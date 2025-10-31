/VIDEO/ Planul economic al lui Eugen Osmochescu: „Putem atinge o creștere în primele 100 de zile”
TV8, 31 octombrie 2025 17:20
/VIDEO/ Planul economic al lui Eugen Osmochescu: „Putem atinge o creștere în primele 100 de zile”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
17:20
Acum o oră
16:50
Acum 2 ore
16:30
16:20
16:00
15:50
Acum 4 ore
15:30
15:00
15:00
14:50
14:50
14:20
14:00
Acum 6 ore
13:30
13:20
12:50
12:50
12:50
12:30
12:00
Acum 8 ore
11:20
10:50
10:30
10:20
10:20
Acum 12 ore
09:30
08:30
07:40
07:10
Acum 24 ore
30 octombrie 2025
22:30
22:30
22:00
20:30
20:00
19:30
19:00
18:30
18:00
17:40
Ieri
16:40
15:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.