație și combaterea dezinformării” # Cotidianul
În marja Forumului Păcii de la Paris, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Armenia, Nikol Pașinian. Discuțiile au vizat promovarea păcii și stabilității în Europa, precum și consolidarea proceselor democratice în regiune. Șefa statului a salutat pașii întreprinși de Armenia în direcția reconcilierii cu Azerbaidjanul, subliniind importanța menținerii dialogului …
09:50
Dinu Plîngău dezvăluie înțelegeri din culise: „PAS m-a rugat să rămân 100 de zile. Avem un fel de gentlemen’s agreement” # Cotidianul
Deputatul Dinu Plîngău, ales în Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că urmează să discute cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, despre forma juridică a colaborării sale politice după învestirea noului Guvern. „Activitatea mea, într-o formă juridică — fie în fracțiunea PAS, fie în afara ei — urmează să o discut cu …
29 octombrie 2025
20:10
Maia Sandu, la Forumul Păcii de la Paris: Europa trebuie să crească, extinderea UE nu este un act de caritate, ci de securitate # Cotidianul
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj puternic de la tribuna Forumului Păcii de la Paris, unde a denunțat propaganda rusă, campaniile de dezinformare și finanțările ilegale care au încercat să submineze democrația Republicii Moldova. Șefa statului a subliniat că țara noastră „și-a apărat democrația” în fața acestor atacuri hibride și a cerut Uniunii Europene …
19:10
Cadourile protocolare de lux primite de Guvern, în valoare de 1,5 milioane de lei, au fost donate unui centru # Cotidianul
Unele dintre cele mai scumpe cadouri protocolare primite de Executivul Republicii Moldova, în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei, au fost donate unui centru pentru a fi scoase la licitație. Anunțul a fost făcut de șeful Serviciului Protocol al Guvernului, Dragoș Duca, într-un scurt filmuleț video. Șeful Serviciului Protocol al Guvernului a prezentat o …
