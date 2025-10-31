Lucrări neautorizate la pretinsul punct de control din Tighina: Tiraspolul construiește o nouă bandă de circulație

Lucrări neautorizate la pretinsul punct de control din Tighina: Tiraspolul construiește o nouă bandă de circulație

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8