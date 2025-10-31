Constantin Țuțu, încă 30 de zile în arest pentru traversarea ilegală a frontierei şi corupere

15:30

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat în legătură cu presupusele fapte de corupție investigate de organele de drept la un Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău. Pe 30 octombrie, două persoane cu funcții de conducere din cadrul liceului și „factori de decizie” ai unui grup de agenți economici au fost cercetați de ofițerii Centrului...